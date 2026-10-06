Луис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечади

·3·Спорт
Луис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Хорватияни жаҳон футболининг энг қудратли ва хавфли жамоаларидан бири деб ҳисоблайди.
  • Унинг фикрича, Хорватиянинг сўнгги натижалари уларнинг асл салоҳиятини кўрсатмайди ва улар сўнгги ўн йилликда жаҳон футболида ўз ўрнини исботлаган.

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Миллатлар лигаси доирасида Хорватия қаршисига чиқадиган шогирдларини рақибни менсимасликдан қаттиқ огоҳлантирди. Мутахассис сўнгги натижалардан қатъи назар, Болқон яримороли вакилларини жаҳон футболининг энг қудратли ва хавфли жамоаларидан бири деб билишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Испания устози бўлажак ўйин юқори даражадаги курашларга бой бўлишини кутмоқда. Гарчи Хорватия терма жамоаси сўнгги ўйинларда бироз беқарорликка учраган бўлса-да, де ла Фуенте уларнинг салоҳияти халқаро майдонда ҳамон ўта юқори эканини қайд этди.

Рақиб салоҳияти ва сафар муҳити

Матбуот анжуманида сўзга чиққан испаниялик мутахассис рақибнинг сўнгги омадсизликларини тасодиф деб атади. Унинг фикрича, ўтган учрашувдаги натижа хорватларнинг асл савиясини кўрсатиб бермайди ва сўнгги ўн йилликда улар жаҳон футболида ўз ўрнига эга бўлган жамоа эканини исботлаган.

Шунингдек, де ла Фуенте Сплит шаҳридаги стадионда атмосфера жуда қизғин бўлишини кутаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бундай босим остидаги муҳит жамоани чўчитмайди, аксинча, Сан-Мамес каби ишқибозлари серғайрат бўлган стадионлардагидек футболчиларга қўшимча мотивация беради.

Ламине Ямалнинг ўрни ва жамоавий муҳит

Испания сафида ёш иқтидор эгаси Ламине Ямалнинг асосий фигуралардан бирига айлангани мутахассис томонидан алоҳида эътироф этилди. Ўсмир футболчи нафақат майдондаги ижодкорлиги, балки рақиблар дарвозасини ишғол қилишдаги совуққонлиги билан ҳам жамоага улкан наф келтирмоқда.

«Ламине тобора ўсиб бормоқда, ёши ва тажрибаси туфайли янада етуклашмоқда. У бизга фақат ўйин ташкил қилишда эмас, балки голлар уришда ҳам ёрдам бермоқда», — дея таъкидлади бош мураббий ўз сўзида. Унинг қўшимча қилишича, футболчининг майдондаги дақиқалари эҳтиёткорлик билан бошқарилса-да, унинг жамоа асосий таркибидаги ўрни шубҳасиздир.

Шу билан бирга, де ла Фуенте таркиб кенглигининг аҳамиятига тўхталиб ўтди. Хусусан, Арсенал яримҳимоячиси Микел Мерино захирадан майдонга тушиб ҳам мураббийлар штабининг ишончини оқлаётгани ва ҳар қандай вазиятда ишончли танлов экани эътироф этилди.

Луис де ла ФуентеЛамине ЯмалИспанияХорватияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатдиЛамин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди30 сентябр 11:14Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайдиГвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди30 сентябр 17:56Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 01:56Луис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқдаЛуис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқда4 октябр 11:11Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинЛуис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкин3 октябр 00:54Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?