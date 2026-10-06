Луис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Хорватияни жаҳон футболининг энг қудратли ва хавфли жамоаларидан бири деб ҳисоблайди.
- Унинг фикрича, Хорватиянинг сўнгги натижалари уларнинг асл салоҳиятини кўрсатмайди ва улар сўнгги ўн йилликда жаҳон футболида ўз ўрнини исботлаган.
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Миллатлар лигаси доирасида Хорватия қаршисига чиқадиган шогирдларини рақибни менсимасликдан қаттиқ огоҳлантирди. Мутахассис сўнгги натижалардан қатъи назар, Болқон яримороли вакилларини жаҳон футболининг энг қудратли ва хавфли жамоаларидан бири деб билишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Испания устози бўлажак ўйин юқори даражадаги курашларга бой бўлишини кутмоқда. Гарчи Хорватия терма жамоаси сўнгги ўйинларда бироз беқарорликка учраган бўлса-да, де ла Фуенте уларнинг салоҳияти халқаро майдонда ҳамон ўта юқори эканини қайд этди.
Рақиб салоҳияти ва сафар муҳитиМатбуот анжуманида сўзга чиққан испаниялик мутахассис рақибнинг сўнгги омадсизликларини тасодиф деб атади. Унинг фикрича, ўтган учрашувдаги натижа хорватларнинг асл савиясини кўрсатиб бермайди ва сўнгги ўн йилликда улар жаҳон футболида ўз ўрнига эга бўлган жамоа эканини исботлаган.
Шунингдек, де ла Фуенте Сплит шаҳридаги стадионда атмосфера жуда қизғин бўлишини кутаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бундай босим остидаги муҳит жамоани чўчитмайди, аксинча, Сан-Мамес каби ишқибозлари серғайрат бўлган стадионлардагидек футболчиларга қўшимча мотивация беради.
Ламине Ямалнинг ўрни ва жамоавий муҳитИспания сафида ёш иқтидор эгаси Ламине Ямалнинг асосий фигуралардан бирига айлангани мутахассис томонидан алоҳида эътироф этилди. Ўсмир футболчи нафақат майдондаги ижодкорлиги, балки рақиблар дарвозасини ишғол қилишдаги совуққонлиги билан ҳам жамоага улкан наф келтирмоқда.
«Ламине тобора ўсиб бормоқда, ёши ва тажрибаси туфайли янада етуклашмоқда. У бизга фақат ўйин ташкил қилишда эмас, балки голлар уришда ҳам ёрдам бермоқда», — дея таъкидлади бош мураббий ўз сўзида. Унинг қўшимча қилишича, футболчининг майдондаги дақиқалари эҳтиёткорлик билан бошқарилса-да, унинг жамоа асосий таркибидаги ўрни шубҳасиздир.
Шу билан бирга, де ла Фуенте таркиб кенглигининг аҳамиятига тўхталиб ўтди. Хусусан, Арсенал яримҳимоячиси Микел Мерино захирадан майдонга тушиб ҳам мураббийлар штабининг ишончини оқлаётгани ва ҳар қандай вазиятда ишончли танлов экани эътироф этилди.
Изоҳлар 0
…