Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди
Хорватия терма жамоаси Миллатлар лигасида Испаниядан учралган оғир мағлубиятдан сўнг, ҳимоячи Йошко Гвардиол рақиб ёш юлдузи Ламин Ямалнинг маҳоратига юқори баҳо берди. Севиляда кечган баҳсда амалдаги жаҳон чемпионлари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритиб, ишончли ғалаба қозонди. Ушбу учрашувда Барселона клуби тарбияланувчиси ўзининг ёрқин ўйини билан барчанинг эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоасининг умумий ҳаракатлари таҳсинга лойиқ бўлса-да, айнан Ямал майдонда асосий қаҳрамонга айланди. Ёш вингер учрашув давомида иккита гол муаллифига айланди ва жамоадошига муҳим узатмани амалга оширди. Бу ҳолат Хорватия ҳимоя чизиғи, жумладан Манчестер Сити сафарда тўп сурувчи Йошко Гвардиол учун ҳам жиддий бошқотирмага айланди.
Ҳимоядаги муаммолар ва Ямалнинг маҳоратиЎйиндан кейинги интервюсида Гвардиол рақиб футболчисини қўриқлаш қанчалик қийин кечганини очиқ эътироф этди. Хорватиялик ҳимоячининг сўзларига кўра, бундай даражадаги истеъдодни бирга-бир вазиятларда тўхтатиб қолиш деярли имконсиз вазифа ҳисобланади. Унинг фикрича, Ямалга қарши ҳар доим икки нафар ҳимоячи билан ўйнаш талаб этилади, бироқ шунда ҳам у ўз устунлигини ўтказишга эришади.
«Биз Ямалнинг қандай ўйинчи эканини яхши биламиз. Агар унга яккама-якка кураш учун бўш жой берсангиз, у бундан албатта фойдаланади. Уни доим икки киши қўриқлаши керак, баъзида бу қўлидан келди, баъзида йўқ. Ҳатто унинг энг ёмон куни бўлган тақдирда ҳам, у барибир камида ўн марта рақибни ортда қолдириб ўта олади», деди Гвардиол рақибнинг тезлиги ва техникасига тан бериб.
Жаҳон чемпионларига нисбатан ортиқча ҳурматЙошко Гвардиолнинг фикрича, хорватияликлар баҳс бошида амалдаги жаҳон чемпионларига нисбатан бироз тортинчоқлик қилишган. Дақиқалар бошидаёқ ўтказиб юборилган гол жамоанинг умумий режасини ўзгартириб юборган ва улар ўз ўйинини топишда қийналган. Тажрибали ҳимоячи рақибнинг даражасини тан олган ҳолда, мағлубият сабабларини таҳлил қилди.
«Бу оғир ўйин ва якунда аччиқ мағлубият бўлди. Биз уларни табриклашимиз керак, улар беҳудага жаҳон чемпиони эмас. Нима кутиш кераклигини билган эдик, бундай жамоага қарши сафарда ўйнаш осон эмас, аммо биз уларга бироз ортиқча ҳурмат кўрсатдик деб ўйлайман. Эрталаб гол ўтказиб юбордик, бу бизни саросимага солди ва ортга қайтиш қийин кечди», дея қўшимча қилди у.
Учрашувда Хорватиянинг ягона голига муаллифлик қилган ҳужумчи Дион Дрена Белжо ҳам жамоадошининг фикрларини қўллаб-қувватлади. У испанияликларнинг майдоннинг сўнгги учдан бир қисмида жуда эркин ҳаракат қилгани ва ҳимоядаги интизомсизлик жамоага қимматга тушганини таъкидлади. Белжо рақибнинг юқори савиясини тан олиб, учрашув якуни жамоада ёқимсиз таассурот қолдирганини яширмади.
Изоҳлар 0
…