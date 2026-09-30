Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди

·2·Спорт
Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди

Хорватия терма жамоаси Миллатлар лигасида Испаниядан учралган оғир мағлубиятдан сўнг, ҳимоячи Йошко Гвардиол рақиб ёш юлдузи Ламин Ямалнинг маҳоратига юқори баҳо берди. Севиляда кечган баҳсда амалдаги жаҳон чемпионлари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритиб, ишончли ғалаба қозонди. Ушбу учрашувда Барселона клуби тарбияланувчиси ўзининг ёрқин ўйини билан барчанинг эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоасининг умумий ҳаракатлари таҳсинга лойиқ бўлса-да, айнан Ямал майдонда асосий қаҳрамонга айланди. Ёш вингер учрашув давомида иккита гол муаллифига айланди ва жамоадошига муҳим узатмани амалга оширди. Бу ҳолат Хорватия ҳимоя чизиғи, жумладан Манчестер Сити сафарда тўп сурувчи Йошко Гвардиол учун ҳам жиддий бошқотирмага айланди.

Ҳимоядаги муаммолар ва Ямалнинг маҳорати

Ўйиндан кейинги интервюсида Гвардиол рақиб футболчисини қўриқлаш қанчалик қийин кечганини очиқ эътироф этди. Хорватиялик ҳимоячининг сўзларига кўра, бундай даражадаги истеъдодни бирга-бир вазиятларда тўхтатиб қолиш деярли имконсиз вазифа ҳисобланади. Унинг фикрича, Ямалга қарши ҳар доим икки нафар ҳимоячи билан ўйнаш талаб этилади, бироқ шунда ҳам у ўз устунлигини ўтказишга эришади.

«Биз Ямалнинг қандай ўйинчи эканини яхши биламиз. Агар унга яккама-якка кураш учун бўш жой берсангиз, у бундан албатта фойдаланади. Уни доим икки киши қўриқлаши керак, баъзида бу қўлидан келди, баъзида йўқ. Ҳатто унинг энг ёмон куни бўлган тақдирда ҳам, у барибир камида ўн марта рақибни ортда қолдириб ўта олади», деди Гвардиол рақибнинг тезлиги ва техникасига тан бериб.

Жаҳон чемпионларига нисбатан ортиқча ҳурмат

Йошко Гвардиолнинг фикрича, хорватияликлар баҳс бошида амалдаги жаҳон чемпионларига нисбатан бироз тортинчоқлик қилишган. Дақиқалар бошидаёқ ўтказиб юборилган гол жамоанинг умумий режасини ўзгартириб юборган ва улар ўз ўйинини топишда қийналган. Тажрибали ҳимоячи рақибнинг даражасини тан олган ҳолда, мағлубият сабабларини таҳлил қилди.

«Бу оғир ўйин ва якунда аччиқ мағлубият бўлди. Биз уларни табриклашимиз керак, улар беҳудага жаҳон чемпиони эмас. Нима кутиш кераклигини билган эдик, бундай жамоага қарши сафарда ўйнаш осон эмас, аммо биз уларга бироз ортиқча ҳурмат кўрсатдик деб ўйлайман. Эрталаб гол ўтказиб юбордик, бу бизни саросимага солди ва ортга қайтиш қийин кечди», дея қўшимча қилди у.

Учрашувда Хорватиянинг ягона голига муаллифлик қилган ҳужумчи Дион Дрена Белжо ҳам жамоадошининг фикрларини қўллаб-қувватлади. У испанияликларнинг майдоннинг сўнгги учдан бир қисмида жуда эркин ҳаракат қилгани ва ҳимоядаги интизомсизлик жамоага қимматга тушганини таъкидлади. Белжо рақибнинг юқори савиясини тан олиб, учрашув якуни жамоада ёқимсиз таассурот қолдирганини яширмади.

Йошко ГвардиолЛамине ЯмалХорватияИспанияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун 01:56Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатдиЛамин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатдиБугун 11:14UEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этдиUEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этдиБугун 02:35Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиДеан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиБугун 09:19Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиБугун 09:12Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиЛамине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиКеча 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди