Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди

·0·Спорт
Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди

UEFA Миллатлар лигаси гуруҳ босқичидан ўрин олган навбатдаги тур учрашувида амалдаги жаҳон чемпионлари Испания ўз майдонида Хорватия терма жамоасини йирик — 4:1 ҳисобида таслим этди. Севиля шаҳридаги «Эстадио Ramон Санчез-Пизжуан» стадионида кечган баҳсда ёш юлдуз Ламине Ямал иккита гол уриб, жамоасининг ғалаба қозонишида бош қаҳрамонга айланди. Ушбу муваффақиятдан сўнг Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа ўз гуруҳида икки ғалаба билан яққол пешқадамга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси учрашувни жуда юқори суръатда бошлаб, рақибга дастлабки дақиқаларданоқ тазйиқ ўтказди. Баҳснинг атиги 2-дақиқасидаёқ Алекс Баенаанинг аниқ узатмасидан сўнг Ламине Ямал чап оёғи билан тўпни дарвоза бурчагига йўллаб, ҳисобни очди. Opta статистик маълумотларига кўра, Испания терма жамоаси кетма-кет иккита ўйинда (Англия ва Хорватияга қарши) дастлабки икки дақиқа ичида гол уришга муваффақ бўлди. Бундай натижа жамоа тарихида 2004-йилдан бери илк бор қайд этилмоқда.

Хорватиянинг қаршилиги ва испанларнинг тезкор жавоби

Дастлабки тазйиқларга қарамай, Хорватия терма жамоаси ўйин давомида мувозанатни тиклашга эришди. 28-дақиқада Иван Перисикнинг узатмасидан кейин Дион Белжо боши билан дарвозани ишғол этиб, ҳисобни тенглаштирди. Бироқ меҳмонларнинг қувончи узоққа чўмилмади. Oraдан уч дақиқа ўтиб, бурчак тўпидан узатилган тўпни Марк Пубилл боши билан дарвозага йўллаб, Испанияни яна олдинга олиб чиқди.

Биринчи бўлим якунигача майдон эгалари тўлиқ устунликка эга бўлишди. Микел Оярзабалнинг голи офсайд туфайли бекор қилинган бўлса, Фермин Лопес бўлим охирида тўпни дарвоза устунига текказди. Майдон марказидаги назорат бутунлай испанлар қўлида бўлиб, хорватияликлар дарвозабон Доминик Ливаковик бир неча бор жамоасини оғир вазиятлардан қутқариб қолди.

Ямалнинг дубли ва якуний нуқта

Иккинчи бўлимда ҳам ўйин манзараси ўзгармади. Испания тўп назоратини тўлиқ қўлида ушлаб, ҳужумларни давом эттирди. Учрашувнинг 63-дақиқасида захирадан тушган Педрининг узатмасини қабул қилиб олган Ламине Ямал қийин вазиятдан ҳам унумли фойдаланиб, ўзининг иккинчи ва жамоасининг учинчи голини киритди.

Учрашув якунига кўра, испанлар 63.7 фоиз тўп назоратини сақлаб қолди ва рақиб дарвозаси томон жами 16 та зарба йўллади. Ўйиннинг 81-дақиқасида Хорватия футболи афсонаси Лука Модрич захирадан майдонга тушганида, Севиля мухлислари унинг ҳурмати сифатида ўринларидан туриб қарсак чалишди. Учрашувга якуний нуқтани эса 89-дақиқада Микел Меринонинг узатмасидан сўнг Нико Виллиаms қўйди ва ўйин 4:1 ҳисобида якунланди.

Ламине ЯмалИспанияХорватияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиФабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди26 сентябр 13:34Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиЛамине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиКеча 11:12Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритдиПортугалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди28 сентябр 09:14Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди