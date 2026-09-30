Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди
UEFA Миллатлар лигаси гуруҳ босқичидан ўрин олган навбатдаги тур учрашувида амалдаги жаҳон чемпионлари Испания ўз майдонида Хорватия терма жамоасини йирик — 4:1 ҳисобида таслим этди. Севиля шаҳридаги «Эстадио Ramон Санчез-Пизжуан» стадионида кечган баҳсда ёш юлдуз Ламине Ямал иккита гол уриб, жамоасининг ғалаба қозонишида бош қаҳрамонга айланди. Ушбу муваффақиятдан сўнг Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа ўз гуруҳида икки ғалаба билан яққол пешқадамга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси учрашувни жуда юқори суръатда бошлаб, рақибга дастлабки дақиқаларданоқ тазйиқ ўтказди. Баҳснинг атиги 2-дақиқасидаёқ Алекс Баенаанинг аниқ узатмасидан сўнг Ламине Ямал чап оёғи билан тўпни дарвоза бурчагига йўллаб, ҳисобни очди. Opta статистик маълумотларига кўра, Испания терма жамоаси кетма-кет иккита ўйинда (Англия ва Хорватияга қарши) дастлабки икки дақиқа ичида гол уришга муваффақ бўлди. Бундай натижа жамоа тарихида 2004-йилдан бери илк бор қайд этилмоқда.
Хорватиянинг қаршилиги ва испанларнинг тезкор жавобиДастлабки тазйиқларга қарамай, Хорватия терма жамоаси ўйин давомида мувозанатни тиклашга эришди. 28-дақиқада Иван Перисикнинг узатмасидан кейин Дион Белжо боши билан дарвозани ишғол этиб, ҳисобни тенглаштирди. Бироқ меҳмонларнинг қувончи узоққа чўмилмади. Oraдан уч дақиқа ўтиб, бурчак тўпидан узатилган тўпни Марк Пубилл боши билан дарвозага йўллаб, Испанияни яна олдинга олиб чиқди.
Биринчи бўлим якунигача майдон эгалари тўлиқ устунликка эга бўлишди. Микел Оярзабалнинг голи офсайд туфайли бекор қилинган бўлса, Фермин Лопес бўлим охирида тўпни дарвоза устунига текказди. Майдон марказидаги назорат бутунлай испанлар қўлида бўлиб, хорватияликлар дарвозабон Доминик Ливаковик бир неча бор жамоасини оғир вазиятлардан қутқариб қолди.
Ямалнинг дубли ва якуний нуқтаИккинчи бўлимда ҳам ўйин манзараси ўзгармади. Испания тўп назоратини тўлиқ қўлида ушлаб, ҳужумларни давом эттирди. Учрашувнинг 63-дақиқасида захирадан тушган Педрининг узатмасини қабул қилиб олган Ламине Ямал қийин вазиятдан ҳам унумли фойдаланиб, ўзининг иккинчи ва жамоасининг учинчи голини киритди.
Учрашув якунига кўра, испанлар 63.7 фоиз тўп назоратини сақлаб қолди ва рақиб дарвозаси томон жами 16 та зарба йўллади. Ўйиннинг 81-дақиқасида Хорватия футболи афсонаси Лука Модрич захирадан майдонга тушганида, Севиля мухлислари унинг ҳурмати сифатида ўринларидан туриб қарсак чалишди. Учрашувга якуний нуқтани эса 89-дақиқада Микел Меринонинг узатмасидан сўнг Нико Виллиаms қўйди ва ўйин 4:1 ҳисобида якунланди.
Изоҳлар 0
…