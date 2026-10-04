Аргентина Буркина-Фасони 7:0 ҳисобида мағлуб этди

·0·Спорт
Аргентина Буркина-Фасони 7:0 ҳисобида мағлуб этди

Аргентина терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувида Буркина-Фасони 7:0 ҳисобида мағлуб этди. Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида ўтган баҳсда Аргентина футболчилари учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ назоратни ўз қўлига олди. Жамоа биринчи бўлимда бешта гол урган бўлса, танаффусдан кейин яна икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Учрашувда ҳисоб 4-дақиқада очилди. Лаутаро Мартинес пенальтидан фойдаланиб, Аргентинани олдинга олиб чиқди. 8-дақиқада Буркина-Фасо футболчиси Мумуни Диалло ўз дарвозасига гол уриб қўйди.

12-дақиқада Жанлука Престианни Аргентинанинг учинчи голини урди. 35-дақиқада Нико Пас ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди. Бир дақиқа ўтиб, Хулиан Альварес ҳам ўз номини таблога ёздирди.

Иккинчи бўлимда ҳам Аргентина ҳужумларини давом эттирди. 57-дақиқада Франко Мастантуоно гол урди. Учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 90+3-дақиқада Жулиано Симеоне Аргентина терма жамоасининг еттинчи голини киритди.

Учрашув статистикасида ҳам Аргентинанинг устунлиги яққол кўринди. Аргентина рақиб дарвозаси томон 28 марта зарба берган ва уларнинг 16 таси дарвоза томон аниқ йўлланган. Буркина-Фасода бу кўрсаткичлар 3 ва 1 тани ташкил қилди.

Тўпга эгалик қилишда Аргентина 75 фоизлик кўрсаткич қайд этган бўлса, Буркина-Фасода 25 фоиз бўлди. Аргентина 9 марта қоида бузган, Буркина-Фасо футболчиларида эса 5 та фол қайд этилди. Сариқ карточкалар бўйича ҳисоб 0:1, қизил карточкалар эса 0:0 бўлди.

Офсайдлар сони Аргентинада 1 та, Буркина-Фасода 0 та бўлди. Бурчак зарбаларида эса Аргентина 7:1 ҳисобида устунлик қилди.

Аргентина терма жамоасиБуркина-Фасо терма жамоасиЛаутаро МартинесМумуни Диалло
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади22 сентябр 15:33Аргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдирадиАргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдиради29 сентябр 23:39Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...15 июл 16:59Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»16 июл 10:33Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?16 июл 09:38Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошлади30 июл 00:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди