Лаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирди

·14·Спорт
Лаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Интер сардори Лаутаро Мартинес ўзининг собиқ жамоаси Расинг Клубга ташриф буюриб, дерби учрашувини томоша қилди.
  • У ерда учрашувдан сўнг, ESPN Аргентина нашрига берган интервюсида Лионель Мессининг терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр билдирди.
  • Мартинеснинг таъкидлашича, Мессининг ҳали кетгани йўқ ва жамоа янги сиклга тайёрланиши керак.
  • У, шунингдек, авлодлар алмашинуви жараёнида ёш футболчиларни етакчиларга бириктириш муҳимлигини қайд этди.

Интер сардори Лаутаро Мартинес FIFA кунлари доирасидаги танаффусдан фойдаланиб, ўзининг собиқ жамоаси Расинг Клуб клубига ташриф буюрди ва у ерда ўтказилган дерби учрашувини бевосита кузатди. Goal.com хабар қилишича, ушбу ҳиссиётларга бой қайтиш ҳужумчининг келажакдаги режимлари ҳамда Аргентина терма жамоасининг яқинлашиб келаётган ўтиш даври олдидан футбол олами эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳужумчи Авелланеда захирадаги Расинг ва Индепендиенте жамоалари ўртасидаги муросасиз дербини томоша қилиш учун Эл Цилиндро стадионига келди. Уни клуб президенти Диего Милито илиқ кутиб олди. Эътиборлиси, Милито ўз вақтида Лаутаронинг профессионал жамоадаги дебютида унинг ўрнига тушган собиқ жамоадоши ҳисобланади.

Тарихий масканга ҳиссиётли қайтиш

Ушбу ташриф Нераззурри сардори учун 2018-йилнинг июль ойида Италияга кўчиб ўтишидан аввал катта футбол йўлини бошлаган қадрдон масканига ўзига хос ҳиссиётли қайтиш бўлди. Собиқ жамоадошлари ва клуб раҳбарияти билан учрашган ҳужумчи ўзининг илк қадамларини ташлаган стадиондаги муҳитдан мамнуният туйди.

Аргентина терма жамоасининг йиғини давомида асосий эътибор мамлакат бош жамоасининг буюк сардори Лионель Мессининг яқинлашиб келаётган хайрлашувига қаратилди. ESPN Аргентина нашрига берган интервюсида Лаутаро Мартинес жамоанинг келажаги ва афсонавий футболчининг ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Янги сикл ва авлодлар алмашинуви

Лионель Мессининг терма жамоадаги келажаги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Интер ҳужумчиси вазминлик билан қуйидагича фикр билдирди: У ҳали кетгани йўқ, олдимизда яна битта ўйин бор ва шундан кейин кўрамиз. Ҳужумчи ушбу олтин авлод қолдирган пойдевор ва янги бошланаётган давр ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб ўтди.

Биз нолдан бошлашимиз керак, худди ҳар бир янги сиклда бўлганидек. Лионель Скалони бошчилигидаги авлодлар алмашинуви жараёни глобал устунликни сақлаб қолиш учун истиқболли ёшларни етакчиларга бириктиришга таянмоқда, дея қўшимча қилди Мартинес.

Интер етакчиси жамоада иккита жаҳон чемпионатида қатнашган тажрибали футболчилар билан бир қаторда муҳим ва иқтидорли ёшлар борлигини таъкидлади. Шунингдек, у Лео ва Отаменди ҳамда Анхел Ди Мария қолдириб кетган меросни муносиб давом эттириш ҳар бир жамоа аъзосидан улкан масъулият талаб қилишини эътироф этди.

Лаутаро МартинесЛионель МессиИнтерРасинг КлубАргентина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилди16 июл 09:56Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?16 июл 09:38Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиБугун 10:14Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?21 август 13:19Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаЛаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқда21 август 12:10Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?