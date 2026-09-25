Лаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Интер сардори Лаутаро Мартинес ўзининг собиқ жамоаси Расинг Клубга ташриф буюриб, дерби учрашувини томоша қилди.
- У ерда учрашувдан сўнг, ESPN Аргентина нашрига берган интервюсида Лионель Мессининг терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр билдирди.
- Мартинеснинг таъкидлашича, Мессининг ҳали кетгани йўқ ва жамоа янги сиклга тайёрланиши керак.
- У, шунингдек, авлодлар алмашинуви жараёнида ёш футболчиларни етакчиларга бириктириш муҳимлигини қайд этди.
Интер сардори Лаутаро Мартинес FIFA кунлари доирасидаги танаффусдан фойдаланиб, ўзининг собиқ жамоаси Расинг Клуб клубига ташриф буюрди ва у ерда ўтказилган дерби учрашувини бевосита кузатди. Goal.com хабар қилишича, ушбу ҳиссиётларга бой қайтиш ҳужумчининг келажакдаги режимлари ҳамда Аргентина терма жамоасининг яқинлашиб келаётган ўтиш даври олдидан футбол олами эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳужумчи Авелланеда захирадаги Расинг ва Индепендиенте жамоалари ўртасидаги муросасиз дербини томоша қилиш учун Эл Цилиндро стадионига келди. Уни клуб президенти Диего Милито илиқ кутиб олди. Эътиборлиси, Милито ўз вақтида Лаутаронинг профессионал жамоадаги дебютида унинг ўрнига тушган собиқ жамоадоши ҳисобланади.
Тарихий масканга ҳиссиётли қайтишУшбу ташриф Нераззурри сардори учун 2018-йилнинг июль ойида Италияга кўчиб ўтишидан аввал катта футбол йўлини бошлаган қадрдон масканига ўзига хос ҳиссиётли қайтиш бўлди. Собиқ жамоадошлари ва клуб раҳбарияти билан учрашган ҳужумчи ўзининг илк қадамларини ташлаган стадиондаги муҳитдан мамнуният туйди.
Аргентина терма жамоасининг йиғини давомида асосий эътибор мамлакат бош жамоасининг буюк сардори Лионель Мессининг яқинлашиб келаётган хайрлашувига қаратилди. ESPN Аргентина нашрига берган интервюсида Лаутаро Мартинес жамоанинг келажаги ва афсонавий футболчининг ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Янги сикл ва авлодлар алмашинувиЛионель Мессининг терма жамоадаги келажаги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Интер ҳужумчиси вазминлик билан қуйидагича фикр билдирди: У ҳали кетгани йўқ, олдимизда яна битта ўйин бор ва шундан кейин кўрамиз. Ҳужумчи ушбу олтин авлод қолдирган пойдевор ва янги бошланаётган давр ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб ўтди.
Биз нолдан бошлашимиз керак, худди ҳар бир янги сиклда бўлганидек. Лионель Скалони бошчилигидаги авлодлар алмашинуви жараёни глобал устунликни сақлаб қолиш учун истиқболли ёшларни етакчиларга бириктиришга таянмоқда, дея қўшимча қилди Мартинес.
Интер етакчиси жамоада иккита жаҳон чемпионатида қатнашган тажрибали футболчилар билан бир қаторда муҳим ва иқтидорли ёшлар борлигини таъкидлади. Шунингдек, у Лео ва Отаменди ҳамда Анхел Ди Мария қолдириб кетган меросни муносиб давом эттириш ҳар бир жамоа аъзосидан улкан масъулият талаб қилишини эътироф этди.
Изоҳлар 0
…