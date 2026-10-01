Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди

·2·Спорт
Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди

Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Лаутаро Мартинес мамлакат футболи тарихидаги энг буюк ўйинчи Лионель Мессининг халқаро миқёсдаги фаолияти якунига етаётгани жамоа учун жуда ҳиссиётларга бой воқеа бўлишини тан олди. Телефе телеканалига берган интервюсида интерчи ҳужумчи бу ўтиш даври ва яқинлашиб келаётган хайрлашув оқшоми ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Боливияга қарши кечган ўртоқлик учрашувидаги йирик ғалабадан сўнг, жамоа бутун эътиборини Бенин миллий жамоасига қарши ўтказиладиган ва Лионель Мессининг терма жамоадаги охирги ўйини бўладиган учрашувга қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кордоба шаҳридаги Эстадио Марио Алберто Кемпес стадионида бўлиб ўтган ўйинда Аргентина терма жамоаси рақибини 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда ҳисобни жарима майдони ташқарисидан аниқ зарба йўллаган Лаутаро Мартинес очиб берди. Танаффусга қадар Нико Пас чиройли гол уриб фарқни оширган бўлса, иккинчи бўлим бошида вақтинчалик сардор вазифасини бажарувчи Кристиан Ромеро бош билан учинчи голни киритди. Ўйин якунланишига яқин Хосе Мануэль Лопес яқин масофадан тўппончани аниқ йўллаб, якуний натижани ўрнатди.

Миллий жамоадаги янги давр ва ҳиссиётлар

Ғалабадан кейинги матбуот анжуманида сўз олган 29 ёшли ҳужумчи терма жамоа либосини кийиш доимо фахр эканини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоада янги сикл бошланмоқда ва жаҳон чемпионатларида тажриба орттирган футболчилар ёшларга ёрдам беришда давом этади. Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юришдан сўнг жамоа яна йиғилди ва ўйинчилар орасидаги ижобий энергия ўзгармасдан қолди.

Лионель Месси жорий йилнинг 31-август куни халқаро футболдаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Унинг сўнгги ўйини 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтади. Ушбу учрашув футбол афсонасининг терма жамоадаги ёрқин бобига якун ясайди.

Афсонавий сардорнинг халқаро мероси

Лаутаро Мартинес бўлажак хайрлашув оқшоми ҳақида гапирар экан, жамоа учун бу ҳиссий жиҳатдан жуда оғир кечишини яширмади: «Сешанба кунги ўйин албатта ҳиссиётларга тўла, жуда ўзгача ва муҳим бўлади. Умид қиламизки, ўта кўп йиғлаб юбормаймиз», – деди ҳужумчи.

Лионель Месси ўзининг халқаро фаолияти давомида Аргентина терма жамоаси сафида юксак марраларни забт этди. У 2021 ва 2024-йилларда Америка кубогини, шунингдек, 2022-йилги Жаҳон чемпионатини қўлга киритиб, терма жамоа тарихида ўчмас из қолдирди. Айни пайтда MLS лигасидаги Интер Миами сафида тўп сураётган ҳужумчи учун бу ўйин миллий жамоадаги шонли фаолиятига якуний нуқта қўяди.

Лионель МессиЛаутаро МартинесАргентинаФутболБенил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирди25 сентябр 11:58Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиКеча 12:11Аргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдирадиАргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдиради29 сентябр 23:39Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди