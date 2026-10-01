Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди
Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Лаутаро Мартинес мамлакат футболи тарихидаги энг буюк ўйинчи Лионель Мессининг халқаро миқёсдаги фаолияти якунига етаётгани жамоа учун жуда ҳиссиётларга бой воқеа бўлишини тан олди. Телефе телеканалига берган интервюсида интерчи ҳужумчи бу ўтиш даври ва яқинлашиб келаётган хайрлашув оқшоми ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Боливияга қарши кечган ўртоқлик учрашувидаги йирик ғалабадан сўнг, жамоа бутун эътиборини Бенин миллий жамоасига қарши ўтказиладиган ва Лионель Мессининг терма жамоадаги охирги ўйини бўладиган учрашувга қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кордоба шаҳридаги Эстадио Марио Алберто Кемпес стадионида бўлиб ўтган ўйинда Аргентина терма жамоаси рақибини 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда ҳисобни жарима майдони ташқарисидан аниқ зарба йўллаган Лаутаро Мартинес очиб берди. Танаффусга қадар Нико Пас чиройли гол уриб фарқни оширган бўлса, иккинчи бўлим бошида вақтинчалик сардор вазифасини бажарувчи Кристиан Ромеро бош билан учинчи голни киритди. Ўйин якунланишига яқин Хосе Мануэль Лопес яқин масофадан тўппончани аниқ йўллаб, якуний натижани ўрнатди.
Миллий жамоадаги янги давр ва ҳиссиётларҒалабадан кейинги матбуот анжуманида сўз олган 29 ёшли ҳужумчи терма жамоа либосини кийиш доимо фахр эканини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоада янги сикл бошланмоқда ва жаҳон чемпионатларида тажриба орттирган футболчилар ёшларга ёрдам беришда давом этади. Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юришдан сўнг жамоа яна йиғилди ва ўйинчилар орасидаги ижобий энергия ўзгармасдан қолди.
Лионель Месси жорий йилнинг 31-август куни халқаро футболдаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Унинг сўнгги ўйини 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтади. Ушбу учрашув футбол афсонасининг терма жамоадаги ёрқин бобига якун ясайди.
Афсонавий сардорнинг халқаро меросиЛаутаро Мартинес бўлажак хайрлашув оқшоми ҳақида гапирар экан, жамоа учун бу ҳиссий жиҳатдан жуда оғир кечишини яширмади: «Сешанба кунги ўйин албатта ҳиссиётларга тўла, жуда ўзгача ва муҳим бўлади. Умид қиламизки, ўта кўп йиғлаб юбормаймиз», – деди ҳужумчи.
Лионель Месси ўзининг халқаро фаолияти давомида Аргентина терма жамоаси сафида юксак марраларни забт этди. У 2021 ва 2024-йилларда Америка кубогини, шунингдек, 2022-йилги Жаҳон чемпионатини қўлга киритиб, терма жамоа тарихида ўчмас из қолдирди. Айни пайтда MLS лигасидаги Интер Миами сафида тўп сураётган ҳужумчи учун бу ўйин миллий жамоадаги шонли фаолиятига якуний нуқта қўяди.
Изоҳлар 0
…