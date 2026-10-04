Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг халқаро фаолиятини якунлагач, Аргентина терма жамоасида катта бўшлиқ қолишини тан олди.
- Унинг фикрича, Мессига жаҳон чемпионлигини қўлга киритишда ёрдам бериш унинг фаолиятидаги энг буюк шараф бўлган.
- Мартинес жамоада масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр йигитлар борлигини таъкидлаб, сардор билан қолган оз фурсатни мазмунли ўтказиш ниятида эканини билдирди.
Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинес сардор Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлагач, жамоада катта бўшлиқ қолишини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба куни оқшомида «Эстадио Монументал» стадионида ўтказилган баҳсда Аргентина Буркина Фасо устидан 7:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонди. Ушбу учрашувдан сўнг дарвозабон эътиборни Лионель Мессининг яқинлашиб келаётган хайрлашувига қаратди.
Тарихий ғалаба ва фахр туйғусиESPN Аргентина нашри келтирган иқтибосларга кўра, Эмилиано Мартинес Қатар-2022 жаҳон чемпионатида Лионель Мессига чемпионликни қўлга киритишда кўмаклашгани унинг фаолиятидаги энг буюк шарафлардан бири эканини таъкидлади. У тарихдаги энг яхши футболчига ўзининг бор имконияти билан ёрдам беришга ҳаракат қилганини билдирди.
«Албиселесте» кийиниш хонасида Месси давридан кейинги реаллик секин-аста ўз таъсирини ўтказа бошламоқда. Дарвозабон сардорнинг яқинлашиб келаётган кетиши жамоада улкан бўшлиқ қолдиришини очиқчасига тан олди, бироқ таркибда масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр характерли йигитлар борлигини ҳам қўшимча қилди.
Келажак сари қадамларОлдинда турган ҳиссиётларга бой лаҳзаларни қадрлаш муҳимлигини таъкидлаган дарвозабон жамоа билан қолган оз фурсатни мазмунли ўтказиш ниятида эканини айтди. У 6-октабр куни бўладиган сўнгги ўйинда сардорнинг юзида табассум кўришни ва ҳар бир дақиқадан завқланишни исташини билдирди.
Шунингдек, ушбу учрашувда Эмилиано Мартинес ўзининг терма жамоадаги 69-учрашувида 45-қуруқ ўйинини қайд этди. У ёш дебютантларнинг ўйинига юқори баҳо бериб, дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолиш доимий мақсади эканини урғулади.
Бош мураббий Лионель Скалонининг талабчанлиги ва ёшларнинг мослашуви ҳақида гапирар экан, Мартинес шундай деди: «Ҳаммаси яхши кетмоқда. Биз ёшларни тезда ўзимизга сингдириб оладиган жамоамиз. Скалони ҳеч кимга текинка имкон бермайди, ким яхши ҳаракат қилса, ўшани туширади».
Изоҳлар 0
…