Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирди

·32·Спорт
Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг халқаро фаолиятини якунлагач, Аргентина терма жамоасида катта бўшлиқ қолишини тан олди.
  • Унинг фикрича, Мессига жаҳон чемпионлигини қўлга киритишда ёрдам бериш унинг фаолиятидаги энг буюк шараф бўлган.
  • Мартинес жамоада масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр йигитлар борлигини таъкидлаб, сардор билан қолган оз фурсатни мазмунли ўтказиш ниятида эканини билдирди.

Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинес сардор Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлагач, жамоада катта бўшлиқ қолишини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба куни оқшомида «Эстадио Монументал» стадионида ўтказилган баҳсда Аргентина Буркина Фасо устидан 7:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонди. Ушбу учрашувдан сўнг дарвозабон эътиборни Лионель Мессининг яқинлашиб келаётган хайрлашувига қаратди.

Тарихий ғалаба ва фахр туйғуси

ESPN Аргентина нашри келтирган иқтибосларга кўра, Эмилиано Мартинес Қатар-2022 жаҳон чемпионатида Лионель Мессига чемпионликни қўлга киритишда кўмаклашгани унинг фаолиятидаги энг буюк шарафлардан бири эканини таъкидлади. У тарихдаги энг яхши футболчига ўзининг бор имконияти билан ёрдам беришга ҳаракат қилганини билдирди.

«Албиселесте» кийиниш хонасида Месси давридан кейинги реаллик секин-аста ўз таъсирини ўтказа бошламоқда. Дарвозабон сардорнинг яқинлашиб келаётган кетиши жамоада улкан бўшлиқ қолдиришини очиқчасига тан олди, бироқ таркибда масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр характерли йигитлар борлигини ҳам қўшимча қилди.

Келажак сари қадамлар

Олдинда турган ҳиссиётларга бой лаҳзаларни қадрлаш муҳимлигини таъкидлаган дарвозабон жамоа билан қолган оз фурсатни мазмунли ўтказиш ниятида эканини айтди. У 6-октабр куни бўладиган сўнгги ўйинда сардорнинг юзида табассум кўришни ва ҳар бир дақиқадан завқланишни исташини билдирди.

Шунингдек, ушбу учрашувда Эмилиано Мартинес ўзининг терма жамоадаги 69-учрашувида 45-қуруқ ўйинини қайд этди. У ёш дебютантларнинг ўйинига юқори баҳо бериб, дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолиш доимий мақсади эканини урғулади.

Бош мураббий Лионель Скалонининг талабчанлиги ва ёшларнинг мослашуви ҳақида гапирар экан, Мартинес шундай деди: «Ҳаммаси яхши кетмоқда. Биз ёшларни тезда ўзимизга сингдириб оладиган жамоамиз. Скалони ҳеч кимга текинка имкон бермайди, ким яхши ҳаракат қилса, ўшани туширади».

Эмилиано МартинесЛионель МессиАргентинаФутболGoal.com
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин2 сентябр 22:18Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди28 сентябр 11:57Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтдиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтдиКеча 11:16Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди1 октябр 11:32Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошлади30 сентябр 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди