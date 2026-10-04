Эмманюэль Эбоуе Яя Тоурени Англия Премер-лигасида мураббий сифатида кўрмоқчи

·18·Спорт
Эмманюэль Эбоуе Яя Тоурени Англия Премер-лигасида мураббий сифатида кўрмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арсеналнинг собиқ ҳимоячиси Эмманюэль Эбоуе, ватандоши Яя Тоуре келажакда Англия Премер-лигасида бош мураббий бўлишига ишонади.
  • Эбоуе Тоуренинг мураббийлик фаолиятидаги босқичма-босқич ривожланишидан, жумладан, ёрдамчи мураббий сифатида тажриба орттиришидан ва Чемпионлар лигасида жамоа бошқарган илк африкалик мураббийга айланганидан мамнун.
  • Тоуренинг мураббийлик салоҳияти ва Кот-дъИвуар учун ғурур манбаи бўлиши мумкинлиги таъкидланади.

Лондоннинг Арсенал клубининг собиқ ҳимоячиси Эмманюэль Эбоуе ўзининг терма жамоадаги собиқ жамоадоғи Яя Тоуре келажакда Англия Премер-лигасига бош мураббий сифатида қайтишига қатъий ишонч билдирди. Унинг фикрича, Манчестер Сити афсонаси ҳисобланган мутахассис дунёдаги энг рақобатбардош чемпионатлардан бирида иш бошлаган илк ивуарли бош мураббийга айланиши учун барча зарур фазилатларга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛивеФутболТиккетс нашрига берган интервюсида Эбоуе ватандошининг мураббийлик фаолиятидаги қадамларини яқиндан кузатиб бораётганини таъкидлади. Уилям Эбоуе собиқ ярим ҳимоячи билан мунтазам мулоқотда бўлишини, унинг ишга бўлган садоқати ва мураббийлик соҳасидаги ижобий ривожланишидан ҳайратда эканини яширмади. Шунингдек, бундай муваффақиятларбутун Кот-дъИвуар халқида катта ғурур туйғусини уйғотишини алоҳида қайд этди.

Тажриба орттириш йўли ва Европа саҳифаси

Яя Тоуре UEFA Pro лицензиясини қўлга киритгач, таваккал қилиб дарҳол йирик лавозимларга интилмади. Аксинча, у босқичма-босқич тажриба тўплаш йўлини танлади. У Украинанинг Олимпик Донецк, Россиянинг Ахмат Грозний ва Белгиянинг Стандард Лиеге клубларида ёрдамчи мураббий сифатида фаолият юритди. Шунингдек, 2022–2023-йилларда Тоттенхем академиясида самарали меҳнат қилиб, ёш футболчилар билан ишлаш кўникмасини оширди.

Мазкур босқичма-босқич шаклланиш жараёни якунда уни Саудия Арабистони миллий жамоасида Роберто Манчинининг бош ёрдамчиси бўлиб ишлашига замин яратди. Ушбу бой халқаро тажриба унга мустақил равишда жамоа бошқариш учун зарур бўлган тактик салоҳиятни тақдим этди ва катта мураббийлик оламига дадил қадам қўйишига имкон берди.

Чемпионлар лигасидаги тарихий қадам

Goal.com хабар беришича, Братислава клуби билан 2029-йил июнигача мўлжалланган шартнома имзолаган Яя Тоуре август ойида Чемпионлар лигасининг асосий босқичида жамоани бошқарган илк африкалик мураббий сифатида тарихга кирди. Турнирнинг биринчи турида амалдаги ғолиб Пари Сен-Жермен қаршисида учралган йирик 6:1 ҳисобидаги мағлубият унинг учун жиддий синов бўлди.

Бироқ, Барселона собиқ ярим ҳимоячиси ўзининг ҳужумкор 4-3-3 тактик схемасидан воз кечмаган ҳолда ўз йўлида давом этмоқда. Ҳозирги кунда унинг олдидаги асосий вазифа ички чемпионатдаги барқарорликни Европанинг элита даражасидаги талаблари билан тўғри мувозанатга келтиришдан иборатдир.

Яя ТоуреЭмманюэль ЭбоуеПремер-лигаЧемпионлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқдаПеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқдаКеча 12:38Манчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкинМанчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкин1 октябр 19:51Манчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчиМанчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчи1 октябр 02:10Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқдаМанчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқда1 октябр 01:38Манчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкинМанчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкин30 сентябр 01:18Ферран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилдиФерран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилди29 сентябр 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди