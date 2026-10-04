Эмманюэль Эбоуе Яя Тоурени Англия Премер-лигасида мураббий сифатида кўрмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арсеналнинг собиқ ҳимоячиси Эмманюэль Эбоуе, ватандоши Яя Тоуре келажакда Англия Премер-лигасида бош мураббий бўлишига ишонади.
- Эбоуе Тоуренинг мураббийлик фаолиятидаги босқичма-босқич ривожланишидан, жумладан, ёрдамчи мураббий сифатида тажриба орттиришидан ва Чемпионлар лигасида жамоа бошқарган илк африкалик мураббийга айланганидан мамнун.
- Тоуренинг мураббийлик салоҳияти ва Кот-дъИвуар учун ғурур манбаи бўлиши мумкинлиги таъкидланади.
Лондоннинг Арсенал клубининг собиқ ҳимоячиси Эмманюэль Эбоуе ўзининг терма жамоадаги собиқ жамоадоғи Яя Тоуре келажакда Англия Премер-лигасига бош мураббий сифатида қайтишига қатъий ишонч билдирди. Унинг фикрича, Манчестер Сити афсонаси ҳисобланган мутахассис дунёдаги энг рақобатбардош чемпионатлардан бирида иш бошлаган илк ивуарли бош мураббийга айланиши учун барча зарур фазилатларга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛивеФутболТиккетс нашрига берган интервюсида Эбоуе ватандошининг мураббийлик фаолиятидаги қадамларини яқиндан кузатиб бораётганини таъкидлади. Уилям Эбоуе собиқ ярим ҳимоячи билан мунтазам мулоқотда бўлишини, унинг ишга бўлган садоқати ва мураббийлик соҳасидаги ижобий ривожланишидан ҳайратда эканини яширмади. Шунингдек, бундай муваффақиятларбутун Кот-дъИвуар халқида катта ғурур туйғусини уйғотишини алоҳида қайд этди.
Тажриба орттириш йўли ва Европа саҳифасиЯя Тоуре UEFA Pro лицензиясини қўлга киритгач, таваккал қилиб дарҳол йирик лавозимларга интилмади. Аксинча, у босқичма-босқич тажриба тўплаш йўлини танлади. У Украинанинг Олимпик Донецк, Россиянинг Ахмат Грозний ва Белгиянинг Стандард Лиеге клубларида ёрдамчи мураббий сифатида фаолият юритди. Шунингдек, 2022–2023-йилларда Тоттенхем академиясида самарали меҳнат қилиб, ёш футболчилар билан ишлаш кўникмасини оширди.
Мазкур босқичма-босқич шаклланиш жараёни якунда уни Саудия Арабистони миллий жамоасида Роберто Манчинининг бош ёрдамчиси бўлиб ишлашига замин яратди. Ушбу бой халқаро тажриба унга мустақил равишда жамоа бошқариш учун зарур бўлган тактик салоҳиятни тақдим этди ва катта мураббийлик оламига дадил қадам қўйишига имкон берди.
Чемпионлар лигасидаги тарихий қадамGoal.com хабар беришича, Братислава клуби билан 2029-йил июнигача мўлжалланган шартнома имзолаган Яя Тоуре август ойида Чемпионлар лигасининг асосий босқичида жамоани бошқарган илк африкалик мураббий сифатида тарихга кирди. Турнирнинг биринчи турида амалдаги ғолиб Пари Сен-Жермен қаршисида учралган йирик 6:1 ҳисобидаги мағлубият унинг учун жиддий синов бўлди.
Бироқ, Барселона собиқ ярим ҳимоячиси ўзининг ҳужумкор 4-3-3 тактик схемасидан воз кечмаган ҳолда ўз йўлида давом этмоқда. Ҳозирги кунда унинг олдидаги асосий вазифа ички чемпионатдаги барқарорликни Европанинг элита даражасидаги талаблари билан тўғри мувозанатга келтиришдан иборатдир.
Изоҳлар 0
…