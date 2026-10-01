Манчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкин
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити молиявий қоидаларни юз мартадан ортиқ бузганликда айбдор деб топилгач, рақиб жамоалар футболчилари ва уларнинг агентлари йўқотилган бонуслар учун юридик даъволар тайёрлай бошлади. Sky Sports хабар беришича, 2009–2018-йиллар оралиғида чемпионлик унвонлари ёки Чемпионлар лигасига йўлланмалардан маҳрум бўлган юлдузлар молиявий зарарларини қоплаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мустақил комиссиянинг ёзма ҳисоботида клуб 900 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни сохта ҳомийлик шартномалари орқали яширгани батафсил баён этилган. Ушбу ҳолат Англия чемпионатида кенг кўламли норозиликларни келтириб чиқарди, чунки жабрланган томонлар белгиланган тўққиз йиллик давр мобайнида ўзларига тегишли бўлиши керак бўлган улкан молиявий мукофотларни ҳисоб-китоб қилмоқда.
Ҳозирги вақтда футболчилар ва уларнинг вакиллари ҳуқуқшунослар билан маслаҳатлашиб, судга мурожаат қилиш йўлларини ўрганмоқда. Бироқ Финансиал Times нашрининг қайд этишича, ҳар қандай суд жараёни клуб раҳбариятига алоқадор жиддий тўсиқларга дуч келиши мумкин, чунки Манчестер Сити раҳбари Халдун ал-Муборак 2020-йилдан буён Буюк Британиянинг тасдиқланган дипломатлар рўйхатига киритилган.
Дипломатик дахлсизлик ва раҳбариятнинг муносабатиМазкур дипломатик мақом Халдун ал-Муборакка жиноий терговлардан дахлсизлик тақдим этади ва одатда уни фуқаролик ҳуқуқий жараёнларидан ҳам ҳимоя қилади. Шунга қарамай, барча босимлар ва турли томонлардан келаётган ҳуқуқий таҳдидларга қарам элементТйпе, Ал-Муборак ўз позициясида қатъий қолмоқда ва клубнинг ҳаракатларини очиқдан-очиқ ҳимоя қилмоқда.
Клуб раҳбари ўз баёнотида шундай деди: “Баъзилар ўз хулосаларига шошилгани ва атрофимизда шов-шувлар кўп бўлганига қарамай, ҳеч нарса ўзгаргани йўқ. Биз илгари ҳам биргаликда синовларга дуч келганмиз ва улардан муваффақиятли ўтганмиз. Клубимиз ривожига тўсқинлик қилишни истайдиганлар ҳамон етарли. Биз уларга бу имкониятни бермаймиз”.
Иқтисодий оқибатлар ва маҳаллий хавотирларМазкур шок ҳолатдаги суд қарорининг оқибатлари фақат яшил майдон билан чекланиб қолмаяпти, балки сиёсий арбобларда ҳам ҳудуднинг келажаги борасида жиддий хавотир уйғотмоқда. Хусусан, Манчестер шаҳри ва унинг атрофидаги иқтисодий барқарорликка таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хавфлар муҳокама қилинмоқда.
Пайшанба куни вазиятга муносабат билдирган таниқли сиёсатчи Энди Бернем охирги ўн йилликда амалдаги эгалар томонидан киритилган улкан сармояларга урғу берди. Агар клубнинг бадавлат ҳомийлари ўз маблағларини бутунлай олиб чиқиб кетишга қарор қилса, минтақа оғир иқтисодий зарба олишидан хавотир билдирди.
Энди Бернем ўз нутқида шундай деди: “Мен уларни йўқотишдан ҳақиқатан ҳам хавотирга тушган бўлардим. Улар замонавий Манчестер ва Манчестер Сити жамоасини глобал кучга айлантиришда улкан ҳамкор бўлишди. Ситй Футбол Груп ҳамда кенгроқ эгалик гуруҳи Этиҳад стадиони ва унинг атрофидаги ҳудудларгагина эмас, балки бутун шаҳарга киритган сармоялари учун уларга миннатдорчилик билдираман”.
Изоҳлар 0
…