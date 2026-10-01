Манчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкин

·4·Спорт
Манчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкин

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити молиявий қоидаларни юз мартадан ортиқ бузганликда айбдор деб топилгач, рақиб жамоалар футболчилари ва уларнинг агентлари йўқотилган бонуслар учун юридик даъволар тайёрлай бошлади. Sky Sports хабар беришича, 2009–2018-йиллар оралиғида чемпионлик унвонлари ёки Чемпионлар лигасига йўлланмалардан маҳрум бўлган юлдузлар молиявий зарарларини қоплаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мустақил комиссиянинг ёзма ҳисоботида клуб 900 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни сохта ҳомийлик шартномалари орқали яширгани батафсил баён этилган. Ушбу ҳолат Англия чемпионатида кенг кўламли норозиликларни келтириб чиқарди, чунки жабрланган томонлар белгиланган тўққиз йиллик давр мобайнида ўзларига тегишли бўлиши керак бўлган улкан молиявий мукофотларни ҳисоб-китоб қилмоқда.

Ҳозирги вақтда футболчилар ва уларнинг вакиллари ҳуқуқшунослар билан маслаҳатлашиб, судга мурожаат қилиш йўлларини ўрганмоқда. Бироқ Финансиал Times нашрининг қайд этишича, ҳар қандай суд жараёни клуб раҳбариятига алоқадор жиддий тўсиқларга дуч келиши мумкин, чунки Манчестер Сити раҳбари Халдун ал-Муборак 2020-йилдан буён Буюк Британиянинг тасдиқланган дипломатлар рўйхатига киритилган.

Дипломатик дахлсизлик ва раҳбариятнинг муносабати

Мазкур дипломатик мақом Халдун ал-Муборакка жиноий терговлардан дахлсизлик тақдим этади ва одатда уни фуқаролик ҳуқуқий жараёнларидан ҳам ҳимоя қилади. Шунга қарамай, барча босимлар ва турли томонлардан келаётган ҳуқуқий таҳдидларга қарам элементТйпе, Ал-Муборак ўз позициясида қатъий қолмоқда ва клубнинг ҳаракатларини очиқдан-очиқ ҳимоя қилмоқда.

Клуб раҳбари ўз баёнотида шундай деди: “Баъзилар ўз хулосаларига шошилгани ва атрофимизда шов-шувлар кўп бўлганига қарамай, ҳеч нарса ўзгаргани йўқ. Биз илгари ҳам биргаликда синовларга дуч келганмиз ва улардан муваффақиятли ўтганмиз. Клубимиз ривожига тўсқинлик қилишни истайдиганлар ҳамон етарли. Биз уларга бу имкониятни бермаймиз”.

Иқтисодий оқибатлар ва маҳаллий хавотирлар

Мазкур шок ҳолатдаги суд қарорининг оқибатлари фақат яшил майдон билан чекланиб қолмаяпти, балки сиёсий арбобларда ҳам ҳудуднинг келажаги борасида жиддий хавотир уйғотмоқда. Хусусан, Манчестер шаҳри ва унинг атрофидаги иқтисодий барқарорликка таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хавфлар муҳокама қилинмоқда.

Пайшанба куни вазиятга муносабат билдирган таниқли сиёсатчи Энди Бернем охирги ўн йилликда амалдаги эгалар томонидан киритилган улкан сармояларга урғу берди. Агар клубнинг бадавлат ҳомийлари ўз маблағларини бутунлай олиб чиқиб кетишга қарор қилса, минтақа оғир иқтисодий зарба олишидан хавотир билдирди.

Энди Бернем ўз нутқида шундай деди: “Мен уларни йўқотишдан ҳақиқатан ҳам хавотирга тушган бўлардим. Улар замонавий Манчестер ва Манчестер Сити жамоасини глобал кучга айлантиришда улкан ҳамкор бўлишди. Ситй Футбол Груп ҳамда кенгроқ эгалик гуруҳи Этиҳад стадиони ва унинг атрофидаги ҳудудларгагина эмас, балки бутун шаҳарга киритган сармоялари учун уларга миннатдорчилик билдираман”.

Манчестер СитйПремер-лигаФутболСудМолиявий қоидабузарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиКеча 00:16Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиДавид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди29 сентябр 23:12Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топди29 сентябр 21:33Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилдиИан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилдиКеча 01:30Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди29 сентябр 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди