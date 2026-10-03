Пеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқда
Англиянинг Манчестер Сити клуби ўз тарихидаги энг мураккаб ва таҳликали даврлардан бирини бошдан кечираётган бир пайтда, жамоанинг собиқ устози Пеп Гвардиола стадионга қайтишни режалаштирмоқда. Те Миррор нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўтган мавсум якунида мураббийлик лавозимини тарк этиб, бошқарувни Энсо Марескага топширган таниқли каталониялик мутахассис қийин дамларда клубга ўзининг қатъий бирдамлигини кўрсатмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, мустақил комиссия Манчестер Сити жамоасини 2009–2018-йиллар оралиғида Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини бузишга оид барча айбловлар бўйича айбдор деб топди. Ушбу шов-шувли қарор клуб учун жиддий синовга айланиб, Гвардиола қўл остида ўн йил ичида қўлга киритилган 20 та соврин ва мисли кўрилмаган ютуқлар ҳам қаттиқ эътибор марказига тушиб қолди.
Қийин вазиятдаги қўллаб-қувватлашҚабул қилинган оғир ва баҳсли қарорга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти ҳар қандай қоидабузарликни кескин рад этиб, расман апелляция шикоятини киритди. Жума куни эълон қилинган баёнотда клуб ўзининг айбсизлигини таъкидлаб, комиссия хулосаларида аниқ ҳуқуқий ва амалий хатолар мавжудлигини қаттиқ танқид қилди.
Шундай мураккаб шароитда Пеп Гвардиола клуб раҳбарияти ва мухлисларга ўз садоқатини намоён этишга қарор қилди. Манбаларга кўра, у ўзининг энг яқин танишлари ва клуб раҳбарларига ушбу қалтис даврда "ўз одамлари билан бирга бўлишни" исташини очиқ билдирган.
Чемпионлар лигаси ўйинидаги кутилмаган ташрифРежаларга кўра, Пеп Гвардиола 14-октабр куни Манчестер Сити ўз майдонида Франциянинг PSJ клубини қабул қиладиган Чемпионлар лигаси учрашувини трибунадан кузатиб боради. Ушбу кутилмаган ташриф нафақат жамоага маънавий кўмак, балки клуб атрофидаги босимларга нисбатан ўзига хос жавоб бўлиши кутилмоқда.
Фаолияти давомида клуб раҳбарларининг қоидабузарлик қилмагани ҳақидаги кафолатларига таяниб, уларни доимо ҳимоя қилиб келган Гвардиола сўнгги воқеалардан сўнг ҳам ўз принципларига содиқ қолмоқда. У ижтимоий тармоқлар орқали Манчестер Сити жамоасига нисбатан ўзгармас садоқатини яна бир бор омма олдида тасдиқлади.
Ҳозирги вақтда ҳуқуқий жараёнлар давом этар экан, клуб раҳбарияти якуний қарор чиққунга қадар ортиқча баёнотлар беришдан тийилишини маълум қилди. Гвардиоланинг ушбу қадами эса мухлислар ва жамоа учун оғир синов даврида муҳим руҳий далда бўлиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…