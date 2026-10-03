Пеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқда

·1·Спорт
Пеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқда

Англиянинг Манчестер Сити клуби ўз тарихидаги энг мураккаб ва таҳликали даврлардан бирини бошдан кечираётган бир пайтда, жамоанинг собиқ устози Пеп Гвардиола стадионга қайтишни режалаштирмоқда. Те Миррор нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўтган мавсум якунида мураббийлик лавозимини тарк этиб, бошқарувни Энсо Марескага топширган таниқли каталониялик мутахассис қийин дамларда клубга ўзининг қатъий бирдамлигини кўрсатмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, мустақил комиссия Манчестер Сити жамоасини 2009–2018-йиллар оралиғида Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини бузишга оид барча айбловлар бўйича айбдор деб топди. Ушбу шов-шувли қарор клуб учун жиддий синовга айланиб, Гвардиола қўл остида ўн йил ичида қўлга киритилган 20 та соврин ва мисли кўрилмаган ютуқлар ҳам қаттиқ эътибор марказига тушиб қолди.

Қийин вазиятдаги қўллаб-қувватлаш

Қабул қилинган оғир ва баҳсли қарорга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти ҳар қандай қоидабузарликни кескин рад этиб, расман апелляция шикоятини киритди. Жума куни эълон қилинган баёнотда клуб ўзининг айбсизлигини таъкидлаб, комиссия хулосаларида аниқ ҳуқуқий ва амалий хатолар мавжудлигини қаттиқ танқид қилди.

Шундай мураккаб шароитда Пеп Гвардиола клуб раҳбарияти ва мухлисларга ўз садоқатини намоён этишга қарор қилди. Манбаларга кўра, у ўзининг энг яқин танишлари ва клуб раҳбарларига ушбу қалтис даврда "ўз одамлари билан бирга бўлишни" исташини очиқ билдирган.

Чемпионлар лигаси ўйинидаги кутилмаган ташриф

Режаларга кўра, Пеп Гвардиола 14-октабр куни Манчестер Сити ўз майдонида Франциянинг PSJ клубини қабул қиладиган Чемпионлар лигаси учрашувини трибунадан кузатиб боради. Ушбу кутилмаган ташриф нафақат жамоага маънавий кўмак, балки клуб атрофидаги босимларга нисбатан ўзига хос жавоб бўлиши кутилмоқда.

Фаолияти давомида клуб раҳбарларининг қоидабузарлик қилмагани ҳақидаги кафолатларига таяниб, уларни доимо ҳимоя қилиб келган Гвардиола сўнгги воқеалардан сўнг ҳам ўз принципларига содиқ қолмоқда. У ижтимоий тармоқлар орқали Манчестер Сити жамоасига нисбатан ўзгармас садоқатини яна бир бор омма олдида тасдиқлади.

Ҳозирги вақтда ҳуқуқий жараёнлар давом этар экан, клуб раҳбарияти якуний қарор чиққунга қадар ортиқча баёнотлар беришдан тийилишини маълум қилди. Гвардиоланинг ушбу қадами эса мухлислар ва жамоа учун оғир синов даврида муҳим руҳий далда бўлиши шубҳасиз.

Пеп ГвардиолаМанчестер СитиПремер-лигаЧемпионлар лигасиPSJ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламади30 сентябр 18:33Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилди14 август 15:13Роберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ бердиРоберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ бердиКеча 23:56Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиМанчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиКеча 16:36Англия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирдиАнглия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирдиКеча 14:59Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинМанчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинКеча 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди