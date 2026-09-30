Манчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкин

·11·Спорт
Манчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилди ва 115 та айблов бандининг аксарияти тасдиқланди.
  • Эҳтимолий жазо чораларига жарималар, очколардан маҳрум қилиш, трансфер тақиқи ва ҳатто чемпионатдан четлатиш киради.
  • Баъзи тахминларга кўра, клуб Англия футболининг бешинчи дивизионига қадар қуйи лигага туширилиши мумкин.

Англия футболида мисли кўрилмаган воқеа юзага келди. Англия Премер-лигасининг расмий баёнотига кўра, Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилди. Клубга қўйилган 115 та айирбошлаш ва қоидабузарлик бандларининг деярли барчаси бўйича айбловлар ўз тасдиқини топди ва бу ҳолат бутун футбол жамоатчилигида катта шов-шув келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда барча мутахассислар ва мухлисларни битта асосий савол қизиқтирмоқда: ўн карра Премер-лигаси чемпиони бўлган жамоани қандай жазо кутмоқда? Эҳтимолий оқибатлар жуда жиддий бўлиб, уларга улкан миқдордаги жарималар, очколардан маҳрум қилиш, трансфер тақиқи ва ҳатто Премер-лигадан четлатиш каби чоралар киради.

Энг оғстири сценарийлар ва қуйи дивизионга тушиб кетиш хавфи

Bild нашри хабар қилишича, таниқли британиялик журналист Бен Джейкобс энг ёмон сценарий бўйича ўз прогнозларини эълон қилган. Унинг фикрича, гарчи бу эҳтимол амалда жуда қийин бўлиб туюлса-да, Манчестер Сити жамоасини Англия футболининг бешинчи дивизионига қадар қуйи лигага тушириб юборишлари мумкин.

Талкспорт радиоси ва веб-сайти ҳам айнан шу қўрқинчли сценарийни ёритиб берди. Премер-лигадан пастдаги учта профессионал дивизионни ўз ичига олган Англия Футбол Лигаси (ЭФЛ) Премер-лига билан яқиндан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирган. Энг кескин чоралар қўлланилган тақдирда, бу Манчестер Сити клубининг нафақат Премер-лигадан, балки Англия футбол лигасининг барча дивизионларидан четлатилишига олиб келиши мумкин.

Агар шундай оғир қарор қабул қилинса, машҳур клуб Англия профессионал футболидан бутунлай йўқолиб кетиш хавфи остида қолади. Журналист Бен Джейкобс бу борада қуйидагиларни таъкидлади: "Менинг маълумотларимга кўра, Премер-лига мисли кўрилмаган даражада кўп очоларни олиб ташлашни ва ҳатто Манчестер Сити клубини қуйи дивизионга тушириб юборишни талаб қилмоқда".

Ушбу воқеалар ривожи нафақат жамоанинг келажагига, балки бутун Англия чемпионатининг молиявий ва ҳуқуқий тизимига жиддий таъсир кўрсатиши аниқ. Клуб раҳбарияти эса ҳозирча юзага келган вазият юзасидан ўз позициясини ҳимоя қилишга тайёргарлик кўрмоқда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутболАнглияТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими26 сентябр 22:56Ферран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилдиФерран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилдиКеча 23:51Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиКеча 14:54Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди26 сентябр 00:38Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Уэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқдиУэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқдиКеча 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди