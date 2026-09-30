Манчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилди ва 115 та айблов бандининг аксарияти тасдиқланди.
- Эҳтимолий жазо чораларига жарималар, очколардан маҳрум қилиш, трансфер тақиқи ва ҳатто чемпионатдан четлатиш киради.
- Баъзи тахминларга кўра, клуб Англия футболининг бешинчи дивизионига қадар қуйи лигага туширилиши мумкин.
Англия футболида мисли кўрилмаган воқеа юзага келди. Англия Премер-лигасининг расмий баёнотига кўра, Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилди. Клубга қўйилган 115 та айирбошлаш ва қоидабузарлик бандларининг деярли барчаси бўйича айбловлар ўз тасдиқини топди ва бу ҳолат бутун футбол жамоатчилигида катта шов-шув келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда барча мутахассислар ва мухлисларни битта асосий савол қизиқтирмоқда: ўн карра Премер-лигаси чемпиони бўлган жамоани қандай жазо кутмоқда? Эҳтимолий оқибатлар жуда жиддий бўлиб, уларга улкан миқдордаги жарималар, очколардан маҳрум қилиш, трансфер тақиқи ва ҳатто Премер-лигадан четлатиш каби чоралар киради.
Энг оғстири сценарийлар ва қуйи дивизионга тушиб кетиш хавфиBild нашри хабар қилишича, таниқли британиялик журналист Бен Джейкобс энг ёмон сценарий бўйича ўз прогнозларини эълон қилган. Унинг фикрича, гарчи бу эҳтимол амалда жуда қийин бўлиб туюлса-да, Манчестер Сити жамоасини Англия футболининг бешинчи дивизионига қадар қуйи лигага тушириб юборишлари мумкин.
Талкспорт радиоси ва веб-сайти ҳам айнан шу қўрқинчли сценарийни ёритиб берди. Премер-лигадан пастдаги учта профессионал дивизионни ўз ичига олган Англия Футбол Лигаси (ЭФЛ) Премер-лига билан яқиндан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирган. Энг кескин чоралар қўлланилган тақдирда, бу Манчестер Сити клубининг нафақат Премер-лигадан, балки Англия футбол лигасининг барча дивизионларидан четлатилишига олиб келиши мумкин.
Агар шундай оғир қарор қабул қилинса, машҳур клуб Англия профессионал футболидан бутунлай йўқолиб кетиш хавфи остида қолади. Журналист Бен Джейкобс бу борада қуйидагиларни таъкидлади: "Менинг маълумотларимга кўра, Премер-лига мисли кўрилмаган даражада кўп очоларни олиб ташлашни ва ҳатто Манчестер Сити клубини қуйи дивизионга тушириб юборишни талаб қилмоқда".
Ушбу воқеалар ривожи нафақат жамоанинг келажагига, балки бутун Англия чемпионатининг молиявий ва ҳуқуқий тизимига жиддий таъсир кўрсатиши аниқ. Клуб раҳбарияти эса ҳозирча юзага келган вазият юзасидан ўз позициясини ҳимоя қилишга тайёргарлик кўрмоқда.
Изоҳлар 0
…