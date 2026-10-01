Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқда

·0·Спорт
Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқда

Англия Премер-лигаси клублари раҳбарлари молиявий қоидаларни бузгани учун айбдор деб топилган Манчестер Сити жамоасига нисбатан жазо чоралари жорий мавсум якунигача қатъий қўлланилишини талаб қилмоқда. 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ даромадларни сунъий равишда ошириб юбориш билан боғлиқ шов-шувли айблов хулосасидан сўнг, рақиб клублар расмийлари санкцияларнинг кечиктирилиши жорий чемпионат пойгасини шубҳали ҳолатга келтириб қўйишидан хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Премер-лига сешанба куни клуб 2009/10 ва 2017/18-йилги мавсумлар оралиғидаги молиявий қоидабузарликларга оид барча айбловлар бўйича айбдор деб топилганини тасдиқлаган. Агар Манчестер Сити жамоасига нисбатан оқибатлар ўз вақтида белгиланмаса ва улар яна чемпионликни қўлга киритса, бу турнирда кескин ноаниқликларни келтириб чиқариши мумкин.

Ҳозирда мустақил комиссияга тезкор ҳаракат қилиш учун босим кучаймоқда. Мустақил ҳайъат клуб "сохта" ҳомийлик битимлари орқали ўз даромадларини 900 миллион фунт стерлингдан кўпроққа сунъий равишда оширганини аниқлаган. BBC Sport нашрига исмини ошкор қилмасдан интервю берган клуб расмийларидан бири вазият имкон қадар тезроқ ҳал этилиши барча учун фойдали эканини таъкидлаган.

Санкциялар ва апелляция жараёни

Ушбу жараён тез фурсатда якунланиши реал ёки реал эмаслиги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, расмий шахс хавфлар яққол кўриниб турганини ва уларнинг олдини олиш зарурлигини қўшимча қилди. Манчестер Сити эса ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, шу ҳафта охиригача расмий апелляция шикоятини киритиш ниятида эканини маълум қилди.

Премер-лига қоидаларига кўра, апелляция шикояти берилганидан кейин кўпи билан 12 ҳафта ичида якунланиши керак. Бироқ, Манчестер Сити бош директори Ферран Сориано мазкур жараён узоқ вақт талаб қилишини айтган. Шунга қарамай, лиганинг расмий баёнотида судма-суд юришларнинг олдини олиш мақсадида ишни имкон қадар тезроқ якунлаш истаги борлиги таъкидланган.

Таъкидлаш жоизки, Манчестер Сити ўз ишини Спорт арбитраж судига (КАС) олиб чиқа олмайди, шунинг учун уларнинг охирги чораси Олий судга мурожаат қилиш бўлиши мумкин. Тез орада мустақил комиссия томонидан санкциялар бўйича махсус эшитувлар ўтказилади ва бу клубнинг келгусидаги тақдирини ҳал қилади.

Манчестер СитйПремер-лигаФутболТрансферАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди26 сентябр 00:38Жуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирдиЖуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирди27 сентябр 01:36Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топди29 сентябр 21:33Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкинМанчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин27 сентябр 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди