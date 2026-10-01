Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқда
Англия Премер-лигаси клублари раҳбарлари молиявий қоидаларни бузгани учун айбдор деб топилган Манчестер Сити жамоасига нисбатан жазо чоралари жорий мавсум якунигача қатъий қўлланилишини талаб қилмоқда. 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ даромадларни сунъий равишда ошириб юбориш билан боғлиқ шов-шувли айблов хулосасидан сўнг, рақиб клублар расмийлари санкцияларнинг кечиктирилиши жорий чемпионат пойгасини шубҳали ҳолатга келтириб қўйишидан хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Премер-лига сешанба куни клуб 2009/10 ва 2017/18-йилги мавсумлар оралиғидаги молиявий қоидабузарликларга оид барча айбловлар бўйича айбдор деб топилганини тасдиқлаган. Агар Манчестер Сити жамоасига нисбатан оқибатлар ўз вақтида белгиланмаса ва улар яна чемпионликни қўлга киритса, бу турнирда кескин ноаниқликларни келтириб чиқариши мумкин.
Ҳозирда мустақил комиссияга тезкор ҳаракат қилиш учун босим кучаймоқда. Мустақил ҳайъат клуб "сохта" ҳомийлик битимлари орқали ўз даромадларини 900 миллион фунт стерлингдан кўпроққа сунъий равишда оширганини аниқлаган. BBC Sport нашрига исмини ошкор қилмасдан интервю берган клуб расмийларидан бири вазият имкон қадар тезроқ ҳал этилиши барча учун фойдали эканини таъкидлаган.
Санкциялар ва апелляция жараёниУшбу жараён тез фурсатда якунланиши реал ёки реал эмаслиги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, расмий шахс хавфлар яққол кўриниб турганини ва уларнинг олдини олиш зарурлигини қўшимча қилди. Манчестер Сити эса ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, шу ҳафта охиригача расмий апелляция шикоятини киритиш ниятида эканини маълум қилди.
Премер-лига қоидаларига кўра, апелляция шикояти берилганидан кейин кўпи билан 12 ҳафта ичида якунланиши керак. Бироқ, Манчестер Сити бош директори Ферран Сориано мазкур жараён узоқ вақт талаб қилишини айтган. Шунга қарамай, лиганинг расмий баёнотида судма-суд юришларнинг олдини олиш мақсадида ишни имкон қадар тезроқ якунлаш истаги борлиги таъкидланган.
Таъкидлаш жоизки, Манчестер Сити ўз ишини Спорт арбитраж судига (КАС) олиб чиқа олмайди, шунинг учун уларнинг охирги чораси Олий судга мурожаат қилиш бўлиши мумкин. Тез орада мустақил комиссия томонидан санкциялар бўйича махсус эшитувлар ўтказилади ва бу клубнинг келгусидаги тақдирини ҳал қилади.
Изоҳлар 0
…