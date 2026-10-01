Манчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клубининг бош ҳомийси бўлган авиакомпания, клубга нисбатан чиқарилган қарорлар юзасидан Англия Премер-лигасига қарши судга мурожаат қилиш билан таҳдид қилмоқда.
- Авиакомпания ўз баёнотида ҳеч қандай нотўғри тижорий келишувларда қатнашмаганини таъкидлаб, Премер-лиганинг ишни оммага тақдим этиш услубини қаттиқ танқид қилди.
Англиянинг Манчестер Сити клуби майдондан ташқарида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Те Сун нашри хабар беришича, жамоанинг бош ҳомийси бўлган авиакомпания клубга нисбатан чиқарилган сўнгги қарорлар ортидан Англия Премер-лигасига қарши судга мурожаат қилиш билан таҳдид қилмоқда. Мазкур можаро инглиз футболидаги энг йирик молиявий жанжаллардан бирига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, клуб тўққиз йил давомида 900 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни яшириш учун сохта битимлардан фойдаланганликда айбдор деб топилган. Ушбу портловчи ҳукмдан сўнг, Бирлашган Араб Амирликларининг миллий авиаташувчиси кескин баёнот бериб, ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун тегишли юридик маслаҳат олишини тасдиқлади.
Ҳомийдан кескин эътирозларАвиакомпания ўз баёнотида кўриб чиқилаётган даврда ҳеч қандай нотўғри тижорий келишувларда қатнашмаганини қатъий таъкидлади. Компания раҳбариятининг билдиришича, улар ҳар қандай хулосалар ёки има-ишораларни қатъиян рад этади. Шунингдек, ҳомий ташкилот Премер-лиганинг ушбу ишни оммага тақдим этиш услубини қаттиқ танқид қилди.
Компания баёнотида таъкидланишича, нашр этилган ва қисман таҳрирланган ҳужжатларда авиакомпаниянинг ўзи очиқ тилга олинмаганига қарамай, юзага келган вазият унинг обрўсига путур етказмоқда. Авиакомпания Премер-лига хулосаларга келишда таянган маълумотларнинг аниқлиги ва адолатлилигини текшириш учун улар билан боғланмаганидан норозилигини билдирди.
Премер-лигага талабларАйбловлар ва жамоатчиликка тарқатилган танланма маълумотлар ортидан бош ҳомий расмий идорани айблади. "Премер-лига ушбу хулосалар тақдим этилиш услуби учун оқибатларига жавобгарликни ўз зиммасига олиши шарт," дейилади авиакомпания баёнотида. Компания масала жамоатчиликка етказилиш йўлидан чуқур ташвишда эканини қўшимча қилди.
Эслатиб ўтамиз, Абу-Даби компаниясининг эгалигига ўтганидан бери Манчестер Сити саккиз марта чемпионлик унвонини қўлга киритган. Клуб раҳбарияти 900 миллион фунт стерлинг миқдоридаги яширин маблағлар бўйича қўйилаётган айбловларга қарши ўзининг мутлақо айбсизлигини қатъий ҳимоя қилиб келмоқда.
Пеп Гвардиола муносабатиБундай мураккаб даврда жамоа бош мураббийи Пеп Гвардиола ўз иш берувчилари ва раҳбариятни қўллаб-қувватлашини билдирди. У ҳар қачонгидан ҳам эгалар томонида эканини очиқ эълон қилди.
"Аниқ тушуниб олинг: биз бу синовдан биргаликда ўтамиз," деди испаниялик мутахассис клуб атрофидаги вазиятга изоҳ берар экан. Ҳозирги вазқтда томонлар ўртасидаги юридик тортишувлар футбол оламидаги энг муҳим мавзулардан бирига айланмоқда.
Изоҳлар 0
…