Манчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчи

·12·Спорт
Манчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клубининг бош ҳомийси бўлган авиакомпания, клубга нисбатан чиқарилган қарорлар юзасидан Англия Премер-лигасига қарши судга мурожаат қилиш билан таҳдид қилмоқда.
  • Авиакомпания ўз баёнотида ҳеч қандай нотўғри тижорий келишувларда қатнашмаганини таъкидлаб, Премер-лиганинг ишни оммага тақдим этиш услубини қаттиқ танқид қилди.

Англиянинг Манчестер Сити клуби майдондан ташқарида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Те Сун нашри хабар беришича, жамоанинг бош ҳомийси бўлган авиакомпания клубга нисбатан чиқарилган сўнгги қарорлар ортидан Англия Премер-лигасига қарши судга мурожаат қилиш билан таҳдид қилмоқда. Мазкур можаро инглиз футболидаги энг йирик молиявий жанжаллардан бирига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, клуб тўққиз йил давомида 900 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни яшириш учун сохта битимлардан фойдаланганликда айбдор деб топилган. Ушбу портловчи ҳукмдан сўнг, Бирлашган Араб Амирликларининг миллий авиаташувчиси кескин баёнот бериб, ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун тегишли юридик маслаҳат олишини тасдиқлади.

Ҳомийдан кескин эътирозлар

Авиакомпания ўз баёнотида кўриб чиқилаётган даврда ҳеч қандай нотўғри тижорий келишувларда қатнашмаганини қатъий таъкидлади. Компания раҳбариятининг билдиришича, улар ҳар қандай хулосалар ёки има-ишораларни қатъиян рад этади. Шунингдек, ҳомий ташкилот Премер-лиганинг ушбу ишни оммага тақдим этиш услубини қаттиқ танқид қилди.

Компания баёнотида таъкидланишича, нашр этилган ва қисман таҳрирланган ҳужжатларда авиакомпаниянинг ўзи очиқ тилга олинмаганига қарамай, юзага келган вазият унинг обрўсига путур етказмоқда. Авиакомпания Премер-лига хулосаларга келишда таянган маълумотларнинг аниқлиги ва адолатлилигини текшириш учун улар билан боғланмаганидан норозилигини билдирди.

Премер-лигага талаблар

Айбловлар ва жамоатчиликка тарқатилган танланма маълумотлар ортидан бош ҳомий расмий идорани айблади. "Премер-лига ушбу хулосалар тақдим этилиш услуби учун оқибатларига жавобгарликни ўз зиммасига олиши шарт," дейилади авиакомпания баёнотида. Компания масала жамоатчиликка етказилиш йўлидан чуқур ташвишда эканини қўшимча қилди.

Эслатиб ўтамиз, Абу-Даби компаниясининг эгалигига ўтганидан бери Манчестер Сити саккиз марта чемпионлик унвонини қўлга киритган. Клуб раҳбарияти 900 миллион фунт стерлинг миқдоридаги яширин маблағлар бўйича қўйилаётган айбловларга қарши ўзининг мутлақо айбсизлигини қатъий ҳимоя қилиб келмоқда.

Пеп Гвардиола муносабати

Бундай мураккаб даврда жамоа бош мураббийи Пеп Гвардиола ўз иш берувчилари ва раҳбариятни қўллаб-қувватлашини билдирди. У ҳар қачонгидан ҳам эгалар томонида эканини очиқ эълон қилди.

"Аниқ тушуниб олинг: биз бу синовдан биргаликда ўтамиз," деди испаниялик мутахассис клуб атрофидаги вазиятга изоҳ берар экан. Ҳозирги вазқтда томонлар ўртасидаги юридик тортишувлар футбол оламидаги энг муҳим мавзулардан бирига айланмоқда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутболАнглияСуд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкинМанчестер Сити жиддий жазога учраши ва чемпионатдан четлатилиши мумкинКеча 01:18Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими26 сентябр 22:56Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди26 сентябр 00:38Ферран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилдиФерран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилди29 сентябр 23:51Уэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқдиУэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқди29 сентябр 23:00Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топди29 сентябр 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди