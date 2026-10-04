Миралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сири

·3·Спорт
Миралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сири

Трентодаги Фестивал делло Спорт тадбирида иштирок этган босниялик машҳур ярим ҳимоячи Миралем Пянич ўзининг бой футболчилик фаолияти, хусусан, Италиянинг Ювентус клубидаги ёрқин даврлари ҳақида қизиқарли хотиралар билан ўртоқлашди. Фаолияти давомида Рома, Ювентус ва бошқа етакчи жамоаларда тўп сурган футболчи Массимилиано Аллегри қўл остида ўзини ҳар томонлама намоён этгани ва мураббий унинг фаолиятига улкан таъсир кўрсатгани алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кардиффдаги оғир хотира ва кучли жамоа

IXBT.com ва бошқа спорт манбалари тарқатган хабарларга кўра, Пянич Чемпионлар лигасининг Кардифф шаҳридаги финал учрашувини ҳозиргача оғриқ билан эслайди. Ўшанда унинг дарвоза томон берган кучли зарбаси дарвозабон Кейлор Навас томонидан қайтарилгани футболчининг ҳамон тушига кириб туришини тан олди. Унинг фикрича, ўйиндаги 4:1 ҳисоби майдондаги ҳақиқий манзарани тўла очиб бермайди, якуний натижа бундай йирик фарқ билан тугамаслиги керак эди.

Шунга қарамай, ўша даврдаги Ювентус ғалаба қозонишга қодир бўлган жуда кучли таркибга эга эди. Миралем Рим клубидаги фаолияти давомида соврин ютмаганидан афсусланишини, чунки улар йўлида ўша даврдаги даҳшатли кучга эга Ювентус турганини эслади. Туринликлар сафига ўтгач эса жамоанинг салоҳияти ва ўзига бўлган иродаси қанчалик юқори бўлганига яна бир бор амин бўлган.

Лионель Месси ва Криштиану Роналду қиёси

Ўз фаолияти давомида дунёнинг энг буюк футболчилари билан бирга тўп суриш насиб этгани, улар орасида Лионель Месси ва Криштиану Роналду алоҳида ўрин тутишини Пянич алоҳида эътироф этди. Икки "ўзга сайёралик" орасидан кимни танлаши ҳақидаги саволга футболчи шундай жавоб берди: "Мен Леони танлайман. Унинг синфи ва маҳорати тушунтириб бўлмас даражада. У илоҳий совғага эга инсон бўлиб, мураккаб ишларни жуда оддий қилиб кўрсатарди".

Шу билан бирга, Криштиану Роналду ҳам ўзгача футболчи эканини, майдонга тушганданоқ жамоа автоматик тарзда 1:0 ҳисобида олдинда боришини таъкидлади. Португалиялик ҳужумчининг голларга бўлган чексиз чанқоғи ва темир иродаси мактабларда дарслик сифатида ўқитилишга арзийдиган даражада кучли эканини, унинг ҳаёт йўли ҳеч қачон таслим бўлмаслик намунаси эканини қайд этди.

Криштиану Роналду ва жарима зарбалари ҳийласи

Пянич ўзининг севимли машғулотларидан бири бўлган жарима зарбаларини тепишда Криштиану Роналду билан қандай рақобат қилишганига оид қизиқ воқеани ҳам сўзлаб берди. Маълум бўлишича, португалиялик юлдуз жарима зарбасини ўзи тепишни ният қилса, уни бу фикридан қайтариб бўлмас эди.

Жарима зарбаларини аниқ ижро этиши билан танилган босниялик ярим ҳимоячига имконият бериш учун бош мураббий Массимилиано Аллегри ўзига хос ҳийла ишлатишга мажбур бўлган. "Агар ўйинда жарима зарбаси белгиланиб, Роналду уни тепмоқчи бўлса, Аллегри дарҳол захирадан физиотерапевтларни майдонга югуртириб чиқарарди. Оқибатда Роналду майдон четига чиқишга мажбур бўлар, мен эса ўша қулай имкониятдан фойдаланиб зарба берардим. Наполи билан ўйинда айнан шундай йўл тутилиб, гол урганман, шунинг учун Максга раҳмат айтаман", дея хотирлайди Пянич.

Миралем ПяничКриштиану РоналдуЛионель МессиМассимилиано АллегриЮвентус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирди27 июл 02:36Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиРоналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлди16 сентябр 22:53Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди9 сентябр 22:38Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?9 сентябр 15:14Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратда7 сентябр 18:56Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилди2 сентябр 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди