Миралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сири
Трентодаги Фестивал делло Спорт тадбирида иштирок этган босниялик машҳур ярим ҳимоячи Миралем Пянич ўзининг бой футболчилик фаолияти, хусусан, Италиянинг Ювентус клубидаги ёрқин даврлари ҳақида қизиқарли хотиралар билан ўртоқлашди. Фаолияти давомида Рома, Ювентус ва бошқа етакчи жамоаларда тўп сурган футболчи Массимилиано Аллегри қўл остида ўзини ҳар томонлама намоён этгани ва мураббий унинг фаолиятига улкан таъсир кўрсатгани алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кардиффдаги оғир хотира ва кучли жамоаIXBT.com ва бошқа спорт манбалари тарқатган хабарларга кўра, Пянич Чемпионлар лигасининг Кардифф шаҳридаги финал учрашувини ҳозиргача оғриқ билан эслайди. Ўшанда унинг дарвоза томон берган кучли зарбаси дарвозабон Кейлор Навас томонидан қайтарилгани футболчининг ҳамон тушига кириб туришини тан олди. Унинг фикрича, ўйиндаги 4:1 ҳисоби майдондаги ҳақиқий манзарани тўла очиб бермайди, якуний натижа бундай йирик фарқ билан тугамаслиги керак эди.
Шунга қарамай, ўша даврдаги Ювентус ғалаба қозонишга қодир бўлган жуда кучли таркибга эга эди. Миралем Рим клубидаги фаолияти давомида соврин ютмаганидан афсусланишини, чунки улар йўлида ўша даврдаги даҳшатли кучга эга Ювентус турганини эслади. Туринликлар сафига ўтгач эса жамоанинг салоҳияти ва ўзига бўлган иродаси қанчалик юқори бўлганига яна бир бор амин бўлган.
Лионель Месси ва Криштиану Роналду қиёсиЎз фаолияти давомида дунёнинг энг буюк футболчилари билан бирга тўп суриш насиб этгани, улар орасида Лионель Месси ва Криштиану Роналду алоҳида ўрин тутишини Пянич алоҳида эътироф этди. Икки "ўзга сайёралик" орасидан кимни танлаши ҳақидаги саволга футболчи шундай жавоб берди: "Мен Леони танлайман. Унинг синфи ва маҳорати тушунтириб бўлмас даражада. У илоҳий совғага эга инсон бўлиб, мураккаб ишларни жуда оддий қилиб кўрсатарди".
Шу билан бирга, Криштиану Роналду ҳам ўзгача футболчи эканини, майдонга тушганданоқ жамоа автоматик тарзда 1:0 ҳисобида олдинда боришини таъкидлади. Португалиялик ҳужумчининг голларга бўлган чексиз чанқоғи ва темир иродаси мактабларда дарслик сифатида ўқитилишга арзийдиган даражада кучли эканини, унинг ҳаёт йўли ҳеч қачон таслим бўлмаслик намунаси эканини қайд этди.
Криштиану Роналду ва жарима зарбалари ҳийласиПянич ўзининг севимли машғулотларидан бири бўлган жарима зарбаларини тепишда Криштиану Роналду билан қандай рақобат қилишганига оид қизиқ воқеани ҳам сўзлаб берди. Маълум бўлишича, португалиялик юлдуз жарима зарбасини ўзи тепишни ният қилса, уни бу фикридан қайтариб бўлмас эди.
Жарима зарбаларини аниқ ижро этиши билан танилган босниялик ярим ҳимоячига имконият бериш учун бош мураббий Массимилиано Аллегри ўзига хос ҳийла ишлатишга мажбур бўлган. "Агар ўйинда жарима зарбаси белгиланиб, Роналду уни тепмоқчи бўлса, Аллегри дарҳол захирадан физиотерапевтларни майдонга югуртириб чиқарарди. Оқибатда Роналду майдон четига чиқишга мажбур бўлар, мен эса ўша қулай имкониятдан фойдаланиб зарба берардим. Наполи билан ўйинда айнан шундай йўл тутилиб, гол урганман, шунинг учун Максга раҳмат айтаман", дея хотирлайди Пянич.
Изоҳлар 0
…