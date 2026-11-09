Йилнинг энг яхши 11 нафар юлдузи: FIFPRO таркибида Месси ва Мбаппе бор, аммо Кейн йўқ
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ФИФPRО минглаб футболчиларнинг овоз бериш натижаларига кўра 2026 йилнинг рамзий терма жамоасини эълон қилди.
- Мазкур таркибдан Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд каби юлдузлар жой олган бўлса-да, «Олтин тўп» соҳиби Гарри Кейн ҳамда Криштиану Роналду рўйхатга киритилмади.
- Жамоа 3-4-3 тактик схемаси асосида тузилиб, унда «PSJ» ва «Барселона» клублари уч нафардан вакил билан етакчилик қилмоқда.
Халқаро профессионал футболчилар федерацияси (FIFPRO) дунё бўйлаб минглаб касбий футболчиларнинг расмий овоз бериш натижаларига асосан 2026 йилнинг рамзий терма жамоасини тантанали равишда эълон қилди.
Эълон қилинган таркиб футбол жамоатчилигида қизғин баҳс ва ҳайратга сабаб бўлди. Энг катта шов-шув — 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби Ҳарри Кейн ҳамда португалиялик юлдуз Криштиану Роналдунинг ушбу жамоага киритилмагани бўлди.
Кутилмаган қарорлар ва асосий йўқотишлар
Йил жамоасини танлашда миллионлаб мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортган асосий воқеалар:
«Олтин тўп» соҳибига жой топилмади: Йилнинг бош индивидуал совринини қўлга киритган Ҳарри Кейн ҳамкасбларининг якуний танловига кўра 11 таликка кира олмади;
Роналдусиз рамзий жамоа: Сўнгги йилларда тўпурарлик рекордларини янгилашда давом этаётган Криштиану Роналду ҳам овозлар сони бўйича кучли учлик ҳужумчилари орасидан жой ололмади;
Месси ҳамон чўққида: АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида тўп сураётган Лионель Месси эса глобал овоз беришда яна ўз ўрнини сақлаб қолиб, ҳужум учлигидан жой олди.
FIFPRO — 2026: Йилнинг рамзий жамоаси тўлиқ таркиби
Жаҳоннинг энг яхши 11 футболчиси 3-4-3 тактик схемаси асосида жойлаштирилди:
Чизиқ / Амплуа
Футболчи
Клуби
Мақоми / Эътироф
Дарвозабон
Давид Райя
«Арсенал»
Йилнинг энг ишончли посбони
Ҳимоячи
Ашраф Ҳакими
«ПСЖ»
Ўнг қанотдаги етакчи ҳимоячи
Ҳимоячи
Пау Кубарси
«Барселона»
Golden Boy совриндори ва мудофаа устуни
Ҳимоячи
Нуну Мендеш
«ПСЖ»
Сўл қанотнинг энг фаол вакили
Яримҳимоячи
Витинья
«ПСЖ»
Марказдаги аниқлик ва ўйин назорати
Яримҳимоячи
Родри
«Барселона»
Майдон марказининг генерали
Яримҳимоячи
Жуд Беллингҳэм
«Реал Мадрид»
Ҳужумкор яримҳимоядаги креативлик
Яримҳимоячи
Ламин Ямал
«Барселона»
Қанотдаги тезкорлик ва дриблинг устаси
Ҳужумчи
Эрлинг Ҳоланд
«Манчестер Сити»
Гол машинаси ва марказий форвард
Ҳужумчи
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
Ҳужум чизиғининг етакчи юлдузи
Ҳужумчи
Лионель Месси
«Интер Майами»
Афсонавий етакчилик ва барқарор маҳорат
«Барселона» ва «ПСЖ»нинг мутлақ доминантлиги
Эълон қилинган жамоада Франциянинг «ПСЖ» клуби (3 нафар ўйинчи) ва Каталониянинг «Барселона» клуби (3 нафар ўйинчи) энг кўп вакилга эга бўлди. Марказий чизиқ ва ҳужумдаги бундай мувозанат замонавий футболда тезкор қанотлар ҳамда ёш иқтидорлар роли кучайиб бораётганини яққол намойиш этди.
Изоҳлар 0
…