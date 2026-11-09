Йилнинг энг яхши 11 нафар юлдузи: FIFPRO таркибида Месси ва Мбаппе бор, аммо Кейн йўқ

·6·Спорт
Йилнинг энг яхши 11 нафар юлдузи: FIFPRO таркибида Месси ва Мбаппе бор, аммо Кейн йўқ
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ФИФPRО минглаб футболчиларнинг овоз бериш натижаларига кўра 2026 йилнинг рамзий терма жамоасини эълон қилди.
  • Мазкур таркибдан Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд каби юлдузлар жой олган бўлса-да, «Олтин тўп» соҳиби Гарри Кейн ҳамда Криштиану Роналду рўйхатга киритилмади.
  • Жамоа 3-4-3 тактик схемаси асосида тузилиб, унда «PSJ» ва «Барселона» клублари уч нафардан вакил билан етакчилик қилмоқда.

Халқаро профессионал футболчилар федерацияси (FIFPRO) дунё бўйлаб минглаб касбий футболчиларнинг расмий овоз бериш натижаларига асосан 2026 йилнинг рамзий терма жамоасини тантанали равишда эълон қилди.

Эълон қилинган таркиб футбол жамоатчилигида қизғин баҳс ва ҳайратга сабаб бўлди. Энг катта шов-шув — 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби Ҳарри Кейн ҳамда португалиялик юлдуз Криштиану Роналдунинг ушбу жамоага киритилмагани бўлди.

Кутилмаган қарорлар ва асосий йўқотишлар

Йил жамоасини танлашда миллионлаб мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортган асосий воқеалар:

  • «Олтин тўп» соҳибига жой топилмади: Йилнинг бош индивидуал совринини қўлга киритган Ҳарри Кейн ҳамкасбларининг якуний танловига кўра 11 таликка кира олмади;

  • Роналдусиз рамзий жамоа: Сўнгги йилларда тўпурарлик рекордларини янгилашда давом этаётган Криштиану Роналду ҳам овозлар сони бўйича кучли учлик ҳужумчилари орасидан жой ололмади;

  • Месси ҳамон чўққида: АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида тўп сураётган Лионель Месси эса глобал овоз беришда яна ўз ўрнини сақлаб қолиб, ҳужум учлигидан жой олди.

FIFPRO — 2026: Йилнинг рамзий жамоаси тўлиқ таркиби

Жаҳоннинг энг яхши 11 футболчиси 3-4-3 тактик схемаси асосида жойлаштирилди:

Чизиқ / Амплуа

Футболчи

Клуби

Мақоми / Эътироф

Дарвозабон

Давид Райя

«Арсенал»

Йилнинг энг ишончли посбони

Ҳимоячи

Ашраф Ҳакими

«ПСЖ»

Ўнг қанотдаги етакчи ҳимоячи

Ҳимоячи

Пау Кубарси

«Барселона»

Golden Boy совриндори ва мудофаа устуни

Ҳимоячи

Нуну Мендеш

«ПСЖ»

Сўл қанотнинг энг фаол вакили

Яримҳимоячи

Витинья

«ПСЖ»

Марказдаги аниқлик ва ўйин назорати

Яримҳимоячи

Родри

«Барселона»

Майдон марказининг генерали

Яримҳимоячи

Жуд Беллингҳэм

«Реал Мадрид»

Ҳужумкор яримҳимоядаги креативлик

Яримҳимоячи

Ламин Ямал

«Барселона»

Қанотдаги тезкорлик ва дриблинг устаси

Ҳужумчи

Эрлинг Ҳоланд

«Манчестер Сити»

Гол машинаси ва марказий форвард

Ҳужумчи

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

Ҳужум чизиғининг етакчи юлдузи

Ҳужумчи

Лионель Месси

«Интер Майами»

Афсонавий етакчилик ва барқарор маҳорат

Йилнинг энг яхши 11 нафар юлдузи: FIFPRO таркибида Месси ва Мбаппе бор, аммо Кейн йўқ

«Барселона» ва «ПСЖ»нинг мутлақ доминантлиги

Эълон қилинган жамоада Франциянинг «ПСЖ» клуби (3 нафар ўйинчи) ва Каталониянинг «Барселона» клуби (3 нафар ўйинчи) энг кўп вакилга эга бўлди. Марказий чизиқ ва ҳужумдаги бундай мувозанат замонавий футболда тезкор қанотлар ҳамда ёш иқтидорлар роли кучайиб бораётганини яққол намойиш этди.

FIFPROҲарри КейнКриштиану РоналдуЛионель Месси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиСамир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди28 октябр 18:01Энг буюк тўпурарми ёки энг буюк ўйинчи? Вернер Роналду ва Мессининг фарқини тушунтирдиЭнг буюк тўпурарми ёки энг буюк ўйинчи? Вернер Роналду ва Мессининг фарқини тушунтирди7 ноябр 08:41Тарихнинг буюк дуэли: Роналду миллий жамоадаги рекордлар бўйича Мессини ортда қолдирдиТарихнинг буюк дуэли: Роналду миллий жамоадаги рекордлар бўйича Мессини ортда қолдирди6 ноябр 09:26Криштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилдиКриштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилди29 октябр 08:51Роналду ўзини футбол тарихидаги "энг яхши ўйинчи" деб ҳисоблашини айтдиРоналду ўзини футбол тарихидаги "энг яхши ўйинчи" деб ҳисоблашини айтди12 октябр 14:33Роналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўпладиРоналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўплади9 октябр 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?