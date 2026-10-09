Роналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўплади
Криштиану Роналдунинг Лионель Месси ҳақида Instagram’да қолдирган изоҳи 5,8 миллионта лайк тўплади. Изоҳда Роналду Мессининг Аргентина терма жамоаси билан эришган Жаҳон чемпионатидаги ғалабасини эътироф этган ва унга ҳурматини билдирган.
Роналдунинг қисқа изоҳини миллионлаб Instagram фойдаланувчилари ёқтирган. Натижада ушбу изоҳ футболчиларнинг ижтимоий тармоқдаги энг кўп эътибор қаратилган ёзувларидан бирига айланган.
Мессининг Роналдуга тегишли пости ҳам юқори кўрсаткич қайд этмоқда. Роналдунинг туғилган куни муносабати билан Месси Instagram тарихида жойлаштирган ушбу пост 7,3 миллиондан ортиқ лайк олган.
Ҳар икки ҳолатда ҳам футбол мухлисларининг Месси ва Роналду ўртасидаги муносабатларга қизиқиши Instagram кўрсаткичларида акс этган.
Изоҳлар 0
…