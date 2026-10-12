Роналду ўзини футбол тарихидаги "энг яхши ўйинчи" деб ҳисоблашини айтди

·58·Спорт
Роналду ўзини футбол тарихидаги "энг яхши ўйинчи" деб ҳисоблашини айтди

Португалиялик футболчи Криштиану Роналду ўзини барча даврларнинг энг яхши ўйинчиси деб ҳисоблашини билдирди. У бу ҳақда журналист ва дўсти Эду Агирре билан суҳбатда гапирди. Интервью CNN Portugal телеканалида намойиш этилди.

Роналду суҳбат давомида фаолияти, эришган натижалари ва Лионель Месси билан кўп йиллик рақобати ҳақида фикр билдирди.

«Мен барча даврларнинг энг яхши футболчисиман. Тамом. Рақамларнинг ўзи гапиради. Мен ўзимдан яхшироқ ҳеч кимни билмайман. Тарих аллақачон ёзилган. Бугун фаолиятимни якунласам ҳам, ҳеч нарсадан афсусланмайман», — деди португалиялик ҳужумчи.

У Лионель Месси билан рақобати ҳақида гапирар экан, бу беллашув ҳар икки футболчининг янада юқори натижаларга эришишига туртки бўлганини таъкидлади.

«Улардан бири доимо иккинчисига мотивация берган. Бу худди "Формула-1"даги Ален Прост ва Айртон Сенна ўртасидаги рақобатга ўхшайди», — деди Роналду.

Футболчи, шунингдек, ёшига қарамай, гол уришда давом этаётгани ва бу натижаларига етарлича баҳо берилмаётганини таъкидлаган.

Роналду ва Месси ўртасидаги рақобат кўп йиллар давомида жаҳон футболидаги энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бири бўлиб келган. Икки юлдузнинг ўзаро беллашуви клублар ва терма жамоалар миқёсидаги натижалар, рекордлар ҳамда индивидуал мукофотлар учун кураш билан ёдда қолган.

Криштиану РоналдуЛионель МессиCNN PortugalЭду Агирре
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўпладиРоналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўплади9 октябр 00:32Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди7 октябр 23:31Андерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирдиАндерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирди5 октябр 19:32Миралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сириМиралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сири4 октябр 20:59Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиРоналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлди16 сентябр 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди