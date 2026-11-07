Энг буюк тўпурарми ёки энг буюк ўйинчи? Вернер Роналду ва Мессининг фарқини тушунтирди

·11·Спорт
Энг буюк тўпурарми ёки энг буюк ўйинчи? Вернер Роналду ва Мессининг фарқини тушунтирди

Германия терма жамоаси ҳужумчиси Тимо Вернер жаҳон футболида узоқ йиллардан буён давом этиб келаётган баҳс — Криштиану Роналду ва Лионель Месси қарама-қаршилигига оид ўз шахсий қарашларини очиқлади. The Touchline нашрига берган интервьюсида у ҳар икки даҳонинг майдондаги бетакрор жиҳатларини таққослай туриб, уларнинг ўзига хос кучли томонларини алоҳида кўрсатиб ўтди.

Вернернинг таъкидлашича, бу икки юлдуз бир-биридан тубдан фарқ қилувчи, аммо бирдек даҳо даражасидаги хусусиятларга эга.

«Роналду — энг буюк тўпурар, Месси — энг буюк футболчи»: Вернернинг баҳоси

Германиялик форвард ҳар икки афсонанинг майдондаги вазифаси ва ижро маҳоратини қуйидагича ажратди:

  • Ҳал қилувчи сониялар ва совуққонлик: «Роналду — футбол тарихидаги энг буюк тўпурар. Месси эса майдонга қадам қўйган энг буюк футболчи. Агар менга ўйиннинг 90-дақиқасида ҳал қилувчи пенальтини бенуқсон амалга оширадиган футболчи керак бўлса, шубҳасиз, Роналдуга ишонаман», — деди Вернер;

  • Сеҳрли дриблинг ва соф иқтидор: «Бу билан мен Роналду бундай ишларга қодир эмас, демоқчи эмасман. Лекин агар сиз бир футболчининг ўн нафар рақибини бирма-бир алдаб ўтиб, тўпни дарвозанинг юқори тўққизлигига жойлаб қўйишини кўришни истасангиз, унда Мессини танлашингиз керак», — дея хулоса қилди ҳужумчи.

Халқаро майдондаги буюк даврнинг якуни

Бу икки юлдузнинг миллий терма жамоалар миқёсидаги фаолияти аллақачон тарих зарварақларига муҳрланди:

  • Роналдунинг кетиши: 41 ёшли Криштиану Роналду яқинда Португалия миллий жамоасидаги 234 та ўйин ва 146 та голдан иборат афсонавий саҳифасини расман ёпди;

  • Мессининг қарори: Аргентинани жаҳон чемпионига айлантирган 39 ёшли Лионель Месси ҳам халқаро майдондаги фаолиятига Роналдудан бироз олдин якун ясаган эди.

Ҳар икки футболчи клублар даражасида ўйинларини давом эттираётган бўлса-да, уларнинг миллий термалардаги мероси ва ким тарихда кучлироқ экани ҳақидаги баҳслар узоқ вақт давомида футбол жамоатчилиги марказида қолади.

Криштиану РоналдуЛионель МессиТимо Вернер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихнинг буюк дуэли: Роналду миллий жамоадаги рекордлар бўйича Мессини ортда қолдирдиТарихнинг буюк дуэли: Роналду миллий жамоадаги рекордлар бўйича Мессини ортда қолдирдиКеча 09:26Криштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилдиКриштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилди29 октябр 08:51Роналду ўзини футбол тарихидаги "энг яхши ўйинчи" деб ҳисоблашини айтдиРоналду ўзини футбол тарихидаги "энг яхши ўйинчи" деб ҳисоблашини айтди12 октябр 14:33Роналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўпладиРоналдунинг Мессига ёзган изоҳи 5,8 млн лайк тўплади9 октябр 00:32Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди7 октябр 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози