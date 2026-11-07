Энг буюк тўпурарми ёки энг буюк ўйинчи? Вернер Роналду ва Мессининг фарқини тушунтирди
Германия терма жамоаси ҳужумчиси Тимо Вернер жаҳон футболида узоқ йиллардан буён давом этиб келаётган баҳс — Криштиану Роналду ва Лионель Месси қарама-қаршилигига оид ўз шахсий қарашларини очиқлади. The Touchline нашрига берган интервьюсида у ҳар икки даҳонинг майдондаги бетакрор жиҳатларини таққослай туриб, уларнинг ўзига хос кучли томонларини алоҳида кўрсатиб ўтди.
Вернернинг таъкидлашича, бу икки юлдуз бир-биридан тубдан фарқ қилувчи, аммо бирдек даҳо даражасидаги хусусиятларга эга.
«Роналду — энг буюк тўпурар, Месси — энг буюк футболчи»: Вернернинг баҳоси
Германиялик форвард ҳар икки афсонанинг майдондаги вазифаси ва ижро маҳоратини қуйидагича ажратди:
Ҳал қилувчи сониялар ва совуққонлик: «Роналду — футбол тарихидаги энг буюк тўпурар. Месси эса майдонга қадам қўйган энг буюк футболчи. Агар менга ўйиннинг 90-дақиқасида ҳал қилувчи пенальтини бенуқсон амалга оширадиган футболчи керак бўлса, шубҳасиз, Роналдуга ишонаман», — деди Вернер;
Сеҳрли дриблинг ва соф иқтидор: «Бу билан мен Роналду бундай ишларга қодир эмас, демоқчи эмасман. Лекин агар сиз бир футболчининг ўн нафар рақибини бирма-бир алдаб ўтиб, тўпни дарвозанинг юқори тўққизлигига жойлаб қўйишини кўришни истасангиз, унда Мессини танлашингиз керак», — дея хулоса қилди ҳужумчи.
Халқаро майдондаги буюк даврнинг якуни
Бу икки юлдузнинг миллий терма жамоалар миқёсидаги фаолияти аллақачон тарих зарварақларига муҳрланди:
Роналдунинг кетиши: 41 ёшли Криштиану Роналду яқинда Португалия миллий жамоасидаги 234 та ўйин ва 146 та голдан иборат афсонавий саҳифасини расман ёпди;
Мессининг қарори: Аргентинани жаҳон чемпионига айлантирган 39 ёшли Лионель Месси ҳам халқаро майдондаги фаолиятига Роналдудан бироз олдин якун ясаган эди.
Ҳар икки футболчи клублар даражасида ўйинларини давом эттираётган бўлса-да, уларнинг миллий термалардаги мероси ва ким тарихда кучлироқ экани ҳақидаги баҳслар узоқ вақт давомида футбол жамоатчилиги марказида қолади.
Изоҳлар 0
…