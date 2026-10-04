Модричнинг юрак дардлари: У ўз майдонидаги 0:7 фожиасидан сўнг нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Миллатлар лигасида Хорватия ўз майдонида Англияга 0:7 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Хорватия сардори Лука Модрич 20 йиллик фаолиятида илк бор бундай уятли мағлубиятни бошдан кечирганини ва мухлислардан узр сўраганини таъкидлади.
- Модрич жамоа ичида бир-бирини айбламаслик ва бирдамликни сақлаш муҳимлигини таъкидлади.
- Англия сафида Гарри Кейн ва Букайо Сака дубл қайд этди.
Европа Миллатлар лигасининг 3-тури жаҳон футболи ихлосмандлари учун ҳақиқий шок натижани тақдим этди. Хорватия миллий жамоаси ўз майдонида Англия термасини қабул қилиб, кутилмаганда 0:7 ҳисобидаги қақшатқич ва тарихий мағлубиятга учради.
Учрашув якунлангач, хорватларнинг 41 ёшли сардори ва афсонавий етакчиси Лука Модрич баҳс натижаси ҳамда жамоасининг майдондаги ожизлиги бўйича кескин ва ҳиссиётларга бой баёнот берди.
«Мағлуб бўлиш мумкин, аммо бундай тарзда эмас»
Хорватиянинг машҳур Index нашри келтирган маълумотга кўра, Лука Модрич фаолиятидаги энг оғир тунлардан бирини бошдан кечирганини яширмади ва халқаро майдондаги 20 йиллик фаолияти давомида илк бор бундай хижолатликни ҳис қилганини таъкидлади:
«Ҳеч қандай яккакурашлар, тажовузкорлик, керакли фол ва майдонда бирдамлик бўлмади. Мен миллий жамоа либосида 20 йилдан бери тўп суриб келяпман ва очиқ тан олишим керак: илк бор баҳс якунланганидан кейин ўзимдан уялиб кетдим.
Ҳа, мағлуб бўлиш мумкин — Англия биздан чиндан ҳам яхшироқ ҳаракат қилди. Аммо бу тарзда осон таслим бўлиш ва йиллар давомида қурилган обрўйингга путур етказиш мутлақо мумкин эмас. Илк бор ўзимдан жуда уялдим ва бунинг учун барча мухлислардан узр сўрайман».
«Бир-биримизни айбламай, бирдам бўлишимиз шарт»
Шундоқ ҳам оғир зарбани қабул қилиб олган сардор жамоанинг ички муҳитини сақлаб қолиш ва психологик инқирозга тушиб қолмаслик муҳимлигини уқтирди:
Ички низоларга йўл йўқ: Модрич йирик мағлубиятдан сўнг кийим алмаштириш хонасида футболчилар бир-бирини айбламаслиги ва оғир дамда ҳар доимгидек жипсликни сақлаши шартлигини билдирди;
Ноодатий туйғу: «Биз жуда катта фарқ билан бой бердик. Аммо бу учрашувдан кейинги ички туйғу тамомила бошқача, бундай ҳолатни ҳеч қачон бошдан кечирмаган эдим», — дея қўшимча қилди у.
Англиядан голлар шоуси ва вазият тафсилоти
Учрашув бошидан охиригача меҳмонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида кечди. Инглизлар ҳужум чизиғи хорватлар мудофаасини чилпарчин қилиб ташлади:
Ҳарри Кейн ҳамда Букайо Сака рақиб дарвозасига иккитадан тўп киритиб, дубль қайд этди;
Жуд Беллингҳэм, Энтони Гордон ва ёш иқтидор Морган Рожерс ҳисобига биттадан гол ёзиб қўйилди.
Ушбу йирик ғалаба Англия миллий жамоасининг турнир жадвалидаги мавқейини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Хорватия термаси эса ўз тарихидаги энг қора саҳифалардан бирини тезда унутиб, навбатдаги расмий учрашувларга руҳий жиҳатдан қайта тикланиши лозим бўлади.
Изоҳлар 0
…