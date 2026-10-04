Модричнинг юрак дардлари: У ўз майдонидаги 0:7 фожиасидан сўнг нималарни очиқлади?

·13·Спорт
Модричнинг юрак дардлари: У ўз майдонидаги 0:7 фожиасидан сўнг нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Миллатлар лигасида Хорватия ўз майдонида Англияга 0:7 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
  • Хорватия сардори Лука Модрич 20 йиллик фаолиятида илк бор бундай уятли мағлубиятни бошдан кечирганини ва мухлислардан узр сўраганини таъкидлади.
  • Модрич жамоа ичида бир-бирини айбламаслик ва бирдамликни сақлаш муҳимлигини таъкидлади.
  • Англия сафида Гарри Кейн ва Букайо Сака дубл қайд этди.

Европа Миллатлар лигасининг 3-тури жаҳон футболи ихлосмандлари учун ҳақиқий шок натижани тақдим этди. Хорватия миллий жамоаси ўз майдонида Англия термасини қабул қилиб, кутилмаганда 0:7 ҳисобидаги қақшатқич ва тарихий мағлубиятга учради.

Учрашув якунлангач, хорватларнинг 41 ёшли сардори ва афсонавий етакчиси Лука Модрич баҳс натижаси ҳамда жамоасининг майдондаги ожизлиги бўйича кескин ва ҳиссиётларга бой баёнот берди.

«Мағлуб бўлиш мумкин, аммо бундай тарзда эмас»

Хорватиянинг машҳур Index нашри келтирган маълумотга кўра, Лука Модрич фаолиятидаги энг оғир тунлардан бирини бошдан кечирганини яширмади ва халқаро майдондаги 20 йиллик фаолияти давомида илк бор бундай хижолатликни ҳис қилганини таъкидлади:

«Ҳеч қандай яккакурашлар, тажовузкорлик, керакли фол ва майдонда бирдамлик бўлмади. Мен миллий жамоа либосида 20 йилдан бери тўп суриб келяпман ва очиқ тан олишим керак: илк бор баҳс якунланганидан кейин ўзимдан уялиб кетдим.

Ҳа, мағлуб бўлиш мумкин — Англия биздан чиндан ҳам яхшироқ ҳаракат қилди. Аммо бу тарзда осон таслим бўлиш ва йиллар давомида қурилган обрўйингга путур етказиш мутлақо мумкин эмас. Илк бор ўзимдан жуда уялдим ва бунинг учун барча мухлислардан узр сўрайман».

«Бир-биримизни айбламай, бирдам бўлишимиз шарт»

Шундоқ ҳам оғир зарбани қабул қилиб олган сардор жамоанинг ички муҳитини сақлаб қолиш ва психологик инқирозга тушиб қолмаслик муҳимлигини уқтирди:

  • Ички низоларга йўл йўқ: Модрич йирик мағлубиятдан сўнг кийим алмаштириш хонасида футболчилар бир-бирини айбламаслиги ва оғир дамда ҳар доимгидек жипсликни сақлаши шартлигини билдирди;

  • Ноодатий туйғу: «Биз жуда катта фарқ билан бой бердик. Аммо бу учрашувдан кейинги ички туйғу тамомила бошқача, бундай ҳолатни ҳеч қачон бошдан кечирмаган эдим», — дея қўшимча қилди у.

Англиядан голлар шоуси ва вазият тафсилоти

Учрашув бошидан охиригача меҳмонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида кечди. Инглизлар ҳужум чизиғи хорватлар мудофаасини чилпарчин қилиб ташлади:

  • Ҳарри Кейн ҳамда Букайо Сака рақиб дарвозасига иккитадан тўп киритиб, дубль қайд этди;

  • Жуд Беллингҳэм, Энтони Гордон ва ёш иқтидор Морган Рожерс ҳисобига биттадан гол ёзиб қўйилди.

Ушбу йирик ғалаба Англия миллий жамоасининг турнир жадвалидаги мавқейини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Хорватия термаси эса ўз тарихидаги энг қора саҳифалардан бирини тезда унутиб, навбатдаги расмий учрашувларга руҳий жиҳатдан қайта тикланиши лозим бўлади.

Европа Миллатлар лигасиЛука МодричХорватия терма жамоасиАнглия терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!27 сентябр 07:35Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?15 сентябр 15:4040 ёшида ҳам «Милан» ишончини қозонди: Модрич янги битим тузди40 ёшида ҳам «Милан» ишончини қозонди: Модрич янги битим тузди23 июл 18:22Ҳакан Чалҳаноглу: Лука Модричнинг ҳазиллари ва Чемпионатдаги режаларҲакан Чалҳаноглу: Лука Модричнинг ҳазиллари ва Чемпионатдаги режалар8 август 13:31Миллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрМиллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёр15 сентябр 18:41Лука Модрич Милан билан шартномасини узайтирди: Хорватиялик афсона яна бир мавсум қоладиЛука Модрич Милан билан шартномасини узайтирди: Хорватиялик афсона яна бир мавсум қолади23 июл 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди