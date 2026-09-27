Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 1-турида Испания Англияни Лондонда 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўйиннинг бурилиш нуқтаси Гарри Кейннинг 54-дақиқада пеналтини ўтказиб юбориши бўлди, шундан сўнг захирадан тушган Алекс Баена ва Микел Оярсабал Испания учун ғалаба тўпларини киритишди.
- Шу куни Прагада Хорватия Чехияни 2:1 ҳисобида ютди, бунда 41 ёшли Лука Модричнинг ажойиб голи муҳим рол ўйнади.
УЕФА Миллатлар лигасининг янги мавсуми 1-тури чинакам футбол драмаси ва сенсацияларга бой тарзда бошланди. Лондондаги муҳташам тўқнашувда қитъанинг икки гиганти — Англия ҳамда амалдаги Европа чемпиони Испания миллий терма жамоалари ўзаро саф тортди. Шиддатли, кескин ва голларга бой кечган супер жангда «қизил фурия» 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани илиб кетди. Ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ Ламин Ямал ҳисобни очган бўлса, инглизлар биринчи бўлимда Энтони Гордон ва Ҳарри Кейннинг голлари эвазига вазиятни ўз фойдаларига ўзгартиришди.
Бироқ иккинчи бўлимда Ҳарри Кейн белгиланган пеналтини аниқ амалга ошира олмади ва бу баҳснинг бурилиш нуқтасига айланди: майдонга захирадан тушган Алекс Баэна ҳамда Микель Оярсабал гол уриб, Испанияга сафарда муҳим 3 очкони тақдим этишди. Прагада кечган яна бир қизиқарли беллашувда эса Хорватия термаси Чехия устидан 2:1 ҳисобида зафар қучди — унда 41 ёшли афсонавий сардор Лука Модричнинг навбатдаги ақлбовар қилмас шедевр голи мухлисларни ҳайратга солди.
«Лондондаги бешта гол, Кейннинг фожиаси ва Модрич сеҳри»: 1-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Миллатлар лигаси марказий баҳслари бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Испаниянинг Лондондаги 3:2 ғалабаси: «Қизил фурия» қийин кечган сафар учрашувида инглизларни мағлуб этди;
Кейннинг фойдаланилмаган пеналтиси: Ҳарри Кейн 54-дақиқада пеналтини уролмади, бу эса ўйин тақдирига кескин таъсир қилди;
Захирадан тушганлар қаҳрамонлиги: Испания сафида 55-дақиқада захирадан тушган Алекс Баэна ва Микель Оярсабал ғалаба тўпларини киритишди;
Ламин Ямалдан яна бир тезкор гол: 19 ёшли иқтидор ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ Траффорд дарвозасини ишғол қилди;
41 ёшли Модричдан гол ва ғалаба: Лука Модрич Чехия майдонида тўп киритиб, Хорватиянинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасига бош пойдевор қўйди.
Миллатлар лигаси (1-тур): Баҳслар хронологияси ва техник статистика таққоси
Лондон ва Прагадаги марказий ўйинларнинг батафсил натижалари жадвали:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Англия — Испания учрашуви
Чехия — Хорватия учрашуви
Якуний ҳисоб
2 : 3 (Испаниянинг иродали ғалабаси)
1 : 2 (Хорватиянинг сафардаги зафари)
Голлар муаллифлари
Гордон 36, Кейн 40 – Ямал 2, Баэна 60, Оярсабал 74
Карабес 54 – Модрич 47, Пашалич 77
Муҳим бурилиш нуқтаси
Ҳарри Кейн 54-дақиқада пеналтидан фойдалана олмади
Модричнинг 47-дақиқадаги психологик голи
Огоҳлантиришлар ва интизом
О’Райли 67, Геҳи 69, Беллингҳэм 81
Қўполликларсиз, позицион тактик кураш
Мураббийлар захираси самараси
Рожерс, Гарнер, Гиббс-Уайт, Калверт-Люин майдонга тушди
Пашалич ва Будимир тушиб, Пашалич 77-дақиқада ғалаба тўпини урди
Баҳс қаҳрамони
Алекс Баэна ва Микель Оярсабал (Гол урган захирачилар)
Лука Модрич (41 ёшда майдонда етакчи ва гол муаллифи)
Футбол экспертизаси: Нега Англия ютқазди ва Модрич феномени нимада?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва Европа футболи экспертларининг хулосалари:
«Испания захира ўриндиғининг қудрати»: Луис де ла Фуэнтенинг 55-дақиқада Нико Уильямс ва Ферран Торрес ўрнига Баэна ҳамда Оярсабални ташлаши ўйин схемасини тубдан ўзгартирди; айнан шу икки футболчи 15 дақиқа ичида иккита гол уриб, Англия ҳимоясини шошириб қўйди;
Кейннинг руҳий босими ва синган темп: Инглизлар 2:1 ҳисобида олдинда бораётган пайтда 54-дақиқада пеналтининг бой берилиши жамоага руҳий зарба бўлди; Беллингҳэм ва Сака қанотларда фаоллик кўрсатган бўлса-да, ҳимоя марказида Конса ва Геҳи испанларнинг тезкор қарши ҳужумларига дош беролмади;
41 ёшли Модричнинг мангу маҳорати: Хорватия сардорининг бу ёшда ҳам юқори интенсивликдаги баҳсларда тўлиқ етакчилик қила олиши ва гол уриши жаҳон футболидаги ноёб ҳодисадир; унинг голи жамоага Чехия босими остида зарур руҳий устунликни қайтариб берди.
Сизнингча, Англия терма жамоасининг мағлубиятига асосий сабаб Кейннинг пеналтидан фойдалана олмаганими ёки ҳимоядаги хатолар? 41 ёшли Лука Модричнинг ҳамон топ-даражада тўп сураётганига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг ушбу шиддатли таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…