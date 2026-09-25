Европа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Миллатлар лигасининг 1-турида Португалия Уелсни Жоау Феликснинг голи эвазига 1:0 ҳисобида мағлуб этди, аммо Криштиану Роналду киритган гол VAR томонидан бекор қилинди.
- Амстердамда Нидерландия ва Германия ўртасидаги ўйин 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди, бунда Коди Гакпо сўнгги дақиқаларда ҳисобни тенглаштирди.
- Эрлинг Ҳоланд дубл қайд этган Норвегия эса Данияни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
УЕФА Миллатлар лигасининг янги мавсуми 1-тури чинакам сенсациялар, кутилмаган бурилишлар ва драмаларга бой кечди. Лиссабонда ўтган шиддатли баҳсда Португалия миллий терма жамоаси Уэльс устидан 1:0 ҳисобида минимал ғалабани қўлга киритди. Учрашув тақдирини 22-дақиқада Жоау Феликс томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди; 59-дақиқада эса афсонавий Криштиану Роналду тўп киритиб стадионни ларзага келтирган бўлса-да, ҳакамлар голни бекор қилишди.
Қитъанинг бош марказий беллашуви Амстердамда кечди: Нидерландия ва Германия тўқнашуви охирги сонияларгача интригани сақлаб турди. 32-дақиқада Феликс Нмечанинг голи немисларни олдинга олиб чиққан бўлса, 90+2-дақиқада Коди Гакпо мувозанатни тиклаб, «учар голландлар»ни мағлубиятдан қутқариб қолди (1:1). Скандинавиянинг принципиал дербисида эса Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия Дания устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабани нишонлади. Ҳоланднинг дубли ва Оскар Боббнинг голи норвегияликларга қимматли уч очкони тақдим этди.
Хўш, Роналдунинг бекор қилинган голи Португалиянинг ҳужум чизиғига қандай таъсир кўрсатди, Германиянинг ғалабани қўлдан чиқаришига нима сабаб бўлди ва Ҳоланд миллий терма сафидаги тўпурарлик рекордини қандай янгиламоқда?
«Феликснинг марраси, 90+2 драмаси ва Скандинавия дербиси»: 1-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Европа Миллатлар лигасининг очилиш туридан энг муҳим факт ва натижалар:
Феликсдан ғалаба тўпи: Жоау Феликс 22-дақиқада Уэльс дарвозасини ишғол қилиб, португаллар учун турнирдаги илк ғалабани таъминлади;
Роналдунинг ҳисобга олинмаган голи: 59-дақиқада 41 ёшли афсона дарвоза тўрини силкитди, аммо ВАР ва ҳакам қарори билан гол бекор қилинди;
Амстердамдаги 90+2-дақиқа мўъжизаси: Феликс Нмеча Германияни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, Коди Гакпо ҳакам қўшиб берган вақтда мувозанатни тиклади (1:1);
Ҳоланддан Скандинавия дербисида дубль: Норвегия юлдузи Дания билан 5 та гол урилган жангда (3:2) иккита гол уриб, жамоасига ғалаба келтирди;
Топ-жамоаларнинг қийин бошланиши: Германия, Нидерландия, Португалия ва Дания каби грандлар илк турдаёқ жиддий қаршиликка дуч келишди.
Миллатлар лигаси 1-тури: Натижалар, голлар ва таркиблар қиёсий таҳлили
Қитъанинг уч йирик баҳси бўйича қайд этилган расмий маълумотлар таснифи:
Мусобақа жуфтлиги
Якуний ҳисоб
Голлар муаллифлари
Муҳим воқеалар ва асосий қаҳрамонлар
Португалия — Уэльс
1 : 0
Жоау Феликс (22')
59-дақиқада Роналдунинг голи бекор қилинди; 68-дақиқада Роналду ўрнига Рамуш тушди
Нидерландия — Германия
1 : 1
Ф. Нмеча (32') — К. Гакпо (90+2')
Охирги дақиқалардаги камбэк; 30-дақиқада Хаверц, 35-дақиқада Бробби мажбурий алмашди
Норвегия — Дания
3 : 2
О. Бобб (14'), Э. Ҳоланд (18', 74') — Миккел (25'), Р. Ҳойлунд (60')
Шиддатли дерби: Ҳоланд дубли ва Ҳойлунднинг жавоб голи
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Нега 1-тур фаворитлар учун синовли кечди?
Халқаро футбол шарҳловчилари ва экспертларнинг хулосалари:
Португалиядаги ротация муаммоси: Роберто Мартинес шогирдлари Уэльсга қарши тўлиқ ташаббусга эга бўлган бўлса-да, яратилган вазиятлардан фойдаланиш коэффициенти пастлигича қолди; Роналдунинг бекор бўлган голи ва 68-дақиқада захирага олиниши терма жамоа аста-секин авлодлар алмашинуви даврига кириб бораётганини кўрсатмоқда;
Германиянинг охирги дақиқалардаги чарчоғи: Нагельсманн жамоаси Мусиала ва Нмеча орқали марказда устунликни ушлаб турди, аммо 64-дақиқадаги ротациялардан сўнг мудофаада бўшлиқлар пайдо бўлди; Рональд Куман бошчилигидаги Нидерландия эса Гакпо ва захирадан қўшилган кучлар билан босимни ошириб, ҳақли дурангга эришди;
Ҳоланднинг миллий термадаги бебаҳо вазни: Норвегия Даниядек ташкиллашган ҳимояга эга жамоани Ҳоланднинг совуққонлиги ва Бобб/Эдегор тандемининг ижодкорлиги ҳисобига мағлуб этди; Манчестер Сити тўпурари миллий либосда ҳам тўхтатиб бўлмас куч эканини яна бир бор исботлади;
Турнирнинг қизиқарли истиқболи: Илк турданоқ гуруҳларда муросасиз кураш бошланиши Миллатлар лигасининг бу йилги мавсуми ҳар қачонгидан кескин ва олдиндан айтиб бўлмас сценарийлар остида ўтишини англатади.
Европанинг топ-термалари илк турданоқ шиддатли тўқнашувларга киришиб, мухлисларга ҳақиқий футбол спектаклини тақдим этди.
Сизнингча, Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг асосий таркибидаги ўрнини бутун турнир давомида сақлаб қола оладими ёки ёш юлдузларга йўл бериш вақти келдими? Германия – Нидерландия баҳсидаги дуранг ва Ҳоланднинг дублига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг катта кечасига бағишланган ушбу мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…