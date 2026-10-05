«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Норвегия терма жамоасининг 26 ёшли ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд Португалия билан ўйинда жароҳат олиб, майдонни тарк этди.
- Бу ҳолат «Манчестер Сити» учун катта ташвиш уйғотмоқда, чунки клуб 11 октябр куни «Ливерпул»га қарши муҳим ўйин ўтказади.
- Ҳоланднинг жароҳати қай даражада жиддий экани ва тикланиш муддати тиббий кўриклардан сўнг аниқланади.
Европа Миллатлар лигаси 4-туридан ўрин олган Португалия ҳамда Норвегия ўртасидаги кескин тўқнашув «Манчестер Сити» ва скандинавияликлар мухлислари учун жиддий хавотир билан якунланди. Норвегия терма жамоасининг 26 ёшли асосий юлдузи Эрлинг Ҳоланд учрашувнинг иккинчи бўлимида жароҳат олиб, майдонни муддатидан олдин тарк этишга мажбур бўлди.
Ушбу йўқотиш нафақат Норвегиянинг ўйиндаги натижасига, балки «шаҳарликлар»нинг яқин кунлардаги энг муҳим учрашувларига ҳам бевосита зарба бериши мумкин.
67-дақиқадаги ишора ва Португалиянинг ғалаба тўпи
Лиссабонда кечган учрашувда Ҳоланд португалияликлар мудофааси қуршовида қолиб, гол ура олмади:
Мажбурий алмаштириш: Иккинчи бўлим ўрталарида 26 ёшли ҳужумчи ўйинни давом эттира олмаслигини захира ўриндиғига қўл ишораси билан маълум қилди ва 67-дақиқада ўз ўрнини Йёрген Странд Ларсенга бўшатиб берди;
Ўйин динамикасининг бузилиши: Ҳоланд майдонни тарк этган пайтда ҳисоб 1:1 кўринишида эди (Норвегия сафидаги ягона голга ҳимоячи Кристоффер Айер муаллифлик қилган);
Мағлубият голи: Ҳужумчи майдондан чиқиб кетганидан сўнг рақиб босими кучайди ва 79-дақиқада Португалия иккинчи голни уриб, 2:1 ҳисобида ғалабани илиб кетди.
Норвегия тиббий штаби форварднинг аҳволи бўйича дастлабки кўрикни ўтказмоқда. Жароҳатнинг қай даражада жиддий экани ва тикланиш муддати батафсил тиббий текширувлардан сўнг расман эълон қилинади.
«Ливерпуль»га қарши суперўйин арафасидаги катта таҳлика
Ҳоланднинг сафдан чиқиши Пеп Гвардиола шогирдлари учун энг ноқулай паллада юз берди:
Марказий жанг: Англия Премьер-лигаси тақвимига кўра, «Манчестер Сити» 11 октябрь куни муросасиз рақиби «Ливерпуль»га қарши ўта муҳим баҳсда майдонга тушиши керак;
Ҳужумдаги бошоғриғи: Норвегиялик тўпурарнинг ушбу грандлар тўқнашувига қадар сафга қайта олиш-олмаслиги ҳозирча катта сўроқ остида турибди.
Агар тиббий хулосалар кутилганидан жиддийроқ чиқса, «Манчестер Сити» чемпионлик пойгасидаги марказий ўйинда ўзининг асосий гол машинасисиз ҳаракат қилишига тўғри келади.
Изоҳлар 0
…