«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди

·37·Спорт
«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Норвегия терма жамоасининг 26 ёшли ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд Португалия билан ўйинда жароҳат олиб, майдонни тарк этди.
  • Бу ҳолат «Манчестер Сити» учун катта ташвиш уйғотмоқда, чунки клуб 11 октябр куни «Ливерпул»га қарши муҳим ўйин ўтказади.
  • Ҳоланднинг жароҳати қай даражада жиддий экани ва тикланиш муддати тиббий кўриклардан сўнг аниқланади.

Европа Миллатлар лигаси 4-туридан ўрин олган Португалия ҳамда Норвегия ўртасидаги кескин тўқнашув «Манчестер Сити» ва скандинавияликлар мухлислари учун жиддий хавотир билан якунланди. Норвегия терма жамоасининг 26 ёшли асосий юлдузи Эрлинг Ҳоланд учрашувнинг иккинчи бўлимида жароҳат олиб, майдонни муддатидан олдин тарк этишга мажбур бўлди.

Ушбу йўқотиш нафақат Норвегиянинг ўйиндаги натижасига, балки «шаҳарликлар»нинг яқин кунлардаги энг муҳим учрашувларига ҳам бевосита зарба бериши мумкин.

67-дақиқадаги ишора ва Португалиянинг ғалаба тўпи

Лиссабонда кечган учрашувда Ҳоланд португалияликлар мудофааси қуршовида қолиб, гол ура олмади:

  • Мажбурий алмаштириш: Иккинчи бўлим ўрталарида 26 ёшли ҳужумчи ўйинни давом эттира олмаслигини захира ўриндиғига қўл ишораси билан маълум қилди ва 67-дақиқада ўз ўрнини Йёрген Странд Ларсенга бўшатиб берди;

  • Ўйин динамикасининг бузилиши: Ҳоланд майдонни тарк этган пайтда ҳисоб 1:1 кўринишида эди (Норвегия сафидаги ягона голга ҳимоячи Кристоффер Айер муаллифлик қилган);

  • Мағлубият голи: Ҳужумчи майдондан чиқиб кетганидан сўнг рақиб босими кучайди ва 79-дақиқада Португалия иккинчи голни уриб, 2:1 ҳисобида ғалабани илиб кетди.

Норвегия тиббий штаби форварднинг аҳволи бўйича дастлабки кўрикни ўтказмоқда. Жароҳатнинг қай даражада жиддий экани ва тикланиш муддати батафсил тиббий текширувлардан сўнг расман эълон қилинади.

«Ливерпуль»га қарши суперўйин арафасидаги катта таҳлика

Ҳоланднинг сафдан чиқиши Пеп Гвардиола шогирдлари учун энг ноқулай паллада юз берди:

  • Марказий жанг: Англия Премьер-лигаси тақвимига кўра, «Манчестер Сити» 11 октябрь куни муросасиз рақиби «Ливерпуль»га қарши ўта муҳим баҳсда майдонга тушиши керак;

  • Ҳужумдаги бошоғриғи: Норвегиялик тўпурарнинг ушбу грандлар тўқнашувига қадар сафга қайта олиш-олмаслиги ҳозирча катта сўроқ остида турибди.

Агар тиббий хулосалар кутилганидан жиддийроқ чиқса, «Манчестер Сити» чемпионлик пойгасидаги марказий ўйинда ўзининг асосий гол машинасисиз ҳаракат қилишига тўғри келади.

Эрлинг ҲоландМанчестер СитиНорвегия терма жамоасиЕвропа Миллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Модричнинг юрак дардлари: У ўз майдонидаги 0:7 фожиасидан сўнг нималарни очиқлади?Модричнинг юрак дардлари: У ўз майдонидаги 0:7 фожиасидан сўнг нималарни очиқлади?Кеча 21:34«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юбордиБугун 08:50Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиЭквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиКеча 14:34Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиСамолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга берди3 октябр 14:08Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...3 октябр 09:29«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди