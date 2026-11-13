Арда Гулернинг суперголи ёрдам бермади: Белгия Туркияни сафарда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Миллатлар лигаси доирасида ўтган баҳсда Белгия терма жамоаси сафарда Туркияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг 20-дақиқасида Арда Гулер ҳисобни очган бўлса-да, Кевин де Брюйне ва Чарлз де Кетеларе киритган голлар меҳмонларга иродали ғалаба келтирди.
- Ушбу натижадан сўнг Белгия 9 очко билан гуруҳда 2-ўринга кўтарилди, Туркия эса очкосиз ҳолда 4-поғонада қолди.
Европа Миллатлар лигаси 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Мухлисларнинг эътиборида бўлган марказий баҳслардан бирида Туркия миллий жамоаси ўз майдонида Белгия терма жамоасини қабул қилди. Шиддатли ва голларга бой ўтган муросасиз тўқнашувда меҳмонлар рақиб иродасини синдириб, 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани қўлга киритди.
Гулернинг шедевр голи ва белгияликларнинг жавоби
Учрашувни фаол бошлаган майдон эгалари биринчи бўлим ўрталарида ҳисобни очишди. Туркия терма жамоасининг ёқимтой юлдузи Арда Гулер 20-дақиқада ажойиб ва ҳайратланарли супергол уриб, стадионни «ларзага келтирди» (1:0).
Бироқ белгияликлар бунга жавоб бериш учун кўп вақт йўқотишмади. Тажрибали юлдузлар ўйин тақдирини қисқа фурсатда ўз фоизларига ўзгартириб юборишди:
27-дақиқа: Жамоа сардори Кевин де Брюйне мувозанатни тиклади (1:1).
30-дақиқа: Чарлз де Кетеларе рақиб дарвозасини яна бир бор ишғол қилиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди (1:2).
Ўйин статистикаси ва тафсилотлар
Маълумотлар
Якуний ҳисоб
Туркия — Белгия 1:2
Голлар муаллифлари
Арда Гулер (20) — Кевин де Брюйне (27), Чарлз де Кетеларе (30)
Турниردаги ҳолат
Белгия 9 очко билан 2-ўринда, Туркия очкосиз 4-поғонада
Таркиблар ва захирадан майдонга тушганлар
Туркия: Уғуржон Чақир, Мерих Демирал, Самет Кабак, Ферди Кадиўғли, Мерт Мулдур (Зеки Челик, 70), Исмоил Юксек, Ҳоқон Чалхонўғли (Оркўн Кёкчю, 58 суръати), Салих Ойгун, Кенан Йилмаз (Жан Узун, 80), Арда Гулер, Энес Унал (Эмре Гул, 58).
Белгия: Сенне Ламменс, Тимоти Кастан, Брендон Меҳеле, Хоэль Нгой, Максим де Кёйпер, Кевин де Брюйне (Леандро Троссар, 69), Николас Раскин (Ханс Ванакен, 90+3), Юри Тилеманс, Диего Морейра (Доди Лукебакио, 68), Чарлз де Кетеларе, Жереми Доку (Стенли Годтс, 80).
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг белгияликлар ўз очколари сонини 9 тага етказиб, А гуруҳида 2-ўринга кўтарилиб олишди. Туркия терма жамоаси эса ҳозирча бирорта ҳам очко тўпламаган ҳолда гуруҳда 4-поғонани банд этиб турибди.
Сизнингча, Арда Гулернинг суперголидан кейин Туркия терма жамоаси устунликни нега сақлаб қололмади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…