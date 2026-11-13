Арда Гулернинг суперголи ёрдам бермади: Белгия Туркияни сафарда мағлуб этди

1 дақиқа ўқиш10
Арда Гулернинг суперголи ёрдам бермади: Белгия Туркияни сафарда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Миллатлар лигаси доирасида ўтган баҳсда Белгия терма жамоаси сафарда Туркияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувнинг 20-дақиқасида Арда Гулер ҳисобни очган бўлса-да, Кевин де Брюйне ва Чарлз де Кетеларе киритган голлар меҳмонларга иродали ғалаба келтирди.
  • Ушбу натижадан сўнг Белгия 9 очко билан гуруҳда 2-ўринга кўтарилди, Туркия эса очкосиз ҳолда 4-поғонада қолди.

Европа Миллатлар лигаси 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Мухлисларнинг эътиборида бўлган марказий баҳслардан бирида Туркия миллий жамоаси ўз майдонида Белгия терма жамоасини қабул қилди. Шиддатли ва голларга бой ўтган муросасиз тўқнашувда меҳмонлар рақиб иродасини синдириб, 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани қўлга киритди.

Гулернинг шедевр голи ва белгияликларнинг жавоби

Учрашувни фаол бошлаган майдон эгалари биринчи бўлим ўрталарида ҳисобни очишди. Туркия терма жамоасининг ёқимтой юлдузи Арда Гулер 20-дақиқада ажойиб ва ҳайратланарли супергол уриб, стадионни «ларзага келтирди» (1:0).

Бироқ белгияликлар бунга жавоб бериш учун кўп вақт йўқотишмади. Тажрибали юлдузлар ўйин тақдирини қисқа фурсатда ўз фоизларига ўзгартириб юборишди:

  • 27-дақиқа: Жамоа сардори Кевин де Брюйне мувозанатни тиклади (1:1).

  • 30-дақиқа: Чарлз де Кетеларе рақиб дарвозасини яна бир бор ишғол қилиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди (1:2).

Ўйин статистикаси ва тафсилотлар

Маълумотлар

Якуний ҳисоб

Туркия — Белгия 1:2

Голлар муаллифлари

Арда Гулер (20) — Кевин де Брюйне (27), Чарлз де Кетеларе (30)

Турниردаги ҳолат

Белгия 9 очко билан 2-ўринда, Туркия очкосиз 4-поғонада

Таркиблар ва захирадан майдонга тушганлар

  • Туркия: Уғуржон Чақир, Мерих Демирал, Самет Кабак, Ферди Кадиўғли, Мерт Мулдур (Зеки Челик, 70), Исмоил Юксек, Ҳоқон Чалхонўғли (Оркўн Кёкчю, 58 суръати), Салих Ойгун, Кенан Йилмаз (Жан Узун, 80), Арда Гулер, Энес Унал (Эмре Гул, 58).

  • Белгия: Сенне Ламменс, Тимоти Кастан, Брендон Меҳеле, Хоэль Нгой, Максим де Кёйпер, Кевин де Брюйне (Леандро Троссар, 69), Николас Раскин (Ханс Ванакен, 90+3), Юри Тилеманс, Диего Морейра (Доди Лукебакио, 68), Чарлз де Кетеларе, Жереми Доку (Стенли Годтс, 80).

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Ушбу муҳим ғалабадан сўнг белгияликлар ўз очколари сонини 9 тага етказиб, А гуруҳида 2-ўринга кўтарилиб олишди. Туркия терма жамоаси эса ҳозирча бирорта ҳам очко тўпламаган ҳолда гуруҳда 4-поғонани банд этиб турибди.

Сизнингча, Арда Гулернинг суперголидан кейин Туркия терма жамоаси устунликни нега сақлаб қололмади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари