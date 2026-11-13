Уэмблидаги шиддатли баҳс: Англия Хорватияни мағлуб этиб, муҳим 3 очкони қўлга киритди

1 дақиқа ўқиш65
Уэмблидаги шиддатли баҳс: Англия Хорватияни мағлуб этиб, муҳим 3 очкони қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Миллатлар лигасининг 5-турида Англия терма жамоаси ўз майдонида Хорватия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувда Морган Рожерс ва Харри Кейн мезбонлар сафида гол урган бўлса, хорватияликлардан Сучич жавоб тўпини киритди.
  • Мазкур ғалабадан сўнг 12 очкога эга бўлган Англия гуруҳда иккинчи ўринни мустаҳкамлаб олди.

Европа Миллатлар лигаси 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Мухлисларнинг диққат марказида бўлган марказий баҳслардан бирида Англия миллий жамоаси ўз майдонида Хорватияни қабул қилди. Юқори темп ва курашларга бой ўтган муросасиз ўйинда мезбонлар рақибини 2:1 ҳисобида таслим этди.

Рожерснинг голи ва Кейннинг аниқ пеналтиси

Учрашувни фаол бошлаган англияликлар биринчи бўлим ўрталарида ўз устунликларини голга айлантиришди. Ўйиннинг 24-дақиқасида ҳужумкор ярим ҳимоячи Морган Рожерс ҳисобни очди (1:0).

Иккинчи бўлим бошида хорватияликлар фаоллашиб, 59-дақиқада Сучичнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклашди (1:1). Бироқ орадан кўп ўтмай, 64-дақиқада сардор Харри Кейн пеналтидан унумли фойдаланиб, Англияни яна олдинга олиб чиқди ва ўйин тақдирини ҳал қилди (2:1).

Ўйин статистикаси ва тафсилотлар

Маълумотлар

Якуний ҳисоб

Англия — Хорватия 2:1

Голлар муаллифлари

Морган Рожерс (24), Харри Кейн (64 пеналти) — Сучич (59)

Турнирдаги ҳолат

Англия 12 очко билан 2-ўринда, Хорватия 3 очко билан 3-поғонада

Майдондаги асосий таркиблар

  • Англия: Жордан Пикфорд, Льюис Ҳолл, Жарелл Куанса, Дэн Бёрн, Трент Александер-Арнолд (Бен Уайт, 78), Деклан Райс (Жеймс Гарнер, 78), Эллиот Андерсон, Жуд Беллингҳэм, Энтони Гордон (Рио Нгумоа, 77), Харри Кейн, Морган Рожерс.

  • Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Карло Смолчич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Сучич (Марио Пашалич, 70), Йосип Мишич (Лука Модрич, 76), Франьо Матанович (Анте Будимир, 70).

Шу тариқа, ушбу муҳим ғалабадан кейин Англия миллий жамоаси ўз очколари сонини 12 тага етказиб, гуруҳда мустаҳкам 2-ўринни эгаллаб турибди.

Сизнингча, Англия терма жамоасининг таркибдаги ёш ва тажрибали ўйинчилар уйғунлиги уларга турнирда юқори натижаларга эришишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари