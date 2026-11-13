Уэмблидаги шиддатли баҳс: Англия Хорватияни мағлуб этиб, муҳим 3 очкони қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Миллатлар лигасининг 5-турида Англия терма жамоаси ўз майдонида Хорватия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувда Морган Рожерс ва Харри Кейн мезбонлар сафида гол урган бўлса, хорватияликлардан Сучич жавоб тўпини киритди.
- Мазкур ғалабадан сўнг 12 очкога эга бўлган Англия гуруҳда иккинчи ўринни мустаҳкамлаб олди.
Европа Миллатлар лигаси 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Мухлисларнинг диққат марказида бўлган марказий баҳслардан бирида Англия миллий жамоаси ўз майдонида Хорватияни қабул қилди. Юқори темп ва курашларга бой ўтган муросасиз ўйинда мезбонлар рақибини 2:1 ҳисобида таслим этди.
Рожерснинг голи ва Кейннинг аниқ пеналтиси
Учрашувни фаол бошлаган англияликлар биринчи бўлим ўрталарида ўз устунликларини голга айлантиришди. Ўйиннинг 24-дақиқасида ҳужумкор ярим ҳимоячи Морган Рожерс ҳисобни очди (1:0).
Иккинчи бўлим бошида хорватияликлар фаоллашиб, 59-дақиқада Сучичнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклашди (1:1). Бироқ орадан кўп ўтмай, 64-дақиқада сардор Харри Кейн пеналтидан унумли фойдаланиб, Англияни яна олдинга олиб чиқди ва ўйин тақдирини ҳал қилди (2:1).
Ўйин статистикаси ва тафсилотлар
Маълумотлар
Якуний ҳисоб
Англия — Хорватия 2:1
Голлар муаллифлари
Морган Рожерс (24), Харри Кейн (64 пеналти) — Сучич (59)
Турнирдаги ҳолат
Англия 12 очко билан 2-ўринда, Хорватия 3 очко билан 3-поғонада
Майдондаги асосий таркиблар
Англия: Жордан Пикфорд, Льюис Ҳолл, Жарелл Куанса, Дэн Бёрн, Трент Александер-Арнолд (Бен Уайт, 78), Деклан Райс (Жеймс Гарнер, 78), Эллиот Андерсон, Жуд Беллингҳэм, Энтони Гордон (Рио Нгумоа, 77), Харри Кейн, Морган Рожерс.
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Карло Смолчич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Сучич (Марио Пашалич, 70), Йосип Мишич (Лука Модрич, 76), Франьо Матанович (Анте Будимир, 70).
Шу тариқа, ушбу муҳим ғалабадан кейин Англия миллий жамоаси ўз очколари сонини 12 тага етказиб, гуруҳда мустаҳкам 2-ўринни эгаллаб турибди.
Сизнингча, Англия терма жамоасининг таркибдаги ёш ва тажрибали ўйинчилар уйғунлиги уларга турнирда юқори натижаларга эришишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…