Хаби Алонсо «Барселона» етакчиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хаби Алонсо «Барселона»нинг 23 ёшли ярим ҳимоячиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчи.
- Алонсо футболчининг юқори интенсивлик, тезкорлик ва жарима майдонига ёриб кириш каби сифатларини «Челси»нинг янги лойиҳаси учун муҳим деб билади.
- «Барселона» эса Фермин Лопесни 120 миллион евродан кам бўлмаган нархда сотишга тайёр эмас.
Лондоннинг «Челси» клуби бош мураббийи Хаби Алонсо жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун яна бир шов-шувли трансфер устида бош қотирмоқда. Испаниялик мутахассис «Барселона»нинг 23 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Фермин Лопесни шахсан ўз таркибига қўшиб олиш ниятида.
Испаниянинг El Nacional нашри берган маълумотларга кўра, Алонсо футболчининг ўйин услубини синчковлик билан кузатиб борган ва уни ўзининг тактик схемаси учун «энг мос бўлак» деб топган.
Нега айнан Фермин Лопес? Алонсонинг тактик талаблари
Лондонликлар устози 23 ёшли испаниялик хавбекда замонавий Премьер-лига футболи учун зарур бўлган барча асосий сифатларни кўрмоқда:
Юқори интенсивлик: Футболчининг тўхтовсиз прессинг уюштириши ва катта ҳажмдаги жисмоний ишни бажара олиши;
Тезкорлик ва ҳаракатчанлик: Тўпли ва тўпсиз ҳолатда майдонда тез ҳаракат қилиб, рақиб чизиқларини ёриб ўтиш қобилияти;
Жарима майдонига ёриб кириш маҳорати: Иккинчи темпда рақиб жарима майдонига кутилмаганда кириб бориб, якуний зарбаларни йўллаш ва ҳужумларни гол билан якунлаш салоҳияти.
Алонсо ушбу сифатлар «Челси»нинг янги лойиҳасида ярим ҳимоя марказини мутлақ янги босқичга олиб чиқишига ишонмоқда.
«Барселона» позицияси: 120 миллион евродан кам бўлмаган нарх
Каталония гранди ўз академияси тарбияланувчиси бўлган футболчини осонликча қўйиб юбориш ниятида эмас. «Кўк-анорранглилар» раҳбарияти Лопесни келажак жамоасининг муҳим пойдеворларидан бири сифатида билади:
Музокаралар нархи: «Барселона» 120 миллион евродан кам бўлган ҳар қандай таклифни муҳокама ҳам қилмайди;
Янада юқори баҳо: Манбанинг қўшимча қилишича, лондонликларнинг қизиқиши кучайган тақдирда каталонияликлар трансфер нархини бундан ҳам юқорироқ белгилаши мумкин.
«Челси»нинг Фермин Лопесга бўлган қизиқиши ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалган эди, бироқ Хаби Алонсонинг шахсий ташаббуси ушбу трансфер достонини трансфер ойнасининг марказий мавзуларидан бирига айлантириши кутилмоқда. Лондонликлар бундай улкан суммани тўлашга рози бўладими ёки муқобил вариантларни излайдими — буни воқеаларнинг кейинги ривожи кўрсатади.
Изоҳлар 0
…