Хаби Алонсо «Барселона» етакчиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчи

·26·Спорт
Хаби Алонсо «Барселона» етакчиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хаби Алонсо «Барселона»нинг 23 ёшли ярим ҳимоячиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчи.
  • Алонсо футболчининг юқори интенсивлик, тезкорлик ва жарима майдонига ёриб кириш каби сифатларини «Челси»нинг янги лойиҳаси учун муҳим деб билади.
  • «Барселона» эса Фермин Лопесни 120 миллион евродан кам бўлмаган нархда сотишга тайёр эмас.

Лондоннинг «Челси» клуби бош мураббийи Хаби Алонсо жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун яна бир шов-шувли трансфер устида бош қотирмоқда. Испаниялик мутахассис «Барселона»нинг 23 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Фермин Лопесни шахсан ўз таркибига қўшиб олиш ниятида.

Испаниянинг El Nacional нашри берган маълумотларга кўра, Алонсо футболчининг ўйин услубини синчковлик билан кузатиб борган ва уни ўзининг тактик схемаси учун «энг мос бўлак» деб топган.

Нега айнан Фермин Лопес? Алонсонинг тактик талаблари

Лондонликлар устози 23 ёшли испаниялик хавбекда замонавий Премьер-лига футболи учун зарур бўлган барча асосий сифатларни кўрмоқда:

  • Юқори интенсивлик: Футболчининг тўхтовсиз прессинг уюштириши ва катта ҳажмдаги жисмоний ишни бажара олиши;

  • Тезкорлик ва ҳаракатчанлик: Тўпли ва тўпсиз ҳолатда майдонда тез ҳаракат қилиб, рақиб чизиқларини ёриб ўтиш қобилияти;

  • Жарима майдонига ёриб кириш маҳорати: Иккинчи темпда рақиб жарима майдонига кутилмаганда кириб бориб, якуний зарбаларни йўллаш ва ҳужумларни гол билан якунлаш салоҳияти.

Алонсо ушбу сифатлар «Челси»нинг янги лойиҳасида ярим ҳимоя марказини мутлақ янги босқичга олиб чиқишига ишонмоқда.

«Барселона» позицияси: 120 миллион евродан кам бўлмаган нарх

Каталония гранди ўз академияси тарбияланувчиси бўлган футболчини осонликча қўйиб юбориш ниятида эмас. «Кўк-анорранглилар» раҳбарияти Лопесни келажак жамоасининг муҳим пойдеворларидан бири сифатида билади:

  • Музокаралар нархи: «Барселона» 120 миллион евродан кам бўлган ҳар қандай таклифни муҳокама ҳам қилмайди;

  • Янада юқори баҳо: Манбанинг қўшимча қилишича, лондонликларнинг қизиқиши кучайган тақдирда каталонияликлар трансфер нархини бундан ҳам юқорироқ белгилаши мумкин.

«Челси»нинг Фермин Лопесга бўлган қизиқиши ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалган эди, бироқ Хаби Алонсонинг шахсий ташаббуси ушбу трансфер достонини трансфер ойнасининг марказий мавзуларидан бирига айлантириши кутилмоқда. Лондонликлар бундай улкан суммани тўлашга рози бўладими ёки муқобил вариантларни излайдими — буни воқеаларнинг кейинги ривожи кўрсатади.

Хаби АлонсоФермин ЛопесЧелсиБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирди20 сентябр 12:51“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди30 сентябр 20:27“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди28 август 02:43Фермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирдиФермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирди10 август 14:00Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйди12 сентябр 10:52Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамФермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдам30 июл 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди