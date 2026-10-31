Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдуз
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси»
- Англия Премер-лигаси доирасида «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувда 8,5 балл билан энг юқори баҳоланган Морган Роджерс, Ромео Лавиа ва Уэсли Фофана лондонликлар ғалабасининг асосий ижодкорлари бўлишди.
- Ушбу мағлубият манчестерликлар бош мураббийи Майкл Керрикнинг жамоадаги келажагини янада катта сўроқ остида қолдирди.
Англия Премер-лигасининг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Ушбу мағлубият манчестерликлар бош мураббийи Майкл Кэррик учун жиддий зарба бўлди — унинг жамоадаги келажаги янада катта сўроқ остида қолмоқда.
Хўш, лондонликлар сафида ғалабанинг асосий калити бўлган футболчилар кимлар? «Евро-футбол» нашри учрашув тақдирини ҳал қилган ва энг юқори баҳо (8,5) олган 3 нафар асосий юлдуз ўйинини алоҳида ажратиб кўрсатди.
1. Морган Роджерс (8,5 балл) — шедевр гол ва ҳал қилувчи креатив
Роджерснинг киритган тўпи учрашувнинг ҳақиқий безагига айланди:
Беш ҳимоячи ожиз қолган сониялар: У майдон марказидан бошлаб тўпни эгаллаб, тезликда «МЮ» дарвозаси томон югуриб борди. Ортидан қувиб келган беш нафар манкунианлик ўйинчи ҳам унга ета олмади ва ҳужум нозик, аниқ зарба билан якунланди;
Креатив кўрсаткич: Роджерс жамоадошлари учун 3 та хавфли, ҳал қилувчи узатмани амалга оширди;
Мартинесга қарши психологик босим: Тезкор дриблинг ёрдамида аргентиналик ҳимоячи Лисандро Мартинесни алдаб ўтди ва рақибнинг сариқ карточка олишига сабабчи бўлди.
2. Ромео Лавиа (8,5 балл) — майдон марказидаги девор
Яримҳимоя чизиғида тўлиқ устунликни таъминлаган бельгиялик таянч яримҳимоячиси рақиб етакчиларининг ҳаракатини тўлиқ фалажлаб қўйди:
Голли прессинг: Айнан Лавиа Брайан Мбемодан тўпни олиб қўйиб, Роджерснинг голи билан якунланган ҳужумга пас берди;
Бруну Фернандеш назорат остида: У «Манчестер Юнайтед» сардори Бруну Фернандешни деярли 90 дақиқа давомида қатъий назоратда ушлаб, унинг ўйин ташкил қилишига йўл қўймади;
Кучли статистика: 5 марта тўпни тортиб олиш, 4 марта тўпни қайтариш (перехват) ҳамда 9 та яккакурашнинг 7 тасида мутлақ ғалаба.
3. Уэсли Фофана (8,5 балл) — мудофаа етакчиси ва ишланган пенальти
Фофана нафақат ўз жарима майдончасидаги мустаҳкамликни таъминлади, балки ҳужумда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнади:
Перехватлар бўйича энг яхшиси: Рақиб узатмаларини ўқиш бўйича рекорд қайд этиб, 5 марта тўп йўналишини қайтарди;
Ҳужумдаги хавф: Стандарт вазиятларда рақибни мунтазам таҳликада ушлаб турди, бурчак зарбаларидан бирида Мартинес устидан ҳавода устун келди;
Нуқта қўйган қарор: Фофана рақибни жарима майдонида қўполлик ишлатишга мажбур қилиб, пенальти ишлади ва ўйин интригасига батамом нуқта қўйилишида бевосита иштирок этди.
Хаби Алонсо тизими кучли рақиблар билан баҳсда ўз самарасини намойиш этишда давом этмоқда, Майкл Кэррик ва унинг жамоаси эса зудлик билан муаммоларга ечим топишга мажбур.
Изоҳлар 0
…