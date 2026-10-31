Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдуз

·69·Спорт
Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдуз
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси»
  • Англия Премер-лигаси доирасида «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувда 8,5 балл билан энг юқори баҳоланган Морган Роджерс, Ромео Лавиа ва Уэсли Фофана лондонликлар ғалабасининг асосий ижодкорлари бўлишди.
  • Ушбу мағлубият манчестерликлар бош мураббийи Майкл Керрикнинг жамоадаги келажагини янада катта сўроқ остида қолдирди.

Англия Премер-лигасининг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Ушбу мағлубият манчестерликлар бош мураббийи Майкл Кэррик учун жиддий зарба бўлди — унинг жамоадаги келажаги янада катта сўроқ остида қолмоқда.

Хўш, лондонликлар сафида ғалабанинг асосий калити бўлган футболчилар кимлар? «Евро-футбол» нашри учрашув тақдирини ҳал қилган ва энг юқори баҳо (8,5) олган 3 нафар асосий юлдуз ўйинини алоҳида ажратиб кўрсатди.

1. Морган Роджерс (8,5 балл) — шедевр гол ва ҳал қилувчи креатив

Роджерснинг киритган тўпи учрашувнинг ҳақиқий безагига айланди:

  • Беш ҳимоячи ожиз қолган сониялар: У майдон марказидан бошлаб тўпни эгаллаб, тезликда «МЮ» дарвозаси томон югуриб борди. Ортидан қувиб келган беш нафар манкунианлик ўйинчи ҳам унга ета олмади ва ҳужум нозик, аниқ зарба билан якунланди;

  • Креатив кўрсаткич: Роджерс жамоадошлари учун 3 та хавфли, ҳал қилувчи узатмани амалга оширди;

  • Мартинесга қарши психологик босим: Тезкор дриблинг ёрдамида аргентиналик ҳимоячи Лисандро Мартинесни алдаб ўтди ва рақибнинг сариқ карточка олишига сабабчи бўлди.

2. Ромео Лавиа (8,5 балл) — майдон марказидаги девор

Яримҳимоя чизиғида тўлиқ устунликни таъминлаган бельгиялик таянч яримҳимоячиси рақиб етакчиларининг ҳаракатини тўлиқ фалажлаб қўйди:

  • Голли прессинг: Айнан Лавиа Брайан Мбемодан тўпни олиб қўйиб, Роджерснинг голи билан якунланган ҳужумга пас берди;

  • Бруну Фернандеш назорат остида: У «Манчестер Юнайтед» сардори Бруну Фернандешни деярли 90 дақиқа давомида қатъий назоратда ушлаб, унинг ўйин ташкил қилишига йўл қўймади;

  • Кучли статистика: 5 марта тўпни тортиб олиш, 4 марта тўпни қайтариш (перехват) ҳамда 9 та яккакурашнинг 7 тасида мутлақ ғалаба.

3. Уэсли Фофана (8,5 балл) — мудофаа етакчиси ва ишланган пенальти

Фофана нафақат ўз жарима майдончасидаги мустаҳкамликни таъминлади, балки ҳужумда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнади:

  • Перехватлар бўйича энг яхшиси: Рақиб узатмаларини ўқиш бўйича рекорд қайд этиб, 5 марта тўп йўналишини қайтарди;

  • Ҳужумдаги хавф: Стандарт вазиятларда рақибни мунтазам таҳликада ушлаб турди, бурчак зарбаларидан бирида Мартинес устидан ҳавода устун келди;

  • Нуқта қўйган қарор: Фофана рақибни жарима майдонида қўполлик ишлатишга мажбур қилиб, пенальти ишлади ва ўйин интригасига батамом нуқта қўйилишида бевосита иштирок этди.

Хаби Алонсо тизими кучли рақиблар билан баҳсда ўз самарасини намойиш этишда давом этмоқда, Майкл Кэррик ва унинг жамоаси эса зудлик билан муаммоларга ечим топишга мажбур.

Англия Премер-лигасиЧелсиМанчестер ЮнайтедХаби Алонсо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эстеваонинг бенефиси: Хаби Алонсо «Челси»нинг янги юлдузига юқори баҳо бердиЭстеваонинг бенефиси: Хаби Алонсо «Челси»нинг янги юлдузига юқори баҳо бердиБугун 23:07Майкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳладиМайкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳладиБугун 22:28Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?29 октябр 14:12Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Бугун 22:24Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЧелси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнБугун 16:18Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиЧелси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилди20 август 02:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози