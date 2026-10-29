Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?

·12·Спорт
Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финалида «Челси» жамоаси «Ливерпул»га қарши кечган баҳсда пеналтилар сериясида 6:5 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
  • Бош мураббий Хаби Алонсо шогирдларининг «Энфилд»даги ўйинини юқори баҳолаб, жамоа энди бор эътиборини Премер-лигага қаратишини маълум қилди.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал марказий қарама-қаршилиги «Энфилд» стадионида ҳақиқий кубок триллерини тақдим этди. Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси» сафарда «Ливерпуль»га қарши кечган муросасиз баҳсда мусобақа билан хайрлашди.

Асосий вақти 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган ўйинда ғолиб 11 метрлик жарима зарбалари сериясида аниқланди. Муросасиз кечган серияда мерсисайдликлар 6:5 ҳисобида устунликка эришиб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Учрашувдан сўнг «кўклар» устози Хаби Алонсо матбуотга интервю бериб, баҳс ва жамоасининг ўйини ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

Хаби Алонсо: «Пенальтилар лотереясида ҳар доим кимдир жабр кўргандек туюлади»

«Челси» бош мураббийи BBC нашрига берган интервюсида шогирдлари «Энфилд»дек қийин майдонда муносиб қаршилик кўрсатганини алоҳида таъкидлади:

  • Пенальтилар ва адолат тушунчаси: «Ҳар сафар баҳс тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлса, кимдир мусобақадан чиқиб кетишни адолатсизлик деб ҳисоблайди. Ҳар икки томон ҳам жуда яхши курашди. Пенальтилар серияси эса исталган натижа юз бериши мумкинлигини англатади», — деди мутахассис;

  • Ўйин динамикаси ва тенг кураш: «Футболчилар “Энфилд”да рақобатбардош бўлиш учун етарлича яхши савия намойиш этишди. Пенальти туфайли гол ўтказиб юбордик, шундан кейин ҳисоб 1:1 бўлди. Умуман олганда, икки жамоа ҳам тенг ўйнади», — дея қўшимча қилди у;

  • Майк Пендерснинг ишончли ҳаракатлари: Алонсо ўз дарвозабонининг ўйинига ҳам юқори баҳо берди. Жамоа олдинда кўплаб хавфли вазиятлар ярата олмаган бўлса-да, Пендерс муҳим паллаларда барқарор сейвлар амалга ошириб, лондонликларни ўйинда сақлаб турди;

  • Эътибор АПЛга қаратилади: «Бу футбол ва бу бизнинг ишимизнинг бир қисми. Энди асосий эътиборимиз Премьер-лигага қаратилган. Тикланиш учун вақтимиз оз, чунки шанба куни эрта бошланадиган учрашувимиз бор. Шу боис тезда кейинги баҳсга диққатни жамлашимиз шарт».

«Ливерпуль»нинг кейинги рақиби маълум

Мураккаб синовдан ўтган «Ливерпуль» турнирдаги юришини давом эттиради:

  • Чорак финалдаги тўқнашув: Мерсисайдликлар кейинги босқичда «Астон Вилла»ни йирик ҳисобда турнирдан чиқариб юборган «Борнмут» клуби билан куч синашади;

  • Ўйинлар тақвими: Англия Лига кубоги чорак финал баҳслари 14 декабрдан бошланадиган ҳафта давомида ўтказилиши белгиланган.

Кубокдаги муваффақиятсизликка қарамай, «Энфилд»даги савияли ўйин Хаби Алонсо жамоасининг миллий чемпионатдаги келгуси муҳим баҳслар олдидан кучли рақобатбардошлигини яна бир бор исботлади.

Англия Лига кубогиЛиверпульЧелсиХаби Алонсо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиПенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиБугун 07:55Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиАнглияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиБугун 08:09Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиБугун 07:51Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Кеча 09:13Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиАнглия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиКеча 06:549 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди10 сентябр 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди