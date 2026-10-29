Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг 1/8 финалида «Челси» жамоаси «Ливерпул»га қарши кечган баҳсда пеналтилар сериясида 6:5 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
- Бош мураббий Хаби Алонсо шогирдларининг «Энфилд»даги ўйинини юқори баҳолаб, жамоа энди бор эътиборини Премер-лигага қаратишини маълум қилди.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал марказий қарама-қаршилиги «Энфилд» стадионида ҳақиқий кубок триллерини тақдим этди. Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси» сафарда «Ливерпуль»га қарши кечган муросасиз баҳсда мусобақа билан хайрлашди.
Асосий вақти 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган ўйинда ғолиб 11 метрлик жарима зарбалари сериясида аниқланди. Муросасиз кечган серияда мерсисайдликлар 6:5 ҳисобида устунликка эришиб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Учрашувдан сўнг «кўклар» устози Хаби Алонсо матбуотга интервю бериб, баҳс ва жамоасининг ўйини ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Хаби Алонсо: «Пенальтилар лотереясида ҳар доим кимдир жабр кўргандек туюлади»
«Челси» бош мураббийи BBC нашрига берган интервюсида шогирдлари «Энфилд»дек қийин майдонда муносиб қаршилик кўрсатганини алоҳида таъкидлади:
Пенальтилар ва адолат тушунчаси: «Ҳар сафар баҳс тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлса, кимдир мусобақадан чиқиб кетишни адолатсизлик деб ҳисоблайди. Ҳар икки томон ҳам жуда яхши курашди. Пенальтилар серияси эса исталган натижа юз бериши мумкинлигини англатади», — деди мутахассис;
Ўйин динамикаси ва тенг кураш: «Футболчилар “Энфилд”да рақобатбардош бўлиш учун етарлича яхши савия намойиш этишди. Пенальти туфайли гол ўтказиб юбордик, шундан кейин ҳисоб 1:1 бўлди. Умуман олганда, икки жамоа ҳам тенг ўйнади», — дея қўшимча қилди у;
Майк Пендерснинг ишончли ҳаракатлари: Алонсо ўз дарвозабонининг ўйинига ҳам юқори баҳо берди. Жамоа олдинда кўплаб хавфли вазиятлар ярата олмаган бўлса-да, Пендерс муҳим паллаларда барқарор сейвлар амалга ошириб, лондонликларни ўйинда сақлаб турди;
Эътибор АПЛга қаратилади: «Бу футбол ва бу бизнинг ишимизнинг бир қисми. Энди асосий эътиборимиз Премьер-лигага қаратилган. Тикланиш учун вақтимиз оз, чунки шанба куни эрта бошланадиган учрашувимиз бор. Шу боис тезда кейинги баҳсга диққатни жамлашимиз шарт».
«Ливерпуль»нинг кейинги рақиби маълум
Мураккаб синовдан ўтган «Ливерпуль» турнирдаги юришини давом эттиради:
Чорак финалдаги тўқнашув: Мерсисайдликлар кейинги босқичда «Астон Вилла»ни йирик ҳисобда турнирдан чиқариб юборган «Борнмут» клуби билан куч синашади;
Ўйинлар тақвими: Англия Лига кубоги чорак финал баҳслари 14 декабрдан бошланадиган ҳафта давомида ўтказилиши белгиланган.
Кубокдаги муваффақиятсизликка қарамай, «Энфилд»даги савияли ўйин Хаби Алонсо жамоасининг миллий чемпионатдаги келгуси муҳим баҳслар олдидан кучли рақобатбардошлигини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…