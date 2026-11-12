Ислом Махачевга глобал мақом берилди: У самбо чемпионати тафсилотларини сўзлаб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Ислом Махачев Жаҳон самбо федерацияси (ФИАС) томонидан расман дунё бўйича самбо элчиси мақомига лойиқ кўрилди.
- Спортчи ушбу унвонни 5–8 ноябр кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилган самбо бўйича 50-юбилей жаҳон чемпионатига ташрифи чоғида қабул қилиб олди.
- Мазкур мусобақада ФИАС президенти Василий Шестаков Ислом Махачев ва Фёдор Емеляненколарга тегишли расмий ҳужжатларни тантанали равишда топширди.
UFC чемпиони Ислом Махачевга Жаҳон самбо федерацияси (ФИАС) томонидан расман “дунё бўйича самбо элчиси” мақоми берилди. Абдулманап Нурмагомедов номидаги Яккакурашлар мактаби матбуот хизмати тарқатган хабарга кўра, спортчи ушбу юксак унвонни Ўзбекистонга қилган сўнгги ташрифи чоғида қабул қилиб олган.
Тошкентдаги юбилей чемпионат ва халқаро эътироф
Ислом Махачев жорий йилнинг 5–8 ноябрь кунлари Тошкент шаҳрига ташриф буюриб, самбо бўйича 50-юбилей жаҳон чемпионатида фахрий меҳмон ва ушбу спорт турининг элчиси сифатида иштирок этган эди. Мусобақа бошланишидан олдин Халқаро самбо федерацияси (ФИАС) президенти Василий Шестаков матбуот анжуманида Ислом Махачев ҳамда ММА афсонаси Фёдор Емельяненкого дунё миқёсида самбо элчиси мақомини тасдиқловчи расмий ҳужжатларни тантанали равишда топширди.
«Сўнгги сафарим – Ўзбекистон ҳақида. У ерда самбо бўйича эллигинчи, юбилей жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Менимча, мусобақа жуда юқори даражада ташкил этилди. Жами 101 та давлат иштирок этди. Энди самбо билан боғлиқ барча ишларга фаолроқ киришаман, чунки расман бутун дунё бўйича самбо элчисига айландим. Ўзбекистонда менга ниҳоят “самбо бўйича хизмат кўрсатган спорт устаси” унвони ҳам берилди», — деди Ислом Махачев.
Самбо бўйича юбилей жаҳон чемпионати параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Ўтказилган саналар
2026 йил 5–8 ноябрь кунлари
Мусобақа манзили
Тошкент шаҳридаги «Янги Ўзбекистон» мажмуаси
Иштирокчи давлатлар сони
101 та мамлакат спортчилари
Берилган мақомлар
ФИАС томонидан «Дунё бўйича самбо элчиси» ва «Самбо бўйича хизмат кўрсатган спорт устаси»
Тадбирнинг фахрий меҳмонлари
Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко
«Тошкентда ташкил этилган мазкур йирик мусобақа нафақат спорт байрами, балки халқаро спорт ҳамжамияти учун ҳам улкан тарихий воқеликка айланди».
«Янги Ўзбекистон» мажмуасидаги тантаналар ва очилиш маросими
Чемпионат пойтахтимиздаги кўркам «Янги Ўзбекистон» мажмуасида юқори савияда ўтказилди. Унда дунёнинг 101 та давлатидан ташриф буюрган энг сара спортчилар ўзаро рақобатлашди. Тадбир доирасида Ислом Махачев афсонавий жангчи Фёдор Емельяненко билан биргаликда мусобақанинг очилиш маросимида нутқ сўзлаб, ёш спортчиларга ўз тажрибалари билан ўртоқлашди ҳамда оммавий ахборот воситаларига ўз фаолияти ҳақида қизиқарли маълумотларни тақдим этди.
Сизнингча, Ислом Махачев каби жаҳон юлдузларининг бундай халқаро элчи мақомини олиши ёшлар ўртасида самбо спорт турининг оммалашувига қанчалик катта туртки беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…