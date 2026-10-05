Роналдусиз Португалиядан ғалаба: Миллатлар лигаси 4-турида нималар юз берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигасининг 4-турида Португалия Криштиану Роналдусиз Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Германия Греция сафарида голсиз дуранг қайд этиб, очко йўқотди, Нидерландия эса Сербия устидан қозонилган ғалаба эвазига ўз гуруҳида биринчи ўринга чиқди.
- Ушбу турда шунингдек, Уелс Данияга, Ирландия Исроилга қарши ўйинларда очко йўқотди.
Европада Миллатлар лигасининг 4-тур баҳслари старт олди. А лигасида кечган учрашувлар мухлисларга шиддатли қарама-қаршиликлар, кутилмаган дуранглар ва ёрқин иродали ғалабаларни тақдим этди.
Турнинг марказий воқеалари сифатида Португалиянинг Криштиану Роналдусиз кечган муҳим ютуғи, Германиянинг Греция сафаридаги очко йўқотиши ҳамда Нидерландиянинг Амстердамдаги ишончли ҳаракатларини алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин.
Португалия — Норвегия: Рамуш ва Канселу Ҳоланд тўсиғини синдирди
4-гуруҳ пешқадами Португалия терма жамоаси ўз майдонида Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор бошчилигидаги Норвегияни қабул қилди. Кескин курашларга бой бўлган беллашувда мезбонлар 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди:
36-дақиқа | 0:1: Меҳмонлар ҳимоячиси Кристоффер Айер ҳисобни очиб, норвегияликларни олдинга олиб чиқди;
38-дақиқа | 1:1: Орадан атиги икки дақиқа ўтиб, Жоау Канселу чиройли зарба билан мувозанатни тиклади;
79-дақиқа | 2:1: Учрашув тақдирини яна Гонсалу Рамуш ҳал қилди — ҳужумчи сўнгги дақиқаларда муҳим голни киритиб, жамоасига ғалаба келтирди.
Ушбу муваффақиятдан сўнг Португалия 12 очко жамғариб, 4 та ўйинда 4 та ғалаба билан гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Норвегия эса 3 очко билан сўнгги поғонада қолмоқда.
Германия Афинада очко йўқотди, Нидерландия пешқадамликни мустаҳкамлади
Греция — Германия 0:0: Афинада кечган баҳсда Юлиан Нагельсманн шогирдлари греклар мудофаасини ёриб ўта олмади. 90 дақиқалик муросасиз кураш нурсиз дуранг билан тугади. Германия 5 очко билан 3-ўринда қолаётган бўлса, сенсацион Греция 8 очко тўплаб, 2-поғонани сақлаб турибди.
Нидерландия — Сербия 2:1: «Учар голландлар» сербларга қарши жиддий қаршиликка дуч келди. Тён Копмейнерснинг 31-дақиқадаги голига сербияликлар Светковичнинг аниқ зарбаси билан жавоб қайтарди. Баҳс тақдирини 72-дақиқада захирадан тушган Жошуа Зиркзее ҳал қилди. Ғалаба Нидерландияни 8 очко билан гуруҳ пешқадамига айлантирди (Сербия ҳисобида ҳамон 0 очко).
Уэлс — Дания 0:1: Скандинавияликлар сафарда муҳим 3 очкони қўлга киритди. Ягона голга 75-дақиқада 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантирган Расмус Ҳойлунд муаллифлик қилди.
Барча натижалар ва расмий қайдномалар:
Греция — Германия 0:0
Греция: Цолакис, Салиакис, Мавропанос (Рецос, 78), Кулиеракис, Цимикас, Масурас, Курбелис (Музакитис, 68), Зафеирис, Кизиридис (Андруцос, 46), Павлидис, Иоаннидис (Костулас, 88).
Германия: Урбиг, Трой, Тиау, Антон, Раум, Карл (Эл Мала, 64), Павлович, Бишоф (Конте, 83), Шерхант, Виртц, Буркардт (Волтемаде, 64).
Нидерландия — Сербия 2:1
Голлар: Копмейнерс (31), Зиркзее (72) — Светкович (35).
Нидерландия: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, Копмейнерс, ван де Вен, Гравенберҳ, Верман (Хато, 58), Рейндерс (Тимбер, 82), Саммервилл, Ланг (ван Боммел, 58), Мердинк (Зиркзее, 46).
Сербия: Милинкович-Савич, Гудел, Бабич, Павлович, Терзич (Костич, 74), Неделкович, Станкович (Максимович, 66), Лукич, Самаржич (Зивкович, 73), Светкович, Тадич.
Португалия — Норвегия 2:1
Голлар: Канселу (38), Рамуш (79) — Айер (36).
Португалия: Кошта, Канселу (Далот, 63), Диаш, Вейга, Мендеш, Палиня (Невеш, 63), Консейсау, Витиня, Фернандеш, Рамуш, Феликс.
Норвегия: Селвик, Эурснес, Айер, Остигор, Волфе, Берге, Берг, Шелдеруп, Эдегор, Нуса (Бобб, 74), Ҳоланд (Ларсен, 67).
Бошқа учрашувлар натижалари:
Ирландия — Исроил 1:1 (Голлар: Пэрротт 39 пен. — Перец 47)
Уэлс — Дания 0:1 (Гол: Ҳойлунд 75 пен.)
Озарбойжон — Литва 1:0 (Гол: Ҳайбулаев 25)
Мальта — Андорра 1:0 (Гол: Теума 49)
Косово — Австрия 1:1 (Голлар: Асллани 70 — Ланг 85)
Изоҳлар 0
…