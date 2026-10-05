Роналдусиз Португалиядан ғалаба: Миллатлар лигаси 4-турида нималар юз берди?

·51·Спорт
Роналдусиз Португалиядан ғалаба: Миллатлар лигаси 4-турида нималар юз берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар лигасининг 4-турида Португалия Криштиану Роналдусиз Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Германия Греция сафарида голсиз дуранг қайд этиб, очко йўқотди, Нидерландия эса Сербия устидан қозонилган ғалаба эвазига ўз гуруҳида биринчи ўринга чиқди.
  • Ушбу турда шунингдек, Уелс Данияга, Ирландия Исроилга қарши ўйинларда очко йўқотди.

Европада Миллатлар лигасининг 4-тур баҳслари старт олди. А лигасида кечган учрашувлар мухлисларга шиддатли қарама-қаршиликлар, кутилмаган дуранглар ва ёрқин иродали ғалабаларни тақдим этди.

Турнинг марказий воқеалари сифатида Португалиянинг Криштиану Роналдусиз кечган муҳим ютуғи, Германиянинг Греция сафаридаги очко йўқотиши ҳамда Нидерландиянинг Амстердамдаги ишончли ҳаракатларини алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин.

Португалия — Норвегия: Рамуш ва Канселу Ҳоланд тўсиғини синдирди

4-гуруҳ пешқадами Португалия терма жамоаси ўз майдонида Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор бошчилигидаги Норвегияни қабул қилди. Кескин курашларга бой бўлган беллашувда мезбонлар 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди:

  • 36-дақиқа | 0:1: Меҳмонлар ҳимоячиси Кристоффер Айер ҳисобни очиб, норвегияликларни олдинга олиб чиқди;

  • 38-дақиқа | 1:1: Орадан атиги икки дақиқа ўтиб, Жоау Канселу чиройли зарба билан мувозанатни тиклади;

  • 79-дақиқа | 2:1: Учрашув тақдирини яна Гонсалу Рамуш ҳал қилди — ҳужумчи сўнгги дақиқаларда муҳим голни киритиб, жамоасига ғалаба келтирди.

Ушбу муваффақиятдан сўнг Португалия 12 очко жамғариб, 4 та ўйинда 4 та ғалаба билан гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Норвегия эса 3 очко билан сўнгги поғонада қолмоқда.

Германия Афинада очко йўқотди, Нидерландия пешқадамликни мустаҳкамлади

  • Греция — Германия 0:0: Афинада кечган баҳсда Юлиан Нагельсманн шогирдлари греклар мудофаасини ёриб ўта олмади. 90 дақиқалик муросасиз кураш нурсиз дуранг билан тугади. Германия 5 очко билан 3-ўринда қолаётган бўлса, сенсацион Греция 8 очко тўплаб, 2-поғонани сақлаб турибди.

  • Нидерландия — Сербия 2:1: «Учар голландлар» сербларга қарши жиддий қаршиликка дуч келди. Тён Копмейнерснинг 31-дақиқадаги голига сербияликлар Светковичнинг аниқ зарбаси билан жавоб қайтарди. Баҳс тақдирини 72-дақиқада захирадан тушган Жошуа Зиркзее ҳал қилди. Ғалаба Нидерландияни 8 очко билан гуруҳ пешқадамига айлантирди (Сербия ҳисобида ҳамон 0 очко).

  • Уэлс — Дания 0:1: Скандинавияликлар сафарда муҳим 3 очкони қўлга киритди. Ягона голга 75-дақиқада 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантирган Расмус Ҳойлунд муаллифлик қилди.

Барча натижалар ва расмий қайдномалар:

Греция — Германия 0:0

  • Греция: Цолакис, Салиакис, Мавропанос (Рецос, 78), Кулиеракис, Цимикас, Масурас, Курбелис (Музакитис, 68), Зафеирис, Кизиридис (Андруцос, 46), Павлидис, Иоаннидис (Костулас, 88).

  • Германия: Урбиг, Трой, Тиау, Антон, Раум, Карл (Эл Мала, 64), Павлович, Бишоф (Конте, 83), Шерхант, Виртц, Буркардт (Волтемаде, 64).

Нидерландия — Сербия 2:1

  • Голлар: Копмейнерс (31), Зиркзее (72) — Светкович (35).

  • Нидерландия: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, Копмейнерс, ван де Вен, Гравенберҳ, Верман (Хато, 58), Рейндерс (Тимбер, 82), Саммервилл, Ланг (ван Боммел, 58), Мердинк (Зиркзее, 46).

  • Сербия: Милинкович-Савич, Гудел, Бабич, Павлович, Терзич (Костич, 74), Неделкович, Станкович (Максимович, 66), Лукич, Самаржич (Зивкович, 73), Светкович, Тадич.

Португалия — Норвегия 2:1

  • Голлар: Канселу (38), Рамуш (79) — Айер (36).

  • Португалия: Кошта, Канселу (Далот, 63), Диаш, Вейга, Мендеш, Палиня (Невеш, 63), Консейсау, Витиня, Фернандеш, Рамуш, Феликс.

  • Норвегия: Селвик, Эурснес, Айер, Остигор, Волфе, Берге, Берг, Шелдеруп, Эдегор, Нуса (Бобб, 74), Ҳоланд (Ларсен, 67).

Бошқа учрашувлар натижалари:

  • Ирландия — Исроил 1:1 (Голлар: Пэрротт 39 пен. — Перец 47)

  • Уэлс — Дания 0:1 (Гол: Ҳойлунд 75 пен.)

  • Озарбойжон — Литва 1:0 (Гол: Ҳайбулаев 25)

  • Мальта — Андорра 1:0 (Гол: Теума 49)

  • Косово — Австрия 1:1 (Голлар: Асллани 70 — Ланг 85)

Криштиану РоналдуЭрлинг ХоландТён КопмейнерсГрупп 4
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилди9 июл 19:25Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?6 июл 13:54Роналдусиз Португалиядан 6 голли шоу, Клоппнинг шогирдлари эса Сербияда зафар қучдиРоналдусиз Португалиядан 6 голли шоу, Клоппнинг шогирдлари эса Сербияда зафар қучди2 октябр 07:55Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!28 сентябр 06:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди