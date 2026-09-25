Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади

·1·Спорт
Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади

Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган драматик учрашувда дубл қайд этиб, терма жамоадаги голлари сонини 64 тага етказди. The Athletic нашри хабар беришича, мазкур натижа орқали норвегиялик тўпурар нафақат ўйин тақдирини ҳал қилди, балки халқаро миқёсдаги голлар сони бўйича Криштиану Роналду ва Златан Ибрагимович рекордларини ортда қолдириб, янги тарих ёзди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Данияликларга қарши кечган шиддатли баҳс 3:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланди. Ўйиннинг 14-дақиқасида Оскар Бобб ҳисобни очган бўлса, орадан тўрт дақиқа ўтиб Эрлинг Холанд ўзининг учрашувдаги биринчи голини киритди. Антонио Нуса тезкор ҳаракатланиб, жарима майдончасининг чап томонига тўпни етказиб берди ва Холанд дарвозабоннинг оёғи орасидан кучли зарба йўллаб, устунликни мустаҳкамлади.

Тарихий натижа ва ўйин тақдири

Мазкур баҳсда Миккел Дамсгаард ва Расмус Хожлунд мувозанатни тиклаган бўлса-да, охирги сўзни яна Эрлинг Холанд айтди. Учрашувнинг 74-дақиқасида бурчак тўпуридан узатиб берилган тўпни яқин масофадан кучли зарба билан дарвозага жойлаб, терма жамоасига муҳим ғалабани олиб келди. Шу тариқа, ҳужумчи ўзининг терма жамоадаги 56-учрашувидаёқ 64-голини нишонлади ва бир ўйинга биттадан ортиқ гол уриш кўрсаткичини сақлаб қолди.

Аввалроқ Роналду ва Златан Ибрагимович ўзларининг халқаро фаолиятини 62 тадан гол билан якунлаган эди. Холанд бу кўрсаткичдан ўзиб кетиб, футбол тарихидаги энг хавфли ва шафқатсиз ҳужумчилардан бири эканини яна бир бор амалда исботлади. Унинг бу натижаси бутун Европа футбол жамоатчилиги эътиборини тортди.

Клубдаги ажойиб формаси

Ушбу халқаро миқёсдаги муваффақият ҳужумчининг жорий мавсумда клуб сафида кўрсатаётган даҳшатли спорт формасининг мантиқий давоми бўлди. Манчестер Сити жамоаси унинг ноёб тўпурарлик инстинктидан унумли фойдаланмоқда. Холанд барча мусобақаларни ҳисобга олган ҳолда атиги еттита ўйинда 7 та гол уришга улгурди. Жумладан, Англия Премер-лигасининг 5 та учрашувида 5 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган бўлса, Чемпионлар лигасининг битта ўйинида 2 та гол муаллифига айланди.

Этиҳад Стадиум стадионига кўчиб ўтганидан буён Эрлинг Холанд 205 та учрашувда 169 та гол уриб, 30 та голли узатмани амалга оширди. Унинг бу унумдорлиги Манчестер Сити жамоасига иккита Англия Премер-лигаси чемпионлиги ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишда ҳал қилувчи рол ўйнади.

Данияга қарши ғалабадан сўнг, Норвегия Миллатлар лигасидаги гуруҳ пешқадамлиги учун якшанба куни Португалияга қарши баҳс олиб боради. Шундан сўнг, Холанд ва унинг жамоадошлари 1-октабр, пайшанба куни Уелс билан куч синашади.

Эрлинг ХоландНорвегияМиллатлар лигасиМанчестер СитйКриштиану Роналду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиКеча 09:38Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаМанчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратда14 сентябр 15:17Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирди9 сентябр 02:31Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди5 сентябр 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?