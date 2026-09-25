Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади
Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган драматик учрашувда дубл қайд этиб, терма жамоадаги голлари сонини 64 тага етказди. The Athletic нашри хабар беришича, мазкур натижа орқали норвегиялик тўпурар нафақат ўйин тақдирини ҳал қилди, балки халқаро миқёсдаги голлар сони бўйича Криштиану Роналду ва Златан Ибрагимович рекордларини ортда қолдириб, янги тарих ёзди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Данияликларга қарши кечган шиддатли баҳс 3:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланди. Ўйиннинг 14-дақиқасида Оскар Бобб ҳисобни очган бўлса, орадан тўрт дақиқа ўтиб Эрлинг Холанд ўзининг учрашувдаги биринчи голини киритди. Антонио Нуса тезкор ҳаракатланиб, жарима майдончасининг чап томонига тўпни етказиб берди ва Холанд дарвозабоннинг оёғи орасидан кучли зарба йўллаб, устунликни мустаҳкамлади.
Тарихий натижа ва ўйин тақдириМазкур баҳсда Миккел Дамсгаард ва Расмус Хожлунд мувозанатни тиклаган бўлса-да, охирги сўзни яна Эрлинг Холанд айтди. Учрашувнинг 74-дақиқасида бурчак тўпуридан узатиб берилган тўпни яқин масофадан кучли зарба билан дарвозага жойлаб, терма жамоасига муҳим ғалабани олиб келди. Шу тариқа, ҳужумчи ўзининг терма жамоадаги 56-учрашувидаёқ 64-голини нишонлади ва бир ўйинга биттадан ортиқ гол уриш кўрсаткичини сақлаб қолди.
Аввалроқ Роналду ва Златан Ибрагимович ўзларининг халқаро фаолиятини 62 тадан гол билан якунлаган эди. Холанд бу кўрсаткичдан ўзиб кетиб, футбол тарихидаги энг хавфли ва шафқатсиз ҳужумчилардан бири эканини яна бир бор амалда исботлади. Унинг бу натижаси бутун Европа футбол жамоатчилиги эътиборини тортди.
Клубдаги ажойиб формасиУшбу халқаро миқёсдаги муваффақият ҳужумчининг жорий мавсумда клуб сафида кўрсатаётган даҳшатли спорт формасининг мантиқий давоми бўлди. Манчестер Сити жамоаси унинг ноёб тўпурарлик инстинктидан унумли фойдаланмоқда. Холанд барча мусобақаларни ҳисобга олган ҳолда атиги еттита ўйинда 7 та гол уришга улгурди. Жумладан, Англия Премер-лигасининг 5 та учрашувида 5 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган бўлса, Чемпионлар лигасининг битта ўйинида 2 та гол муаллифига айланди.
Этиҳад Стадиум стадионига кўчиб ўтганидан буён Эрлинг Холанд 205 та учрашувда 169 та гол уриб, 30 та голли узатмани амалга оширди. Унинг бу унумдорлиги Манчестер Сити жамоасига иккита Англия Премер-лигаси чемпионлиги ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишда ҳал қилувчи рол ўйнади.
Данияга қарши ғалабадан сўнг, Норвегия Миллатлар лигасидаги гуруҳ пешқадамлиги учун якшанба куни Португалияга қарши баҳс олиб боради. Шундан сўнг, Холанд ва унинг жамоадошлари 1-октабр, пайшанба куни Уелс билан куч синашади.
Изоҳлар 0
…