Гордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқлади

·80·Спорт
Гордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» вингери Энтони Гордон жамоанинг «PSJ» ва «Реал»га қарши ўйинлардаги мағлубиятлари сабабларини тушунтириб берди.
  • Футболчининг сўзларига кўра, Париж клубига қарши баҳсда тиғиз тақвим туфайли юзага келган чарчоқ ўз таъсирини ўтказган.
  • Мадридликлар билан бўлган учрашувда эса «Барселона» яхшироқ ўйнаганига қарамай, рақиб индивидуал маҳорат эвазига ғалаба қозонди.

Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Энтони Гордон жамоанинг охирги ҳафталардаги иккита йирик тўқнашув — Европа Чемпионлар Лигасида «ПСЖ» (2:4) ҳамда Ла Лигада мадридликлар билан бўлиб ўтган Эл-Класикодаги (1:2) мағлубиятлари борасида очиқ фикр билдирди.

Mundo Deportivo нашрига берган интервьюсида англиялик ҳужумчи жамоа масъулиятдан қочмаслигини, бироқ ҳар икки мағлубият ортида турли сабаблар ва омиллар ётганини таъкидлаб, бўлажак реваншга тайёр эканликларини билдирди.

Чарчоқ ва реализация: Мағлубиятлар сабаби нимада?

Гордон муҳим баҳсларда йўл қўйилган камчиликларга тўхталиб, жамоанинг салоҳияти ҳали тўлиқ очилмаганини урғулади:

  • Масъулиятни бўйинга олиш: «Кетма-кет иккита мағлубият учун жавобгарликни ўз зиммамизга олишимиз керак. Аслида биз ҳар қандай жамоани мағлуб этишга қодирмиз», — дея жамоанинг руҳий ҳолатига ишонч билдирди вингер;

  • «ПСЖ» баҳсидаги жисмоний ҳолат: Футболчи Париж клубига қарши баҳсда тиғиз тақвим ўз сўзини айтганини қайд этди: «“ПСЖ” билан ўйинга рақибимизга қараганда кўпроқ чарчаган, кучсизланган ҳолда етиб келдик ва бу ўз таъсирини кўрсатди»;

  • Эл-Класикодаги устунлик ва «Реал»нинг маҳорати: Мадридга қарши ўйинни таҳлил қилар экан, Гордон «Барселона» яхшироқ ҳаракат қилганини таъкидлади: «“Реал” билан баҳсда, менимча, биз яхшироқ ўйнадик, кўпроқ хавфли вазиятлар яратдик, бироқ ўзимизнинг энг яхши даражамизни намойиш эта олмадик. Рақиб эса футболчиларининг юқори савияси ва индивидуал маҳорати эвазига иккита гол урди».

«Улар билан яна майдонда кўришишни кутаман»

Англиялик футболчи юз берган муваффақиятсизликлардан тўғри хулоса чиқариб, мавсумнинг ҳал қилувчи қисмида янада кучлироқ қайтишга умид билдирмоқда:

  • Қайта тўқнашув истаги: Гордон сўзининг якунида таслим бўлиш кайфияти йўқлигини кўрсатди: «Умид қиламанки, жорий мавсумда ҳар икки жамоага қарши яна бир бор ўйнаш ва реванш олиш имкониятига эга бўламиз».

БарселонаЭнтони ГордонЭл-КласикоЕвропа Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этдиКаталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этдиКеча 07:08Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?28 октябр 09:11“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?28 октябр 08:10“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида27 октябр 14:21“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)26 октябр 06:52«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?25 октябр 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози