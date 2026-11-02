Гордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» вингери Энтони Гордон жамоанинг «PSJ» ва «Реал»га қарши ўйинлардаги мағлубиятлари сабабларини тушунтириб берди.
- Футболчининг сўзларига кўра, Париж клубига қарши баҳсда тиғиз тақвим туфайли юзага келган чарчоқ ўз таъсирини ўтказган.
- Мадридликлар билан бўлган учрашувда эса «Барселона» яхшироқ ўйнаганига қарамай, рақиб индивидуал маҳорат эвазига ғалаба қозонди.
Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Энтони Гордон жамоанинг охирги ҳафталардаги иккита йирик тўқнашув — Европа Чемпионлар Лигасида «ПСЖ» (2:4) ҳамда Ла Лигада мадридликлар билан бўлиб ўтган Эл-Класикодаги (1:2) мағлубиятлари борасида очиқ фикр билдирди.
Mundo Deportivo нашрига берган интервьюсида англиялик ҳужумчи жамоа масъулиятдан қочмаслигини, бироқ ҳар икки мағлубият ортида турли сабаблар ва омиллар ётганини таъкидлаб, бўлажак реваншга тайёр эканликларини билдирди.
Чарчоқ ва реализация: Мағлубиятлар сабаби нимада?
Гордон муҳим баҳсларда йўл қўйилган камчиликларга тўхталиб, жамоанинг салоҳияти ҳали тўлиқ очилмаганини урғулади:
Масъулиятни бўйинга олиш: «Кетма-кет иккита мағлубият учун жавобгарликни ўз зиммамизга олишимиз керак. Аслида биз ҳар қандай жамоани мағлуб этишга қодирмиз», — дея жамоанинг руҳий ҳолатига ишонч билдирди вингер;
«ПСЖ» баҳсидаги жисмоний ҳолат: Футболчи Париж клубига қарши баҳсда тиғиз тақвим ўз сўзини айтганини қайд этди: «“ПСЖ” билан ўйинга рақибимизга қараганда кўпроқ чарчаган, кучсизланган ҳолда етиб келдик ва бу ўз таъсирини кўрсатди»;
Эл-Класикодаги устунлик ва «Реал»нинг маҳорати: Мадридга қарши ўйинни таҳлил қилар экан, Гордон «Барселона» яхшироқ ҳаракат қилганини таъкидлади: «“Реал” билан баҳсда, менимча, биз яхшироқ ўйнадик, кўпроқ хавфли вазиятлар яратдик, бироқ ўзимизнинг энг яхши даражамизни намойиш эта олмадик. Рақиб эса футболчиларининг юқори савияси ва индивидуал маҳорати эвазига иккита гол урди».
«Улар билан яна майдонда кўришишни кутаман»
Англиялик футболчи юз берган муваффақиятсизликлардан тўғри хулоса чиқариб, мавсумнинг ҳал қилувчи қисмида янада кучлироқ қайтишга умид билдирмоқда:
Қайта тўқнашув истаги: Гордон сўзининг якунида таслим бўлиш кайфияти йўқлигини кўрсатди: «Умид қиламанки, жорий мавсумда ҳар икки жамоага қарши яна бир бор ўйнаш ва реванш олиш имкониятига эга бўламиз».
Изоҳлар 0
…