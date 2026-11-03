Ҳайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айланди

·78·Спорт
Ҳайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью 32 ёшли ярим ҳимоячи Бернарду Силвани қанотдан марказга ўтказиб, жамоанинг ўйин услубини тубдан ўзгартирди.
  • Янги позицияда Силва тўп назорати ва темпни бошқариш орқали Орелен Тчуаменига эркинлик бериб, ҳимоядан ҳужумга ўтишда асосий боғловчи ҳалқага айланди.
  • Португалиялик футболчи «Барселона»га қарши ўйинда Педри ва Родри каби рақибларни блоклаб, жамоасининг муҳим ғалабасида ҳал қилувчи рол ўйнади.

Мадриднинг «Реал» клуби сафига ёзги трансфер ойнасида шов-шувли тарзда келиб қўшилган Бернарду Силва жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб бормоқда. 32 ёшли португалиялик ярим ҳимоячининг жамоадаги нуфузи кун сайин ошиб бораётгани унинг майдондаги вазифаси тубдан ўзгартирилгани билан изоҳланмоқда.

«Қироллик клуби» устози Жозе Моуриньо тажрибали плеймейкерни анъанавий ҳужумкор қанотдан марказга — майдоннинг бир оз орқароқ чизиғига ўтказиш орқали бутун жамоа ўйинини янги босқичга олиб чиқди.

Моуриньонинг тактик юриши: «Чуқур плеймейкер» ва тўп назорати

Мураббийлар штаби томонидан Силвага юклатилган янги функциялар Мадрид клубининг ўйин услубида бир қатор ижобий ўзгаришларни юзага келтирди:

  • Тўп назорати ва темпни бошқариш: Бернарду Силванинг майдон марказида пастроқда ўйнаши «Реал»га тўпни ишончли назорат қилиш ва ҳужумларни сифатли, босқичма-босқич қуриш имкониятини яратмоқда;

  • Тчуамени учун эркинлик: Силванинг тўп билан мукаммал ишлаши ва пасларни аниқ етказиб бериши Орельен Тчуаменининг елкасидаги ортиқча босимни камайтирди. Натижада француз ярим ҳимоячиси майдонда эркинроқ ҳаракат қилиб, рақиб қарши ҳужумларини эртароқ тўхтатишга муваффақ бўлмоқда;

  • Ўйин интеллекти: Португалиялик юлдуз ўз тажрибаси ва майдонни кўриш қобилияти билан тўпни тезкорлик билан ҳимоядан ҳужумга ўтказувчи асосий боғловчи ҳалқа вазифасини бажармоқда.

«Эл-Класико»даги қаҳрамонлик: Педри ва Родрига қарши беқиёс кураш

Силванинг Моуриньо тизимидаги ҳал қилувчи фигура экани, айниқса, «Барселона»га қарши кечган муросасиз классик тўқнашувда тўлиқ намоён бўлди:

  • Ҳимоядаги тинимсиз меҳнат: Ҳужумкор ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, Силва ҳимояланиш пайтида қора ишларни ҳам қойилмақом бажаришини исботлади;

  • Марказдаги блоклаш: Каталонияликларнинг марказий чизиғи етакчилари — Родри ва Педрига қарши қаттиқ кураш олиб борган Бернарду Силва рақибнинг ҳужум уюштириш йўлларини блоклаб, муҳим ғалабада ҳал қилувчи рол ўйнади;

  • Асосий таянч: Ушбу ўйиндан сўнг футбол экспертлари ва клуб ичидаги манбалар Силвани «Реал»нинг энг алмаштириб бўлмас асосий фигураси сифатида эътироф этишмоқда.

«Манчестер Сити»даги муваффақиятли йиллардан сўнг фаолиятида янги саҳифа очган 32 ёшли юлдуз Моуриньо қўл остида ўз тажрибаси ва совуққонлиги билан Европа футболида ҳали ҳам энг юқори савияда эканини исботлашда давом этмоқда.

Реал МадридБернарду СилваЖозе МоуриньоЭл-Класико
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?28 октябр 08:10Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?28 октябр 09:11“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида27 октябр 14:21“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)26 октябр 06:52«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?25 октябр 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар25 октябр 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози