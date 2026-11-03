Ҳайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью 32 ёшли ярим ҳимоячи Бернарду Силвани қанотдан марказга ўтказиб, жамоанинг ўйин услубини тубдан ўзгартирди.
- Янги позицияда Силва тўп назорати ва темпни бошқариш орқали Орелен Тчуаменига эркинлик бериб, ҳимоядан ҳужумга ўтишда асосий боғловчи ҳалқага айланди.
- Португалиялик футболчи «Барселона»га қарши ўйинда Педри ва Родри каби рақибларни блоклаб, жамоасининг муҳим ғалабасида ҳал қилувчи рол ўйнади.
Мадриднинг «Реал» клуби сафига ёзги трансфер ойнасида шов-шувли тарзда келиб қўшилган Бернарду Силва жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб бормоқда. 32 ёшли португалиялик ярим ҳимоячининг жамоадаги нуфузи кун сайин ошиб бораётгани унинг майдондаги вазифаси тубдан ўзгартирилгани билан изоҳланмоқда.
«Қироллик клуби» устози Жозе Моуриньо тажрибали плеймейкерни анъанавий ҳужумкор қанотдан марказга — майдоннинг бир оз орқароқ чизиғига ўтказиш орқали бутун жамоа ўйинини янги босқичга олиб чиқди.
Моуриньонинг тактик юриши: «Чуқур плеймейкер» ва тўп назорати
Мураббийлар штаби томонидан Силвага юклатилган янги функциялар Мадрид клубининг ўйин услубида бир қатор ижобий ўзгаришларни юзага келтирди:
Тўп назорати ва темпни бошқариш: Бернарду Силванинг майдон марказида пастроқда ўйнаши «Реал»га тўпни ишончли назорат қилиш ва ҳужумларни сифатли, босқичма-босқич қуриш имкониятини яратмоқда;
Тчуамени учун эркинлик: Силванинг тўп билан мукаммал ишлаши ва пасларни аниқ етказиб бериши Орельен Тчуаменининг елкасидаги ортиқча босимни камайтирди. Натижада француз ярим ҳимоячиси майдонда эркинроқ ҳаракат қилиб, рақиб қарши ҳужумларини эртароқ тўхтатишга муваффақ бўлмоқда;
Ўйин интеллекти: Португалиялик юлдуз ўз тажрибаси ва майдонни кўриш қобилияти билан тўпни тезкорлик билан ҳимоядан ҳужумга ўтказувчи асосий боғловчи ҳалқа вазифасини бажармоқда.
«Эл-Класико»даги қаҳрамонлик: Педри ва Родрига қарши беқиёс кураш
Силванинг Моуриньо тизимидаги ҳал қилувчи фигура экани, айниқса, «Барселона»га қарши кечган муросасиз классик тўқнашувда тўлиқ намоён бўлди:
Ҳимоядаги тинимсиз меҳнат: Ҳужумкор ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, Силва ҳимояланиш пайтида қора ишларни ҳам қойилмақом бажаришини исботлади;
Марказдаги блоклаш: Каталонияликларнинг марказий чизиғи етакчилари — Родри ва Педрига қарши қаттиқ кураш олиб борган Бернарду Силва рақибнинг ҳужум уюштириш йўлларини блоклаб, муҳим ғалабада ҳал қилувчи рол ўйнади;
Асосий таянч: Ушбу ўйиндан сўнг футбол экспертлари ва клуб ичидаги манбалар Силвани «Реал»нинг энг алмаштириб бўлмас асосий фигураси сифатида эътироф этишмоқда.
«Манчестер Сити»даги муваффақиятли йиллардан сўнг фаолиятида янги саҳифа очган 32 ёшли юлдуз Моуриньо қўл остида ўз тажрибаси ва совуққонлиги билан Европа футболида ҳали ҳам энг юқори савияда эканини исботлашда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…