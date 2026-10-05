Эрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотди

·36·Спорт
Эрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Холанд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олиб, майдонни тарк этди, бу Манчестер Сити учун жиддий ташвиш уйғотди.
  • Goal.com хабарига кўра, Холанднинг захирага олиниши Англия гранди учун айнан муҳим учрашувлар олдидан ноқулай паллага тўғри келди.
  • Мавсум бошидан буён еттита гол урган асосий тўпурнинг сафдан чиқиши жамоанинг ҳужум имкониятларини кескин пасайтириши мумкин.

Норвегия терма жамоаси сафида ҳаракат қилаётган Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигаси доирасида Португалияга қарши кечган ўйинда майдонни оқсоқланиб тарк этди ва Манчестер Сити клуби мураббийлар штабини ташвишга солди. Goal.com хабар беришича, Лиссабондаги учрашувнинг иккинчи бўлимида ҳужумчи ўзида оғриқ сезиб, захирага олинишини сўраган ва бу ҳолат Англия гранди учун энг ноқулай паллага тўғри келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Манчестер Сити олдида жуда масъулиятли ва ҳал қилувчи учрашувлар турибди. Жамоа Англия Премер-лигаси доирасида Ливерпул билан сафарда ўйнаши ҳамда Чемпионлар лигасида Пари Сен-Жермен билан куч синашиши керак. Мавсум бошидан буён аллақачон еттита гол уришга улгурган асосий тўпурарнинг сафдан чиқиши жамоанинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини кескин пасайтириб юбориши мумкин.

Норвегия учун омадсиз кеча

Лиссабондаги баҳс норвегияликлар учун фақатгина Холанднинг жароҳати билан эмас, балки натижа бўйича ҳам шармандали якун топди. Стале Солбаккен шогирдлари Португалияга қарши кечган баҳсда 1:2 ҳисобида мағлуб бўлишди. Гарчи меҳмонлар ўйин давомида ҳисобни очган бўлсада, рақибнинг босимига бардош бера олмай, қаторасига учинчи мағлубиятини қабул қилиб олишди ва A4 гуруҳида охирги ўринда қолишди.

Учрашувнинг 67-дақиқасида захирага олинган Эрлинг Холанд майдонни ўз оёғида, ёрдамчиларсиз тарк этгани мухлислар учун оз бўлсада умидсиз вазиятда таскин бўлди. У ўрнига тушган футболчи билан қучоқлашиб, табассум қилган ҳолда захирадагилар ўриндиғига йўл олди. Шунга қарамай, тиббий кўрик натижалари аниқ бўлмагунча хавотир сақланиб қолмоқда.

Мураббий учун оғир синов

Клуб атрофидаги молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топилиб, апелляция берилган бир даврда бундай кадрлар йўқотилиши жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатиши табиий. Эндиликда мураббийлар штаби тезкор тиббий текширув натижаларини кутмоқда. Агар Холанднинг жароҳати жиддий бўлиб чиқса, мавсумнинг энг қизғин палласида асосий ҳужумчи хизматидан маҳрум бўлиш Манчестер Сити учун катта муаммоларни келтириб чиқариши аниқ.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиМиллатлар лигасиЖароҳатПремер-лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржамЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржам1 октябр 01:31Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинМанчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкин2 октябр 12:20Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда27 сентябр 17:31Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди21 сентябр 12:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди14 сентябр 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди