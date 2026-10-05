Эрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Холанд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олиб, майдонни тарк этди, бу Манчестер Сити учун жиддий ташвиш уйғотди.
- Goal.com хабарига кўра, Холанднинг захирага олиниши Англия гранди учун айнан муҳим учрашувлар олдидан ноқулай паллага тўғри келди.
- Мавсум бошидан буён еттита гол урган асосий тўпурнинг сафдан чиқиши жамоанинг ҳужум имкониятларини кескин пасайтириши мумкин.
Норвегия терма жамоаси сафида ҳаракат қилаётган Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигаси доирасида Португалияга қарши кечган ўйинда майдонни оқсоқланиб тарк этди ва Манчестер Сити клуби мураббийлар штабини ташвишга солди. Goal.com хабар беришича, Лиссабондаги учрашувнинг иккинчи бўлимида ҳужумчи ўзида оғриқ сезиб, захирага олинишини сўраган ва бу ҳолат Англия гранди учун энг ноқулай паллага тўғри келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Манчестер Сити олдида жуда масъулиятли ва ҳал қилувчи учрашувлар турибди. Жамоа Англия Премер-лигаси доирасида Ливерпул билан сафарда ўйнаши ҳамда Чемпионлар лигасида Пари Сен-Жермен билан куч синашиши керак. Мавсум бошидан буён аллақачон еттита гол уришга улгурган асосий тўпурарнинг сафдан чиқиши жамоанинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини кескин пасайтириб юбориши мумкин.
Норвегия учун омадсиз кечаЛиссабондаги баҳс норвегияликлар учун фақатгина Холанднинг жароҳати билан эмас, балки натижа бўйича ҳам шармандали якун топди. Стале Солбаккен шогирдлари Португалияга қарши кечган баҳсда 1:2 ҳисобида мағлуб бўлишди. Гарчи меҳмонлар ўйин давомида ҳисобни очган бўлсада, рақибнинг босимига бардош бера олмай, қаторасига учинчи мағлубиятини қабул қилиб олишди ва A4 гуруҳида охирги ўринда қолишди.
Учрашувнинг 67-дақиқасида захирага олинган Эрлинг Холанд майдонни ўз оёғида, ёрдамчиларсиз тарк этгани мухлислар учун оз бўлсада умидсиз вазиятда таскин бўлди. У ўрнига тушган футболчи билан қучоқлашиб, табассум қилган ҳолда захирадагилар ўриндиғига йўл олди. Шунга қарамай, тиббий кўрик натижалари аниқ бўлмагунча хавотир сақланиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…