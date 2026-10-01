Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржам
Англия Премер-лигаси томонидан Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган сўнгги қаттиқ ҳукмлар ва футбол оламидаги қизғин муҳокамаларга қарамай, жамоанинг асосий ҳужумчиси Эрлинг Холанд бу вазиятдан мутлақо ташвишга тушгани йўқ. Goal.com хабар беришича, норвегиялик тўпурар айни пайтда ўз миллий терма жамоаси ихтиёрида бўлиб, барча эътиборини бўлажак расмий ўйинларга қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Премер-лига раҳбарияти Манчестер клубининг молиявий фаолиятидаги бир қатор қоидабузарликларни тасдиқлаганидан сўнг, футбол оламида жиддий шов-шув кўтарилди. Текширувлар асосан клубнинг ўтмишдаги фаолиятига тааллуқли бўлиб, 2022 йилда Этиҳад Стадиумга келиб қўшилган ҳужумчи ўша текширилаётган даврларнинг аксарият қисмида жамоада тўп сурмаган эди. Шунга қарамай, у клубнинг энг ёрқин юлдузи сифатида мазкур воқеалар марказида қолмоқда.
Миллий жамоадаги муҳит ва жамоадошларининг фикриПортугалияга қарши кечган сўнгги ўйиндан кейин Эрлинг Холанд матбуот эътиборидан атайлаб четда сақлангани турли миш-мишларга сабаб бўлган эди. Бироқ унинг миллий жамоадаги жамоадошлари футболчининг клубдаги муаммолар сабабли чалғимаганини қатъий таъкидлашмоқда. Хусусан, Брентфорд ҳимоячиси Кристоффер Ажер матбуот вакилларига берган интервюсида ҳужумчининг руҳий ҳолати ўзгармагани ва аввалгидек юқори кайфиятда эканини айтиб ўтди.
Ажернинг сўзларига кўра, Эрлинг барча каби якуний натижани кутаётганини, бироқ ҳозирги пайтдаги ягона ва асосий мақсади миллий жамоа манфаатлари эканини кўрсатмоқда. Ҳимоячи жамоадошининг ҳар доимгидек жамоага ижобий энергия ва қувонч улашишини, дунёнинг энг юлдуз футболчиларидан бири бўлишига қарамай, унинг феъл-атвори бир грамм ҳам ўзгармаганини алоҳида эътироф этди.
Олдинда муҳим Миллатлар лигаси ўйинлари турибдиЭрлинг Холанднинг ана шундай қатъиятли ва хотиржам руҳий ҳолати Норвегия терма жамоасининг яқинлашиб келаётган ўйинлари олдидан жуда муҳим аҳамият касб этади. Миллатлар лигаси доирасида норвегияликлар сафарда Уелс термасига қарши ҳал қилувчи баҳс олиб боришга тайёргарлик кўрмоқда. Кардифф Ситй Стадиумда бўладиган ушбу учрашув жамоа учун гуруҳдаги вазиятни ўнглаб олишда катта аҳамиятга эга.
Эслатиб ўтамиз, Норвегия терма жамоаси сўнгги турда Португалияга мағлуб бўлган эди. Шунга қарамай, Холанднинг ўзи терма жамоа сафидаги ўйинларда юқори натижа кўрсатишда давом этмоқда. У Португалия дарвозасига битта, Данияга қарши баҳсда эса иккита гол уриб, ўзининг миллий жамоадаги голлари сонини 57 та учрашувда 65 тага етказди. Айни пайтда Норвегия А лигаси 4-гуруҳида 3 очко билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Изоҳлар 0
…