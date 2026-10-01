Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржам

·0·Спорт
Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржам

Англия Премер-лигаси томонидан Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган сўнгги қаттиқ ҳукмлар ва футбол оламидаги қизғин муҳокамаларга қарамай, жамоанинг асосий ҳужумчиси Эрлинг Холанд бу вазиятдан мутлақо ташвишга тушгани йўқ. Goal.com хабар беришича, норвегиялик тўпурар айни пайтда ўз миллий терма жамоаси ихтиёрида бўлиб, барча эътиборини бўлажак расмий ўйинларга қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Премер-лига раҳбарияти Манчестер клубининг молиявий фаолиятидаги бир қатор қоидабузарликларни тасдиқлаганидан сўнг, футбол оламида жиддий шов-шув кўтарилди. Текширувлар асосан клубнинг ўтмишдаги фаолиятига тааллуқли бўлиб, 2022 йилда Этиҳад Стадиумга келиб қўшилган ҳужумчи ўша текширилаётган даврларнинг аксарият қисмида жамоада тўп сурмаган эди. Шунга қарамай, у клубнинг энг ёрқин юлдузи сифатида мазкур воқеалар марказида қолмоқда.

Миллий жамоадаги муҳит ва жамоадошларининг фикри

Португалияга қарши кечган сўнгги ўйиндан кейин Эрлинг Холанд матбуот эътиборидан атайлаб четда сақлангани турли миш-мишларга сабаб бўлган эди. Бироқ унинг миллий жамоадаги жамоадошлари футболчининг клубдаги муаммолар сабабли чалғимаганини қатъий таъкидлашмоқда. Хусусан, Брентфорд ҳимоячиси Кристоффер Ажер матбуот вакилларига берган интервюсида ҳужумчининг руҳий ҳолати ўзгармагани ва аввалгидек юқори кайфиятда эканини айтиб ўтди.

Ажернинг сўзларига кўра, Эрлинг барча каби якуний натижани кутаётганини, бироқ ҳозирги пайтдаги ягона ва асосий мақсади миллий жамоа манфаатлари эканини кўрсатмоқда. Ҳимоячи жамоадошининг ҳар доимгидек жамоага ижобий энергия ва қувонч улашишини, дунёнинг энг юлдуз футболчиларидан бири бўлишига қарамай, унинг феъл-атвори бир грамм ҳам ўзгармаганини алоҳида эътироф этди.

Олдинда муҳим Миллатлар лигаси ўйинлари турибди

Эрлинг Холанднинг ана шундай қатъиятли ва хотиржам руҳий ҳолати Норвегия терма жамоасининг яқинлашиб келаётган ўйинлари олдидан жуда муҳим аҳамият касб этади. Миллатлар лигаси доирасида норвегияликлар сафарда Уелс термасига қарши ҳал қилувчи баҳс олиб боришга тайёргарлик кўрмоқда. Кардифф Ситй Стадиумда бўладиган ушбу учрашув жамоа учун гуруҳдаги вазиятни ўнглаб олишда катта аҳамиятга эга.

Эслатиб ўтамиз, Норвегия терма жамоаси сўнгги турда Португалияга мағлуб бўлган эди. Шунга қарамай, Холанднинг ўзи терма жамоа сафидаги ўйинларда юқори натижа кўрсатишда давом этмоқда. У Португалия дарвозасига битта, Данияга қарши баҳсда эса иккита гол уриб, ўзининг миллий жамоадаги голлари сонини 57 та учрашувда 65 тага етказди. Айни пайтда Норвегия А лигаси 4-гуруҳида 3 очко билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиМиллатлар лигасиНорвегияПремер-лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этдиСтале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этди29 сентябр 17:11Миллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этдиМиллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этди28 сентябр 02:19Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди26 сентябр 01:10Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиБриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси25 сентябр 16:36Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди24 сентябр 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди