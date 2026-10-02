Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкин

·49·Спорт
Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби 115 та молиявий қоидабузарлик айбловидан 114 тасида айбдор деб топилганидан сўнг, клуб футболчиларининг шартномаларини бекор қилиб, эркин агентга айланиши мумкинлиги ҳақида ҳуқуқшунослар фикр билдиришмоқда.
  • Агар клуб ўз мажбуриятларини бажармаса, бу футболчиларнинг ишончига путур етказади ва улар шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Англия Премер-лигасининг Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айблов қарори жамоанинг келажагини жиддий хавф остида қолдирди. Мустақил комиссия "шаҳарликлар"ни 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топгач, клуб юлдузларининг тақдири ва уларнинг амалдаги шартномалари бўйича кескин муҳокамалар бошланди. Ваҳоланки, ҳозирда клуб ўз айбсизлигини таъкидлаб, апелляция шикоятига ҳозирлик кўраётган бир пайтда, етакчи ҳуқуқшунослар футболчиларнинг трансфер бозорида мутлақо эркин агентга айланиши мумкинлиги ҳақида фикр билдиришмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва Goal.com манбаларига асосланиб хабар қилинишича, 2009–2018 йиллар оралиғидаги тижорат ҳамкорлари билан тузилган сохта шартномалар ва молиявий фирибгарликлар фош этилиши клубнинг спорт лойиҳасига соя солган. Манчестер Сити раҳбарияти вазиятни юмшатишга уринаётганига қарамамй, юзага келган ҳуқуқий ноаниқлик Эрлинг Холанд каби дунё даражасидаги юлдузларнинг клубни тарк этиш эҳтимолини оширмоқда.

Меҳнат қонунчилиги ва ишонч омили

"Стикк то Футбол" подкастида сўзга чиққан таниқли спорт ҳуқуқшуноси ва барристер Пол Гилрой КК футболчиларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва шартномани муддатидан олдин бекор қилиш механизмларини тушунтириб берди. Арсеналлик собиқ ҳужумчи Иан Райтнинг раҳбарлар қилган қилмишидан бехабар бўлган оддий ўйинчилар жамоани тарк этишга ҳақлиизми, деган саволига мутахассис аниқ жавоб қайтарди.

Гилройнинг тушунтиришича, ҳар қандай меҳнат шартномасида, хоҳ у футболчи бўлсин, хоҳ оддий дўкон ходими, ёзилмаган, лекин мажбурий бўлган ўзаро ишонч ва эҳтиром шарти мавжуд. "Агар иш берувчи ўз мажбуриятларини бузиб, ходимнинг унга бўлган ишончини поймол қилса, бу меҳнат шартномасининг бузилиши ҳисобланади", – дейди ҳуқуқшунос.

Эркин агентга айланиш имконияти

Ҳуқуқий экспертнинг таъкидлашича, клубнинг молиявий фирибгарликларда айбдор деб топилиши ўйинчилар учун шартномани бир томонлама бекор қилиш ва ҳеч қандай трансфер нархисиз кетиш учун асос бўла олади. Футболчи суд қароридан сўнг иш берувчи унинг олдидаги ишонч шартини бузганини даъво қилиб, шартномасини йиртиб ташлашга ҳақли эканини таъкидлади.

Ушбу шов-шувли баёнот подкаст бошловчилари ўртасида қизғин ва ҳажвий муҳокамаларга сабаб бўлди. Хусусан, Жейми Каррагер Ливерпул клуби Эрлинг Холандни келаси ҳафта текинга ўз сафига қўшиб ола оладими, деб ҳазиломуз сўраганда, Гилрой бунга қисқача "Ҳа, нима учун йўқ?" деб жавоб берди.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландПремер-лигаФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқдаМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқдаКеча 20:12Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиМанчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиКеча 00:33Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди29 сентябр 14:54Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?10 сентябр 12:35Гари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирдиГари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирдиКеча 22:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди