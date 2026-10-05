Эрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди
Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Португалияга қарши кечган Миллатлар лигаси баҳсидан сўнг ҳужумчи Эрлинг Холанд билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотларини маълум қилди. Учрашувнинг иккинчи ярмида алмаштирилган Манчестер Сити ҳужумчисининг жисмоний ва руҳий чарчоғи клуб мухлисларида ҳам хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дагбладет нашри маълумотига кўра, норвегиялик юлдуз ёзги тиғиз тақвим ва тинимсиз ўйинлар сабабли жиддий чарчоқни бошдан кечирмоқда. Португалияга қарши ўйинда ҳам майдонни оқсоқланиб тарк этган форварднинг ҳолати мураббийлар штабини муқобил чоралар кўришга мажбур қилди.
Тиғиз тақвим ва ўйинчилар саломатлигиСтале Солбаккен ўйин олдидан Эрлинг Холанд билан юзма-юз суҳбатлашиб, унинг руҳий ва жисмоний тайёргарлигини муҳокама қилганини тан олди. Мураббийнинг таъкидлашича, замонавий футбол тақвими энг юқори даражада ўйнайдиган спортчилар учун ўта шафқатсиз тус олган.
Норвегия терма жамоаси қисқа муддат ичида кетма-кет оғир учрашувларни ўтказишга мажбур бўлди. Хусусан, жамоа бор йўғи ўн бир кун ичида тўртта Миллатлар лигаси ўйинида майдонга тушгани футболчиларнинг имкониятларини кескин чеклаб қўйган.
- Эрлинг Холанд Португалия билан ўйинда 60 дақиқа давомида ҳаракат қилди.
- Мураббий ва футболчи ўйинни захирадан бошлаш вариантини ҳам муҳокама қилишган.
- Ҳужумчи сўнгги дақиқаларда тушиш ғоясига қарши чиққани сабабли асосий таркибда майдонга тушди.
Олдинда Манчестер Сити учун Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасининг муҳим ўйинлари кутиб тургани боис, мураббийлар штаби футболчининг соғлиғини асрашга ҳаракат қилмоқда. Айниқса, ёзда таътил олмаган футболчилар учун жорий мавсум ҳар қачонгидан ҳам оғир келиши таъкидланди.
Изоҳлар 0
…