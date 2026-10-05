Эрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди

·6·Спорт
Эрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Португалияга қарши кечган Миллатлар лигаси баҳсидан сўнг ҳужумчи Эрлинг Холанд билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотларини маълум қилди. Учрашувнинг иккинчи ярмида алмаштирилган Манчестер Сити ҳужумчисининг жисмоний ва руҳий чарчоғи клуб мухлисларида ҳам хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дагбладет нашри маълумотига кўра, норвегиялик юлдуз ёзги тиғиз тақвим ва тинимсиз ўйинлар сабабли жиддий чарчоқни бошдан кечирмоқда. Португалияга қарши ўйинда ҳам майдонни оқсоқланиб тарк этган форварднинг ҳолати мураббийлар штабини муқобил чоралар кўришга мажбур қилди.

Тиғиз тақвим ва ўйинчилар саломатлиги

Стале Солбаккен ўйин олдидан Эрлинг Холанд билан юзма-юз суҳбатлашиб, унинг руҳий ва жисмоний тайёргарлигини муҳокама қилганини тан олди. Мураббийнинг таъкидлашича, замонавий футбол тақвими энг юқори даражада ўйнайдиган спортчилар учун ўта шафқатсиз тус олган.

Норвегия терма жамоаси қисқа муддат ичида кетма-кет оғир учрашувларни ўтказишга мажбур бўлди. Хусусан, жамоа бор йўғи ўн бир кун ичида тўртта Миллатлар лигаси ўйинида майдонга тушгани футболчиларнинг имкониятларини кескин чеклаб қўйган.

  • Эрлинг Холанд Португалия билан ўйинда 60 дақиқа давомида ҳаракат қилди.
  • Мураббий ва футболчи ўйинни захирадан бошлаш вариантини ҳам муҳокама қилишган.
  • Ҳужумчи сўнгги дақиқаларда тушиш ғоясига қарши чиққани сабабли асосий таркибда майдонга тушди.
Футболчининг ўзи иккинчи бўлимда майдонга тушишни хоҳламагани ва бу борадаги тажрибаси ёқмагани сабабли Солбаккен уни бошланғич таркибда майдонга туширишга қарор қилган. Мураббий ҳужумчи оғир шароитда ҳам жамоа учун 60 дақиқа давомида бор кучини берганидан мамнунлигини билдирди.

Олдинда Манчестер Сити учун Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасининг муҳим ўйинлари кутиб тургани боис, мураббийлар штаби футболчининг соғлиғини асрашга ҳаракат қилмоқда. Айниқса, ёзда таътил олмаган футболчилар учун жорий мавсум ҳар қачонгидан ҳам оғир келиши таъкидланди.

Эрлинг ХоландСтале СолбаккенМанчестер СитиПортугалияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда27 сентябр 17:31Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этдиСтале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этди29 сентябр 17:11Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади25 сентябр 13:15Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирда25 сентябр 12:34Эрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотдиЭрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотдиБугун 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди