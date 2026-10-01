2034 йилгача тузилган шартнома сири: «Сити» санкцияга учраса, Холанд нима қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»нинг молиявий қоидабузарликлари сабабли клуб Премер-лигадан четлатилса ҳам, Эрлинг Холандни ҳеч бир гранди текинга ололмайди.
- Сабаби, 2034 йилгача тузилган шартномада Холанднинг клуб лигадан туширилса, келишувни бекор қилиш имконини берувчи махсус банд мавжуд эмас.
- Шу боис, ҳужумчини ўз сафига қўшмоқчи бўлган ҳар қандай жамоа «Сити» белгилаган улкан товон пулини тўлаши шарт бўлади.
«Манчестер Сити»нинг молиявий қоидабузарликлари юзасидан олиб борилаётган иш инглиз футболида турли хавотир ва тахминларни келтириб чиқармоқда. Агар «шаҳарликлар»га энг оғир жазо қўлланилиб, клуб Премьер-лигадан четлатилган тақдирда ҳам, жаҳоннинг ҳеч бир гранди жамоа тўпурари Эрлинг Холандни текинга қўлга кирита олмайди.
Британиянинг Football Insider нашри тарқатган махсус маълумотга кўра, Манчестер клуби раҳбарияти ўз юлдузининг шартномасини ҳар қандай кутилмаган инқирозлардан ҳимоя қилиб қўйган.
Шартномада халоскор банд йўқ
Манбанинг аниқлик киритишича, 26 ёшли норвегиялик ҳужумчининг меҳнат шартномасида клуб лигадан тушириб юборилган тақдирда келишувни автоматик равишда ёки муддатидан аввал бекор қилиш имконини берувчи махсус банд мавжуд эмас.
Бу ҳолат Холандни эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олишни кўзлаётган «Реал Мадрид», «Барселона» ёки бошқа топ-клубларнинг режаларини чиппакка чиқаради:
Текинга кетиш имкони йўқ: Ҳужумчини ўз сафида кўришни истаган ҳар қандай жамоа «Сити» қўйган улкан товон пулини тўлиқ тўлаши шарт бўлади.
2034 йилгача бўлган стратегик битим: «Шаҳарликлар» норвегиялик голеадор билан 2034 йилга қадар амал қилувчи узоқ муддатли шартнома имзолаган ҳолда ўз молиявий ва юридик манфаатларини мустаҳкам кафолатлаб олган.
«Сити» реалликни тўғри баҳоламоқда
Шу билан бирга, клуб раҳбарияти вазиятнинг маънавий томонини ҳам яхши англаб турибди. Агар «Манчестер Сити» чиндан ҳам қуйи лигага тушириб юборилса, дунёнинг энг қимматбаҳо ва даражаси юқори ҳужумчиси Чемпионшип ёки ундан қуйи дивизионларда тўп суриб, жамоани элитага қайтариш учун қолиши ҳақиқатдан анча йироқ.
Бироқ раҳбарият учун энг муҳими — клуб ўз активларини бой бермайди. Чемпионатдан четлатилиш рўй берган тақдирда ҳам, «Манчестер Сити» Эрлинг Холанднинг трансферидан рекорд даражадаги маблағ ишлаб олиш ҳуқуқини тўлиқ сақлаб қолади.
Изоҳлар 0
…