2034 йилгача тузилган шартнома сири: «Сити» санкцияга учраса, Холанд нима қилади?

·8·Спорт
2034 йилгача тузилган шартнома сири: «Сити» санкцияга учраса, Холанд нима қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити»нинг молиявий қоидабузарликлари сабабли клуб Премер-лигадан четлатилса ҳам, Эрлинг Холандни ҳеч бир гранди текинга ололмайди.
  • Сабаби, 2034 йилгача тузилган шартномада Холанднинг клуб лигадан туширилса, келишувни бекор қилиш имконини берувчи махсус банд мавжуд эмас.
  • Шу боис, ҳужумчини ўз сафига қўшмоқчи бўлган ҳар қандай жамоа «Сити» белгилаган улкан товон пулини тўлаши шарт бўлади.

«Манчестер Сити»нинг молиявий қоидабузарликлари юзасидан олиб борилаётган иш инглиз футболида турли хавотир ва тахминларни келтириб чиқармоқда. Агар «шаҳарликлар»га энг оғир жазо қўлланилиб, клуб Премьер-лигадан четлатилган тақдирда ҳам, жаҳоннинг ҳеч бир гранди жамоа тўпурари Эрлинг Холандни текинга қўлга кирита олмайди.

Британиянинг Football Insider нашри тарқатган махсус маълумотга кўра, Манчестер клуби раҳбарияти ўз юлдузининг шартномасини ҳар қандай кутилмаган инқирозлардан ҳимоя қилиб қўйган.

Шартномада халоскор банд йўқ

Манбанинг аниқлик киритишича, 26 ёшли норвегиялик ҳужумчининг меҳнат шартномасида клуб лигадан тушириб юборилган тақдирда келишувни автоматик равишда ёки муддатидан аввал бекор қилиш имконини берувчи махсус банд мавжуд эмас.

Бу ҳолат Холандни эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олишни кўзлаётган «Реал Мадрид», «Барселона» ёки бошқа топ-клубларнинг режаларини чиппакка чиқаради:

  • Текинга кетиш имкони йўқ: Ҳужумчини ўз сафида кўришни истаган ҳар қандай жамоа «Сити» қўйган улкан товон пулини тўлиқ тўлаши шарт бўлади.

  • 2034 йилгача бўлган стратегик битим: «Шаҳарликлар» норвегиялик голеадор билан 2034 йилга қадар амал қилувчи узоқ муддатли шартнома имзолаган ҳолда ўз молиявий ва юридик манфаатларини мустаҳкам кафолатлаб олган.

«Сити» реалликни тўғри баҳоламоқда

Шу билан бирга, клуб раҳбарияти вазиятнинг маънавий томонини ҳам яхши англаб турибди. Агар «Манчестер Сити» чиндан ҳам қуйи лигага тушириб юборилса, дунёнинг энг қимматбаҳо ва даражаси юқори ҳужумчиси Чемпионшип ёки ундан қуйи дивизионларда тўп суриб, жамоани элитага қайтариш учун қолиши ҳақиқатдан анча йироқ.

Бироқ раҳбарият учун энг муҳими — клуб ўз активларини бой бермайди. Чемпионатдан четлатилиш рўй берган тақдирда ҳам, «Манчестер Сити» Эрлинг Холанднинг трансферидан рекорд даражадаги маблағ ишлаб олиш ҳуқуқини тўлиқ сақлаб қолади.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландFootball Insider2034 йил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржамЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржамБугун 01:31Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда27 сентябр 17:31Реал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқдаРеал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқда25 сентябр 23:17„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди25 сентябр 21:43Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди21 сентябр 12:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди