Андерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ бразилиялик футболчи Андерсон замонавий футболда ёш ўйинчиларга тезда "суперюлдуз" мақомини бериб юборилаётганини танқид қилди.
- Унинг фикрича, атиги бир неча яхши ўйин кўрсатган футболчиларнинг нархи 200 миллион еврога баҳоланмоқда, бу эса ХХИ асрда "суперюлдуз" ва "афсона" тушунчаларининг ҳаддан ташқари эркин қўлланилишидан далолат беради.
Бразилия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Андерсон замонавий футболда футболчиларга ҳаддан ташқари тез «суперюлдуз» мақоми берилаётгани ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, собиқ футболчи бугунги кунда атиги бешта яхши ўйин ўтказган ҳар қандай ўйинчининг нархи бир зумда 200 миллион еврога баҳоланаётганини танқид қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Андерсоннинг таъкидлашича, ХХИ асрда «суперюлдуз» ва «афсона» деган тушунчалар жуда эркин қўлланилмоқда. Истедод аломатини кўрсатган ҳар қандай ёш футболчи дарҳол жаҳон даражасидаги юлдуз сифатида эътироф этилиб, унинг трансфер нархи кескин ошиб кетмоқда ва матбуотда шов-шувли миш-мишлар кўпаймоқда.
Криштиано Роналду ва Лионель Месси – барқарорлик эталонлариСобиқ Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Криштиану Роналду ва Лионель Мессини замонавий футболдаги ҳақиқий муваффақиятнинг асосий намунаси сифатида келтирди. Унинг фикрича, бу икки афсонанинг даражасига эришиш ва уларнинг рекордларини такрорлаш жуда қийин, чунки улар ўз фаолияти давомида 13 та Олтин тўпни қўлга киритишган.
Ушбу икки буюк футболчи ўзларининг юқори спорт формасини 20 йилдан ортиқ вақт давомида сақлаб келмоқда. Ҳозирги кунда ҳам Роналду ва Месси расмий ўйинлардаги голлар сонини 1000 тага етказиш учун курашни давом эттирмоқда, бу эса уларнинг нақадар барқарор эканини яна бир бор исботлайди.
Ўтган давр рақобат муҳитиРеал Мадрид вингери Винисиус Жуниор каби футболчиларнинг ҳозирги юлдуз мақомини тўлақлигича оқлаши учун нима қилиш кераклиги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Андерсон ўзининг фаолият йиллари ва ҳозирги даврни солиштирди. У ўз вақтида майдонда қандай маҳорат эгалари билан тўқнаш келганини эслади.
талкСПОРТ Бет Онлайн Слотс билан суҳбатда Андерсон қуйидагиларни таъкидлади: «Футбол ўзгарди. Яқинда Instagram'да видеоларни кўриб дўстимга айтдим: „Сиз бу ўйинчиларни зўр деб ўйлайсизми?“ Менинг давримга қаранг, мен Клод Макелеле, Френк Лемпард, Стивен Жеррард, Сеск Фабрегас, Андрес Инеста, Хави ва Хаби Алонсо каби афсоналарга қарши ўйнаганман».
Гарчи 2026-йилги мавсумда Олтин тўп учун даъвогарлар қаторида Гарри Кейн ёки Ламин Ямал каби янги номлар порлаётган бўлса-да, ҳақиқий суперюлдузлик мезонлари ҳамон ўтган даврнинг энг барқарор вакиллари томонидан белгиланиб келинмоқда.
Изоҳлар 0
…