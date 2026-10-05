Андерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирди

·7·Спорт
Андерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ бразилиялик футболчи Андерсон замонавий футболда ёш ўйинчиларга тезда "суперюлдуз" мақомини бериб юборилаётганини танқид қилди.
  • Унинг фикрича, атиги бир неча яхши ўйин кўрсатган футболчиларнинг нархи 200 миллион еврога баҳоланмоқда, бу эса ХХИ асрда "суперюлдуз" ва "афсона" тушунчаларининг ҳаддан ташқари эркин қўлланилишидан далолат беради.

Бразилия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Андерсон замонавий футболда футболчиларга ҳаддан ташқари тез «суперюлдуз» мақоми берилаётгани ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, собиқ футболчи бугунги кунда атиги бешта яхши ўйин ўтказган ҳар қандай ўйинчининг нархи бир зумда 200 миллион еврога баҳоланаётганини танқид қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Андерсоннинг таъкидлашича, ХХИ асрда «суперюлдуз» ва «афсона» деган тушунчалар жуда эркин қўлланилмоқда. Истедод аломатини кўрсатган ҳар қандай ёш футболчи дарҳол жаҳон даражасидаги юлдуз сифатида эътироф этилиб, унинг трансфер нархи кескин ошиб кетмоқда ва матбуотда шов-шувли миш-мишлар кўпаймоқда.

Криштиано Роналду ва Лионель Месси – барқарорлик эталонлари

Собиқ Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Криштиану Роналду ва Лионель Мессини замонавий футболдаги ҳақиқий муваффақиятнинг асосий намунаси сифатида келтирди. Унинг фикрича, бу икки афсонанинг даражасига эришиш ва уларнинг рекордларини такрорлаш жуда қийин, чунки улар ўз фаолияти давомида 13 та Олтин тўпни қўлга киритишган.

Ушбу икки буюк футболчи ўзларининг юқори спорт формасини 20 йилдан ортиқ вақт давомида сақлаб келмоқда. Ҳозирги кунда ҳам Роналду ва Месси расмий ўйинлардаги голлар сонини 1000 тага етказиш учун курашни давом эттирмоқда, бу эса уларнинг нақадар барқарор эканини яна бир бор исботлайди.

Ўтган давр рақобат муҳити

Реал Мадрид вингери Винисиус Жуниор каби футболчиларнинг ҳозирги юлдуз мақомини тўлақлигича оқлаши учун нима қилиш кераклиги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, Андерсон ўзининг фаолият йиллари ва ҳозирги даврни солиштирди. У ўз вақтида майдонда қандай маҳорат эгалари билан тўқнаш келганини эслади.

талкСПОРТ Бет Онлайн Слотс билан суҳбатда Андерсон қуйидагиларни таъкидлади: «Футбол ўзгарди. Яқинда Instagram'да видеоларни кўриб дўстимга айтдим: „Сиз бу ўйинчиларни зўр деб ўйлайсизми?“ Менинг давримга қаранг, мен Клод Макелеле, Френк Лемпард, Стивен Жеррард, Сеск Фабрегас, Андрес Инеста, Хави ва Хаби Алонсо каби афсоналарга қарши ўйнаганман».

Гарчи 2026-йилги мавсумда Олтин тўп учун даъвогарлар қаторида Гарри Кейн ёки Ламин Ямал каби янги номлар порлаётган бўлса-да, ҳақиқий суперюлдузлик мезонлари ҳамон ўтган даврнинг энг барқарор вакиллари томонидан белгиланиб келинмоқда.

АндерсонВинисиус ЖуниорКриштиану РоналдуЛионель МессиРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтдиАндерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтдиБугун 11:53Андерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчиАндерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчиБугун 14:15Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?3 октябр 14:24Килиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлилКилиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлил19 август 14:14Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"30 сентябр 13:35Миралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сириМиралем Пянич: Кардиффдаги аламли мағлубият ва Роналдунинг жарима зарбалари сириКеча 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди