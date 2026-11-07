“7 та «Олтин тўп» олиши мумкин”: Рэшфорд Ламин Ямални Месси даражасига тенглаштирди
«Манчестер Юнайтед» ҳужумчиси Маркус Рэшфорд ўтган мавсум «Барселона»даги ижараси даврида бирга тўп сурган собиқ жамоадоши Ламин Ямалнинг феноменал қобилиятига юқори баҳо берди. Англиялик форвард 19 ёшли каталониялик иқтидор эгасини футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси билан таққослади.
Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашри берган хабарга кўра, Рэшфорд Каталонияни тарк этиши олдидан Ямал билан шахсан суҳбатлашиб, унинг салоҳияти жаҳон футболи чўққисига етишига шубҳа қилмаслигини билдирган.
«Кўрганларим орасида энг зўри»: Рэшфорднинг эътирофи
Маркус Рэшфорд фаолияти давомида кўплаб жаҳон юлдузлари билан бир майдонда ҳаракат қилганини, бироқ Ямалнинг табиий туғма иқтидори мутлақо бошқа даражада эканини очиқлади:
Ҳеч кимга ўхшамайдиган иқтидор: «“Барселона”ни тарк этишимдан олдин Ламин Ямалга шахсан айтдим: фаолиятим давомида жуда кўплаб иқтидорли футболчилар билан бирга ўйнаганман, аммо у уларнинг барчасидан анча устун», — деди Рэшфорд;
Месси даражасига энг яқин футболчи: Форварднинг таъкидлашича, у ҳеч қачон бундай ёшда табиий иқтидори шунчалик юқори бўлган футболчини учратмаган: «Шунча йиллар давомида кузатган футболчиларим орасида у Лионель Месси даражасига энг яқин келган ягона ўйинчи ҳисобланади»;
7 та «Олтин тўп» башорати: «Бу йигитга чексиз ишонаман. Агар вақт ўтиши билан у нақд 7 та “Олтин тўп”ни қўлга киритса, бундан мутлақо ҳайратланмайман. У аллақачон бу элитанинг бир қисмига айланиб улгурди», — дея қўшимча қилди англиялик юлдуз.
19 ёшида оламни лол қолдирган вундеркинд
Ламин Ямалнинг рекорд даражадаги тез суръатларда улғайиши ва жаҳон футболи элитасига кириб келиши рақамларда ҳам ўз исботини топмоқда:
«Олтин тўп» подиуми: Ламин Ямал 2025 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини учун овоз бериш якунларига кўра дунёнинг энг яхши уч нафар футболчиси сафидан муносиб жой олди;
19 ёшдаги тарихий кўрсаткич: Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёшда «Олтин тўп» кучли учлигига кириш замонавий футболда сўнгги ўн йилликларда кузатилмаган мисли кўрилмаган воқеликдир;
Рэшфорднинг Каталония тажрибаси: Эслатиб ўтамиз, Маркус Рэшфорд 2024/25 йилги мавсумда «Барселона» сафида ижара асосида тўп суриб, кейинчалик яна «Манчестер Юнайтед» сафига қайтган эди.
Рэшфорднинг бу баёноти бутун дунё футбол экспертлари орасида Ламин Ямал ростдан ҳам Месси ва Роналду қолдирган тахтни тўлиқ эгаллай оладиган ягона меросхўр экани ҳақидаги муҳокамаларни янада жонлантирди.
Изоҳлар 0
…