“7 та «Олтин тўп» олиши мумкин”: Рэшфорд Ламин Ямални Месси даражасига тенглаштирди

·0·Спорт
“7 та «Олтин тўп» олиши мумкин”: Рэшфорд Ламин Ямални Месси даражасига тенглаштирди

«Манчестер Юнайтед» ҳужумчиси Маркус Рэшфорд ўтган мавсум «Барселона»даги ижараси даврида бирга тўп сурган собиқ жамоадоши Ламин Ямалнинг феноменал қобилиятига юқори баҳо берди. Англиялик форвард 19 ёшли каталониялик иқтидор эгасини футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси билан таққослади.

Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашри берган хабарга кўра, Рэшфорд Каталонияни тарк этиши олдидан Ямал билан шахсан суҳбатлашиб, унинг салоҳияти жаҳон футболи чўққисига етишига шубҳа қилмаслигини билдирган.

«Кўрганларим орасида энг зўри»: Рэшфорднинг эътирофи

Маркус Рэшфорд фаолияти давомида кўплаб жаҳон юлдузлари билан бир майдонда ҳаракат қилганини, бироқ Ямалнинг табиий туғма иқтидори мутлақо бошқа даражада эканини очиқлади:

  • Ҳеч кимга ўхшамайдиган иқтидор: «“Барселона”ни тарк этишимдан олдин Ламин Ямалга шахсан айтдим: фаолиятим давомида жуда кўплаб иқтидорли футболчилар билан бирга ўйнаганман, аммо у уларнинг барчасидан анча устун», — деди Рэшфорд;

  • Месси даражасига энг яқин футболчи: Форварднинг таъкидлашича, у ҳеч қачон бундай ёшда табиий иқтидори шунчалик юқори бўлган футболчини учратмаган: «Шунча йиллар давомида кузатган футболчиларим орасида у Лионель Месси даражасига энг яқин келган ягона ўйинчи ҳисобланади»;

  • 7 та «Олтин тўп» башорати: «Бу йигитга чексиз ишонаман. Агар вақт ўтиши билан у нақд 7 та “Олтин тўп”ни қўлга киритса, бундан мутлақо ҳайратланмайман. У аллақачон бу элитанинг бир қисмига айланиб улгурди», — дея қўшимча қилди англиялик юлдуз.

19 ёшида оламни лол қолдирган вундеркинд

Ламин Ямалнинг рекорд даражадаги тез суръатларда улғайиши ва жаҳон футболи элитасига кириб келиши рақамларда ҳам ўз исботини топмоқда:

  • «Олтин тўп» подиуми: Ламин Ямал 2025 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини учун овоз бериш якунларига кўра дунёнинг энг яхши уч нафар футболчиси сафидан муносиб жой олди;

  • 19 ёшдаги тарихий кўрсаткич: Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёшда «Олтин тўп» кучли учлигига кириш замонавий футболда сўнгги ўн йилликларда кузатилмаган мисли кўрилмаган воқеликдир;

  • Рэшфорднинг Каталония тажрибаси: Эслатиб ўтамиз, Маркус Рэшфорд 2024/25 йилги мавсумда «Барселона» сафида ижара асосида тўп суриб, кейинчалик яна «Манчестер Юнайтед» сафига қайтган эди.

Рэшфорднинг бу баёноти бутун дунё футбол экспертлари орасида Ламин Ямал ростдан ҳам Месси ва Роналду қолдирган тахтни тўлиқ эгаллай оладиган ягона меросхўр экани ҳақидаги муҳокамаларни янада жонлантирди.

Маркус РэшфордЛамин ЯмалБарселонаОлтин тўп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?27 октябр 21:37Ламин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилдиЛамин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди27 октябр 07:102026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди26 октябр 22:15Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...17 октябр 06:53Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози