Ламин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондон шаҳрида ўтган «Олтин тўп-2026» маросимида «Барселона» клуби вингери Ламин Ямал «Копа Трофи» совринини кетма-кет учинчи бор қўлга киритиб, тарихий натижа қайд этди.
- 19 ёшли футболчи ўтган мавсумда Испания миллий терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида зафар қучди ҳамда «Барселона» сафида Ла Лига ва Испания суперкубоги чемпионлигини қўлга киритди.
- У мазкур нуфузли мукофотни уч марта ютган футбол тарихидаги илк ва ягона ўйинчи бўлди.
Англия пойтахти Лондон шаҳрида давом этаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот маросимида яна бир тарихий натижа қайд этилди. Йилнинг энг яхши ёш футболчисига топшириладиган нуфузли «Копа Трофи» (Kopa Trophy) соврини қаторасига учинчи йил Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Ламин Ямалга насиб этди.
19 ёшли иқтидор соҳиби футбол тарихида мазкур совринни уч марта қўлга киритган илк ва ягона футболчи сифатида ўз номини солномаларга олтин ҳарфлар билан муҳрлади.
Жаҳон кубоги ва Ла Лигадаги зафар: Ямалнинг ғалабали мавсуми
Каталонияликларнинг ёш юлдузи якунланган мавсум давомида ҳам клуб, ҳам миллий жамоа миқёсида ҳайратланарли ютуқларга эришди:
Испаниядаги совринлар: Ямал «Барселона» сафида мазмунли ва ёрқин ўйин кўрсатиб, Ла Лига чемпионлиги ҳамда Испания суперкубоги бош совринини боши узра кўтарди;
Мундиалдаги тарихий муваффақият: Ҳужумчи Испания миллий терма жамоаси билан биргаликда Жаҳон чемпионатида тенгсиз деб топилиб, олтин медалларни қўлга киритди;
Тенгсиз барқарорлик: Ёшига нисбатан улкан тажриба ва совуққонлик намойиш этаётган футболчи жаҳон футболида ёшлар даражасида ўзига рақобатчи қолмаганини амалда кўрсатиб берди.
«Копа Трофи»даги мислсиз гегемонлик: 2024, 2025 ва 2026
Франциянинг France Football нашри томонидан таъсис этилган ушбу соврин тарихида ҳали ҳеч ким бундай мутлақ устунлик қайд этмаган:
2024 йил: Ёш юлдузнинг илк катта портлаши ва жаҳон саҳнасидаги биринчи «Копа Трофи»си;
2025 йил: Барқарор ўйин ва ўз мақомини иккинчи бор мустаҳкамлаш;
2026 йил: Лондондаги тантана ва учинчи тарихий мукофот.
Ламин Ямал ва «Копа Трофи-2026» тафсилотлари
Кўрсаткич
Маълумотлар
Мукофот номи
«Копа Трофи» (Kopa Trophy)
Ғолиб футболчи
Ламин Ямал
Ёши ва жамоаси
19 ёш, «Барселона» (Испания)
Мавсумдаги асосий совринлари
Жаҳон чемпиони, Ла Лига чемпиони, Испания суперкубоги соҳиби
Мукофотни ютган йиллари
2024, 2025, 2026 (қаторасига 3 марта)
Маросим ўтказилган манзил
Лондон, Буюк Британия
Лондондаги ушбу эътироф Ламин Ямалнинг яқин йиллар ичида катталар ўртасидаги асосий «Олтин тўп» совринига ҳам асосий даъвогар бўлиб қолишини яна бир карра тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…