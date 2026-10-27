Ламин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди

·76·Спорт
Ламин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондон шаҳрида ўтган «Олтин тўп-2026» маросимида «Барселона» клуби вингери Ламин Ямал «Копа Трофи» совринини кетма-кет учинчи бор қўлга киритиб, тарихий натижа қайд этди.
  • 19 ёшли футболчи ўтган мавсумда Испания миллий терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида зафар қучди ҳамда «Барселона» сафида Ла Лига ва Испания суперкубоги чемпионлигини қўлга киритди.
  • У мазкур нуфузли мукофотни уч марта ютган футбол тарихидаги илк ва ягона ўйинчи бўлди.

Англия пойтахти Лондон шаҳрида давом этаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот маросимида яна бир тарихий натижа қайд этилди. Йилнинг энг яхши ёш футболчисига топшириладиган нуфузли «Копа Трофи» (Kopa Trophy) соврини қаторасига учинчи йил Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Ламин Ямалга насиб этди.

19 ёшли иқтидор соҳиби футбол тарихида мазкур совринни уч марта қўлга киритган илк ва ягона футболчи сифатида ўз номини солномаларга олтин ҳарфлар билан муҳрлади.

Жаҳон кубоги ва Ла Лигадаги зафар: Ямалнинг ғалабали мавсуми

Каталонияликларнинг ёш юлдузи якунланган мавсум давомида ҳам клуб, ҳам миллий жамоа миқёсида ҳайратланарли ютуқларга эришди:

  • Испаниядаги совринлар: Ямал «Барселона» сафида мазмунли ва ёрқин ўйин кўрсатиб, Ла Лига чемпионлиги ҳамда Испания суперкубоги бош совринини боши узра кўтарди;

  • Мундиалдаги тарихий муваффақият: Ҳужумчи Испания миллий терма жамоаси билан биргаликда Жаҳон чемпионатида тенгсиз деб топилиб, олтин медалларни қўлга киритди;

  • Тенгсиз барқарорлик: Ёшига нисбатан улкан тажриба ва совуққонлик намойиш этаётган футболчи жаҳон футболида ёшлар даражасида ўзига рақобатчи қолмаганини амалда кўрсатиб берди.

«Копа Трофи»даги мислсиз гегемонлик: 2024, 2025 ва 2026

Франциянинг France Football нашри томонидан таъсис этилган ушбу соврин тарихида ҳали ҳеч ким бундай мутлақ устунлик қайд этмаган:

  • 2024 йил: Ёш юлдузнинг илк катта портлаши ва жаҳон саҳнасидаги биринчи «Копа Трофи»си;

  • 2025 йил: Барқарор ўйин ва ўз мақомини иккинчи бор мустаҳкамлаш;

  • 2026 йил: Лондондаги тантана ва учинчи тарихий мукофот.

Ламин Ямал ва «Копа Трофи-2026» тафсилотлари

Кўрсаткич

Маълумотлар

Мукофот номи

«Копа Трофи» (Kopa Trophy)

Ғолиб футболчи

Ламин Ямал

Ёши ва жамоаси

19 ёш, «Барселона» (Испания)

Мавсумдаги асосий совринлари

Жаҳон чемпиони, Ла Лига чемпиони, Испания суперкубоги соҳиби

Мукофотни ютган йиллари

2024, 2025, 2026 (қаторасига 3 марта)

Маросим ўтказилган манзил

Лондон, Буюк Британия

Лондондаги ушбу эътироф Ламин Ямалнинг яқин йиллар ичида катталар ўртасидаги асосий «Олтин тўп» совринига ҳам асосий даъвогар бўлиб қолишини яна бир карра тасдиқлади.

Ламин ЯмалКопа ТрофиБарселонаОлтин тўп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилиндиКеча 22:15Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...17 октябр 06:53Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди