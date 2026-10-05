Ўзбекистонлик ҳакамлар ишлаган финалда чемпион аниқланди

·48·Спорт
Ўзбекистонлик ҳакамлар ишлаган финалда чемпион аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жакартада ўтказилган FIFA АСЕАН Куп финалида Индонезия Таиландни пеналтилар сериясида 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди.
  • Ушбу драматик учрашувда ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси, жумладан Аҳрол Рисқуллаев бошчилигидаги ҳакамлар ишлади.
  • Асосий вақт 1:1, қўшимча бўлимлар эса 2:2 ҳисобида якунланган эди.

Жакартада ўтказилган FIFA ASEAN Cup турнири драматик финал билан якунланди. Бош соврин учун кечган баҳсда Индонезия ва Таиланд 120 дақиқа давомида ғолибни аниқлай олмади. Чемпион тақдири эса пеналтилар сериясида ҳал бўлди.

Эътиборлиси, ҳал қилувчи учрашувда ўзбекистонлик ҳакамлар — Аҳрол Рисқуллаев бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси ишлади.

Пеналтилар сериясида Индонезия 4:2 ҳисобида устун келиб, ўз майдонида ўтказилган турнирда чемпионликни қўлга киритди.

Финалда асосий вақтнинг ўзида драматик воқеалар

5 октябрь куни Жакартада ўтказилган финалда мезбон Индонезия Таиландга қарши майдонга тушди.

Учрашувнинг дастлабки қисмида жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди. Ҳисобдаги сукут 84-дақиқада бузилди.

Жеймс Индонезияни олдинга олиб чиқди — 1:0.

Бироқ мезбонларнинг қувончи узоққа чўзилмади. Уч дақиқа ўтиб, Санрон Таиланд сафида ҳисобни тенглаштирди.

Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланди ва жамоалар қўшимча бўлимларга йўл олди.

Қўшимча бўлимда ҳам ғолиб аниқланмади

Қўшимча вақт финалга янада кўпроқ драматизм қўшди.

111-дақиқада Чамратсаме Таиландни яна олдинга олиб чиқди — 1:2.

Аммо мезбонлар таслим бўлмади.

Индонезия 116-дақиқада Багготтнинг голи эвазига ҳисобни яна тенглаштирди — 2:2.

Шу тариқа 120 дақиқа давом этган финал ҳам ғолибни аниқламади.

Чемпионни пеналтилар серияси танлади

Икки жамоа тақдири энди пеналтилар сериясида ҳал бўлди.

Бу босқичда Индонезия футболчилари аниқроқ ҳаракат қилди. Мезбонлар серияда 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, FIFA ASEAN Cup бош совринини қўлга киритди.

Шу тариқа Жакартадаги турнир чемпионлиги Индонезияга насиб этди.

Финалда ўзбекистонлик ҳакамлар

Мусобақанинг Ўзбекистон футболи учун алоҳида аҳамиятга эга жиҳати ҳам бор.

Индонезия ва Таиланд ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсни Аҳрол Рисқуллаев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб борди.

Демак, Жакартадаги FIFA ASEAN Cup турнирининг энг муҳим учрашувларидан бири — финалда ўзбек ҳакамлари ҳам иш олиб борди.

Малайзия бронза медалини қўлга киритди

Турнирнинг 3-ўрин учун баҳсида Малайзия ва Ветнам ўзаро куч синашди.

Учрашувда ягона гол иккинчи бўлимда урилди. 62-дақиқада Тиерней Малайзияга ғалаба келтирган тўпни киритди.

Шу тариқа Малайзия Ветнамни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг 3-ўринини эгаллади.

FIFA ASEAN Cup якунлари

Финал

Индонезия — Таиланд — 2:2

Пеналтилар серияси — 4:2

Голлар: Жеймс, 84; Багготт, 116 — Санрон, 87; Чамратсаме, 111.

3-ўрин учун ўйин

Малайзия — Ветнам — 1:0

Гол: Тиерней, 62.

Жакартадаги мусобақа шу тариқа ҳақиқий футбол драмаси билан якунланди: финалда аввал Индонезия, кейин Таиланд устунлик қилди, бироқ мезбонлар охирги дақиқаларда яна ҳисобни тенглаштириб, чемпионликни пеналтиларда ҳал қилди.

Энг эътиборли жиҳатлардан бири эса бош соврин учун кечган ушбу муросасиз баҳсда ўзбекистонлик ҳакамлар ишлагани бўлди.

FIFA ASEAN CupАҳрол РисқуллаевЖакартаИндонезия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошлади6 июл 18:50Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!16 июл 19:3613 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади14 июл 17:23«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг21 сентябр 19:31Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари27 сентябр 16:21Бухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлдиБухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлди26 сентябр 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?