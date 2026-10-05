Ўзбекистонлик ҳакамлар ишлаган финалда чемпион аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жакартада ўтказилган FIFA АСЕАН Куп финалида Индонезия Таиландни пеналтилар сериясида 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди.
- Ушбу драматик учрашувда ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси, жумладан Аҳрол Рисқуллаев бошчилигидаги ҳакамлар ишлади.
- Асосий вақт 1:1, қўшимча бўлимлар эса 2:2 ҳисобида якунланган эди.
Жакартада ўтказилган FIFA ASEAN Cup турнири драматик финал билан якунланди. Бош соврин учун кечган баҳсда Индонезия ва Таиланд 120 дақиқа давомида ғолибни аниқлай олмади. Чемпион тақдири эса пеналтилар сериясида ҳал бўлди.
Эътиборлиси, ҳал қилувчи учрашувда ўзбекистонлик ҳакамлар — Аҳрол Рисқуллаев бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси ишлади.
Пеналтилар сериясида Индонезия 4:2 ҳисобида устун келиб, ўз майдонида ўтказилган турнирда чемпионликни қўлга киритди.
Финалда асосий вақтнинг ўзида драматик воқеалар
5 октябрь куни Жакартада ўтказилган финалда мезбон Индонезия Таиландга қарши майдонга тушди.
Учрашувнинг дастлабки қисмида жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди. Ҳисобдаги сукут 84-дақиқада бузилди.
Жеймс Индонезияни олдинга олиб чиқди — 1:0.
Бироқ мезбонларнинг қувончи узоққа чўзилмади. Уч дақиқа ўтиб, Санрон Таиланд сафида ҳисобни тенглаштирди.
Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланди ва жамоалар қўшимча бўлимларга йўл олди.
Қўшимча бўлимда ҳам ғолиб аниқланмади
Қўшимча вақт финалга янада кўпроқ драматизм қўшди.
111-дақиқада Чамратсаме Таиландни яна олдинга олиб чиқди — 1:2.
Аммо мезбонлар таслим бўлмади.
Индонезия 116-дақиқада Багготтнинг голи эвазига ҳисобни яна тенглаштирди — 2:2.
Шу тариқа 120 дақиқа давом этган финал ҳам ғолибни аниқламади.
Чемпионни пеналтилар серияси танлади
Икки жамоа тақдири энди пеналтилар сериясида ҳал бўлди.
Бу босқичда Индонезия футболчилари аниқроқ ҳаракат қилди. Мезбонлар серияда 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, FIFA ASEAN Cup бош совринини қўлга киритди.
Шу тариқа Жакартадаги турнир чемпионлиги Индонезияга насиб этди.
Финалда ўзбекистонлик ҳакамлар
Мусобақанинг Ўзбекистон футболи учун алоҳида аҳамиятга эга жиҳати ҳам бор.
Индонезия ва Таиланд ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсни Аҳрол Рисқуллаев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб борди.
Демак, Жакартадаги FIFA ASEAN Cup турнирининг энг муҳим учрашувларидан бири — финалда ўзбек ҳакамлари ҳам иш олиб борди.
Малайзия бронза медалини қўлга киритди
Турнирнинг 3-ўрин учун баҳсида Малайзия ва Ветнам ўзаро куч синашди.
Учрашувда ягона гол иккинчи бўлимда урилди. 62-дақиқада Тиерней Малайзияга ғалаба келтирган тўпни киритди.
Шу тариқа Малайзия Ветнамни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг 3-ўринини эгаллади.
FIFA ASEAN Cup якунлари
Финал
Индонезия — Таиланд — 2:2
Пеналтилар серияси — 4:2
Голлар: Жеймс, 84; Багготт, 116 — Санрон, 87; Чамратсаме, 111.
3-ўрин учун ўйин
Малайзия — Ветнам — 1:0
Гол: Тиерней, 62.
Жакартадаги мусобақа шу тариқа ҳақиқий футбол драмаси билан якунланди: финалда аввал Индонезия, кейин Таиланд устунлик қилди, бироқ мезбонлар охирги дақиқаларда яна ҳисобни тенглаштириб, чемпионликни пеналтиларда ҳал қилди.
Энг эътиборли жиҳатлардан бири эса бош соврин учун кечган ушбу муросасиз баҳсда ўзбекистонлик ҳакамлар ишлагани бўлди.
Изоҳлар 0
…