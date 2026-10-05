Франция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳслар

·36·Спорт
Франция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳслар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар лигасининг 4-турида А лигаси 1-гуруҳида муҳим учрашувлар бўлиб ўтади, унда Франсия ўз майдонида Белгияни қабул қилади ва Италия Туркия билан куч синашади.
  • Франсия 7 очко билан гуруҳда пешқадамлик қилмоқда, Белгия эса 6 очко билан унга яқинлашмоқда, Италиянинг ҳисобида 4 очко бор, Туркия эса очко жамғара олмаган.
  • Ушбу баҳслар нафақат навбатдаги 3 очкони, балки гуруҳдаги кучлар нисбатини ҳам белгилаб бериши мумкин.

Миллатлар лигасида 4-тур учрашувлари давом этмоқда. Тошкент вақти билан соат 23:45да А лигаси 1-гуруҳида икки муҳим баҳс бошланади. Франция ўз майдонида Белгияни қабул қилса, Италия Туркия билан куч синашади. Ҳар икки учрашув учун асосий таркиблар эълон қилинди.

А лигаси 1-гуруҳида вазият анча қизиқарли. Франция 7 очко билан пешқадамлик қилмоқда, Белгия эса 6 очко билан унга яқин келмоқда. Италия ҳисобида 4 очко бор. Туркия эса ҳозирча очко жамғара олмаган.

Шу боис бугунги баҳслар нафақат навбатдаги 3 очко, балки гуруҳдаги кучлар нисбатини белгилаб бериши мумкин.

Франция — Белгия: Зидан таркибни танлади

Франция терма жамоаси Белгияга қарши баҳсни кучли таркиб билан бошлайди.

Франциянинг асосий таркиби:

Рест — Йоро, Лакруа, Кунде — Диуф, Камавинга, Коне, Аклиуш — Барколя, Дембеле, Лепол.

Мезбонлар 7 очко билан гуруҳ пешида бормоқда. Белгия эса 6 очко билан Францияни таъқиб қилмоқда.

Шунинг учун Париждаги учрашувда ғолиб чиққан жамоа гуруҳдаги устунлигини янада мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлади.

Белгия ҳам ўз навбатида Францияга жиддий қаршилик кўрсатишни мақсад қилган.

Белгиянинг асосий таркиби:

Вандевордт — Нгой, Сейс, Ванакен, Кастан — Лавиа, Раскин — Лукебакио, Мехеле, Морейра — Лукаку.

Таркибда Ромелу Лукакунинг асосий ҳужумчи сифатида майдонга тушиши Белгиянинг ҳужумдаги асосий қуроли ким бўлишини кўрсатиб турибди.

Италия — Туркия: мезбонлар фаворит

Параллел равишда Италия ўз майдонида Туркияни қабул қилади.

Италия 4 очко билан гуруҳда учинчи ўринда бормоқда. Туркия эса дастлабки уч турдан сўнг очкосиз қолган.

Италиянинг асосий таркиби қуйидагича:

Доннарумма — Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Ружери — Барелла, Романо, Думбия, Вергара — Малдини, Скамакка.

Италия учун ушбу учрашув гуруҳдаги мавқени яхшилаш нуқтайи назаридан жуда муҳим. Жамоа ўз майдонида ғалаба қозонса, юқори ўринлар учун курашда янада яхши имкониятга эга бўлади.

Туркия эса очколар ҳисобига эга бўлмаган ҳолда майдонга тушади.

Туркиянинг асосий таркиби:

Чақир — Челак, Бардакчи, Қобоқ, Элмали — Кадўғли, Юксак, Ўзжан — Қаҳвачи, Акгун, Симсир.

Гуруҳдаги вазият янада қизийди

4-турдаги икки учрашув натижаси А лигаси 1-гуруҳидаги вазиятни жиддий ўзгартириши мумкин.

Франция ҳозирча 7 очко билан биринчи ўринда. Ундан бир очко ортда Белгия турибди. Италия 4 очко билан учинчи поғонада, Туркия эса очкосиз сўнгги ўринда.

Демак, Франция–Белгия учрашувида ҳар бир очконинг қиймати юқори. Италия учун эса Туркияга қарши баҳсда ғалаба қозониш жамоанинг юқори ўринларга яқинлашиши учун муҳим қадам бўлиши мумкин.

Айниқса Франция ва Белгия ўртасидаги баҳс гуруҳ пешқадамлиги учун тўғридан-тўғри кураш сифатида эътиборни тортади.

Бугунги асосий савол — ким устунликни қўлга олади?

Миллатлар лигасида гуруҳ босқичининг ҳар бир тури жамоалар учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Франция ўз майдонида Белгияни енгса, пешқадамлик позициясини мустаҳкамлайди. Белгиянинг ғалабаси эса гуруҳдаги биринчи ўринни ўз қўлига олиш имкониятини яратади.

Италия учун ҳам вазифа аниқ — Туркия қаршисида йўқотилган очколар ўрнини тўлдириш ва юқори ўринлар учун курашни давом эттириш.

Туркия эса мусобақадаги биринчи очколарини қўлга киритиш учун майдонга тушади.

Шу тариқа, Тошкент вақти билан соат 23:45да бошланадиган икки учрашув А лигаси 1-гуруҳидаги кейинги манзарани белгилаб бериши мумкин. Бир томонда Франция ва Белгиянинг пешқадамлик учун тўқнашуви, иккинчи томонда эса Италиянинг юқори поғоналарга қайтиш имконияти — 4-турнинг асосий интригаси айнан шу икки баҳсда жамланган.

Миллатлар лигиФранция‑БелгияИталия‑ТуркияА лигаси 1-гуруҳ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»3 октябр 11:06Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди1 октябр 16:04Аэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмадиАэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмади1 октябр 13:13Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлади1 октябр 07:07Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?