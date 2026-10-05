Франция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳслар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигасининг 4-турида А лигаси 1-гуруҳида муҳим учрашувлар бўлиб ўтади, унда Франсия ўз майдонида Белгияни қабул қилади ва Италия Туркия билан куч синашади.
- Франсия 7 очко билан гуруҳда пешқадамлик қилмоқда, Белгия эса 6 очко билан унга яқинлашмоқда, Италиянинг ҳисобида 4 очко бор, Туркия эса очко жамғара олмаган.
- Ушбу баҳслар нафақат навбатдаги 3 очкони, балки гуруҳдаги кучлар нисбатини ҳам белгилаб бериши мумкин.
Миллатлар лигасида 4-тур учрашувлари давом этмоқда. Тошкент вақти билан соат 23:45да А лигаси 1-гуруҳида икки муҳим баҳс бошланади. Франция ўз майдонида Белгияни қабул қилса, Италия Туркия билан куч синашади. Ҳар икки учрашув учун асосий таркиблар эълон қилинди.
А лигаси 1-гуруҳида вазият анча қизиқарли. Франция 7 очко билан пешқадамлик қилмоқда, Белгия эса 6 очко билан унга яқин келмоқда. Италия ҳисобида 4 очко бор. Туркия эса ҳозирча очко жамғара олмаган.
Шу боис бугунги баҳслар нафақат навбатдаги 3 очко, балки гуруҳдаги кучлар нисбатини белгилаб бериши мумкин.
Франция — Белгия: Зидан таркибни танлади
Франция терма жамоаси Белгияга қарши баҳсни кучли таркиб билан бошлайди.
Франциянинг асосий таркиби:
Рест — Йоро, Лакруа, Кунде — Диуф, Камавинга, Коне, Аклиуш — Барколя, Дембеле, Лепол.
Мезбонлар 7 очко билан гуруҳ пешида бормоқда. Белгия эса 6 очко билан Францияни таъқиб қилмоқда.
Шунинг учун Париждаги учрашувда ғолиб чиққан жамоа гуруҳдаги устунлигини янада мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлади.
Белгия ҳам ўз навбатида Францияга жиддий қаршилик кўрсатишни мақсад қилган.
Белгиянинг асосий таркиби:
Вандевордт — Нгой, Сейс, Ванакен, Кастан — Лавиа, Раскин — Лукебакио, Мехеле, Морейра — Лукаку.
Таркибда Ромелу Лукакунинг асосий ҳужумчи сифатида майдонга тушиши Белгиянинг ҳужумдаги асосий қуроли ким бўлишини кўрсатиб турибди.
Италия — Туркия: мезбонлар фаворит
Параллел равишда Италия ўз майдонида Туркияни қабул қилади.
Италия 4 очко билан гуруҳда учинчи ўринда бормоқда. Туркия эса дастлабки уч турдан сўнг очкосиз қолган.
Италиянинг асосий таркиби қуйидагича:
Доннарумма — Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Ружери — Барелла, Романо, Думбия, Вергара — Малдини, Скамакка.
Италия учун ушбу учрашув гуруҳдаги мавқени яхшилаш нуқтайи назаридан жуда муҳим. Жамоа ўз майдонида ғалаба қозонса, юқори ўринлар учун курашда янада яхши имкониятга эга бўлади.
Туркия эса очколар ҳисобига эга бўлмаган ҳолда майдонга тушади.
Туркиянинг асосий таркиби:
Чақир — Челак, Бардакчи, Қобоқ, Элмали — Кадўғли, Юксак, Ўзжан — Қаҳвачи, Акгун, Симсир.
Гуруҳдаги вазият янада қизийди
4-турдаги икки учрашув натижаси А лигаси 1-гуруҳидаги вазиятни жиддий ўзгартириши мумкин.
Франция ҳозирча 7 очко билан биринчи ўринда. Ундан бир очко ортда Белгия турибди. Италия 4 очко билан учинчи поғонада, Туркия эса очкосиз сўнгги ўринда.
Демак, Франция–Белгия учрашувида ҳар бир очконинг қиймати юқори. Италия учун эса Туркияга қарши баҳсда ғалаба қозониш жамоанинг юқори ўринларга яқинлашиши учун муҳим қадам бўлиши мумкин.
Айниқса Франция ва Белгия ўртасидаги баҳс гуруҳ пешқадамлиги учун тўғридан-тўғри кураш сифатида эътиборни тортади.
Бугунги асосий савол — ким устунликни қўлга олади?
Миллатлар лигасида гуруҳ босқичининг ҳар бир тури жамоалар учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Франция ўз майдонида Белгияни енгса, пешқадамлик позициясини мустаҳкамлайди. Белгиянинг ғалабаси эса гуруҳдаги биринчи ўринни ўз қўлига олиш имкониятини яратади.
Италия учун ҳам вазифа аниқ — Туркия қаршисида йўқотилган очколар ўрнини тўлдириш ва юқори ўринлар учун курашни давом эттириш.
Туркия эса мусобақадаги биринчи очколарини қўлга киритиш учун майдонга тушади.
Шу тариқа, Тошкент вақти билан соат 23:45да бошланадиган икки учрашув А лигаси 1-гуруҳидаги кейинги манзарани белгилаб бериши мумкин. Бир томонда Франция ва Белгиянинг пешқадамлик учун тўқнашуви, иккинчи томонда эса Италиянинг юқори поғоналарга қайтиш имконияти — 4-турнинг асосий интригаси айнан шу икки баҳсда жамланган.
Изоҳлар 0
…