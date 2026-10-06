Францияда 14 дақиқалик шоу: Миллатлар лигасида кутилмаган натижалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигасининг 4-турида Франсия Белгия устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, А лигаси 1-гуруҳида 10 очко билан пешқадамликни мустаҳкамлади.
- Ушбу ўйинда захирадан майдонга тушган Майкл Олисе ва Дезире Дуе 14 дақиқа ичида Франсия учун барча голли вазиятларда иштирок этиб, жамоасининг 0:1 ҳисобидаги мағлубиятини 4:1 ғалабасига айлантиришга катта ҳисса қўшди.
- Шу гуруҳда Италия Туркияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, 7 очко жамғарди.
Миллатлар лигасида 4-тур учрашувлари давом эттирилди. А лигаси 1-гуруҳида Франция терма жамоаси Белгия устидан йирик ҳисобда ғалаба қозониб, мусобақадаги очколарини 10 тага етказди. Италия эса Туркияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, 7 очко билан гуруҳдаги мавқеини мустаҳкамлади.
Аммо Франциянинг ғалабасида энг кўп эътиборни ўзига тортган жиҳат — захирадан майдонга тушган Майкл Олисе ва Дезире Дуэнинг қисқа вақт ичида кўрсатган самарадорлиги бўлди. Икки футболчи 14 дақиқа ичида Франциянинг барча голларида иштирок этди.
Франциянинг 14 дақиқалик шиддати
Франция ва Белгия ўртасидаги учрашувнинг биринчи бўлими кутилган сценарий бўйича кечмади. Белгия 35-дақиқада Лукебакио голи эвазига ҳисобни очди ва мезбонларни ноқулай ҳолатга солиб қўйди.
Бироқ иккинчи бўлимда Франция кескинликни оширди.
72-дақиқада майдонга тушган Дезире Дуэ 77-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Шерки Францияни олдинга олиб чиқди.
60-дақиқада Дембеленинг ўрнига майдонга тушган Майкл Олисе эса учрашувнинг сўнгги дақиқаларида ўз сўзини айтди.
88-дақиқада Олисе Франциянинг учинчи голини урди. 90+1-дақиқада эса яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дубл расмийлаштирди.
Шу тариқа, Франция 0:1 ҳисобида ортда бораётган учрашувни 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабага айлантирди.
Энг қизиғи, захирадан тушган Олисе ва Дуэ Франциянинг тўртта голида ҳам бевосита иштирок этди.
Дуэ — 1 гол ва 2 ассист, Олисе эса 2 гол ва 1 ассист қайд этди.
Бу икки футболчининг майдонга тушиши Франция ҳужумига жиддий туртки берди ва учрашув тақдирини қисқа вақт ичида ўзгартирди.
Франция 10 очко билан пешқадам
Белгия устидан ғалабадан сўнг Франциянинг очколари 10 тага етди.
Дидье Дешам жамоаси шу тариқа А лигаси 1-гуруҳида пешқадамликни янада мустаҳкамлади. Белгия эса 6 очко билан иккинчи ўринда қолди.
Франция учун энг муҳим жиҳат — жамоа қийин вазиятда ўзини тиклай олди. Белгия биринчи бўлимда ҳисобни очган бўлса-да, мезбонлар иккинчи бўлимда ҳужумдаги устунликни натижага айлантира олди.
Айниқса, сўнгги дақиқалардаги икки гол Франциянинг рақибга қанчалик жиддий босим ўтказганини кўрсатди.
Италия Туркияни мағлуб этди
Гуруҳнинг иккинчи учрашувида Италия Туркияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Италияликлар ҳисобни 26-дақиқада Скамакка голи билан очди. Туркия иккинчи бўлимда жавоб қайтарди — 61-дақиқада Симсир ҳисобни тенглаштирди.
Бироқ Италия орадан кўп вақт ўтмай яна олдинга чиқди. 64-дақиқада Калафиори мезбонлар ҳисобини 2:1 кўринишига келтирди.
Учрашувнинг якуний нуқтасини эса 87-дақиқада Эспозито қўйди.
Натижада Италия 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз очколари сонини 7 тага етказди.
Шундай қилиб, А лигаси 1-гуруҳида Франция 10 очко билан биринчи, Белгия 6 очко билан иккинчи, Италия 7 очко билан юқори ўринлар учун курашда қолмоқда.
Украина Венгрияга имкониятни бой берди
Б лига 2-гуруҳида Украина ўз майдонида Венгрияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
Венгрия 52-дақиқада Тотнинг голи билан ҳисобни очди. Украина фақат 83-дақиқада Яремчук орқали жавоб қайтара олди.
Бироқ орадан икки дақиқа ўтиб, Сингер Венгрияга ғалабани тақдим этган голни урди.
Натижада Украина 4 очкода қолди, Венгрия эса 7 очкога чиқди.
Ушбу гуруҳнинг иккинчи учрашувида Шимолий Ирландия ва Грузия 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.
Шимолий Ирландия шу натижа билан 8 очко жамғариб, пешқадамликни сақлаб қолди. Грузия эса 2 очко билан қолди.
Швеция яна бир муҳим қадам ташлади
Б лига 4-гуруҳида Швеция Руминияни минимал ҳисобда мағлуб этди.
Учрашувдаги ягона голни 13-дақиқада Гокереш урди.
Швеция 1:0 ҳисобидаги ғалаба орқали очколари сонини 10 тага етказди ва гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади.
Яна бир учрашувда Босния ва Ҳерцеговина Полшани 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба голи 84-дақиқада Башич томонидан пеналтидан урилди.
Босния ва Ҳерцеговина шу тариқа 8 очкога чиқди. Польша эса 4 очкода қолди.
Черногория яна очко йўқотди
С лигаси 2-гуруҳида Черногория ва Арманистон ўртасидаги учрашувда гол урилмади.
0:0 ҳисобидаги дурангдан кейин Черногория 10 очко билан гуруҳдаги пешқадамлигини сақлаб қолди. Арманистон эса 4 очкога эга.
Кипр эса ўз майдонида Латвияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Латвия 57-дақиқада Дашкевичснинг голи билан олдинга чиқди. Аммо Кипр иккинчи бўлимнинг сўнгги қисмида вазиятни ўзгартирди. 70-дақиқада Кости ҳисобни тенглаштирди, 90+4-дақиқада Эдвардс мезбонларга ғалабани олиб келди.
Кипр бу натижа билан очколарини 7 тага етказди.
4-турдан кейинги асосий хулоса
Миллатлар лигасининг навбатдаги тури бир қатор гуруҳлардаги вазиятни янада кескинлаштирди.
Франция 10 очко билан А лигасидаги гуруҳида пешқадамлик қилмоқда. Италия эса Туркия устидан ғалаба қозониб, 7 очкога етди. Бироқ Франция–Белгия учрашувининг энг ёрқин қаҳрамонлари ҳисобланган Олисе ва Дуэнинг қисқа вақт ичидаги фантастик самарадорлиги кечанинг асосий воқеаси бўлди.
14 дақиқа — 4 голда иштирок.
Дуэнинг голи ва икки ассисти, Олисениң дубли ва ассисти Францияга 0:1 ҳисобидаги ноқулай вазиятдан 4:1 ҳисобидаги йирик ғалабагача бўлган йўлни очиб берди.
Қолган гуруҳларда эса Швеция 10 очкога чиқди, Шимолий Ирландия 8 очко билан пешқадамлигини сақлади, Венгрия Украинадан муҳим ғалабани тортиб олди.
Миллатлар лигасида ҳал қилувчи паллага тобора яқинлашилмоқда. Энди ҳар бир ғалаба жамоани юқори поғонага кўтарса, ҳар бир йўқотилган очко кейинги турларда қимматга тушиши мумкин.
Изоҳлар 0
…