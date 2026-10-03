Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»

·32·Спорт
Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия Франсия билан Миллатлар Лигаси ўйинида 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди, бу ўйинда дарвозабон Жанлуижи Доннарумма сўнгги дақиқаларда жамоасини муқаррар голдан қутқарди.
  • Бош мураббий Роберто Манчини жамоасининг кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатганини таъкидлаб, Доннарумманинг ўйин охиридаги сейвларини алоҳида эътироф этди.
  • Манчини шогирдларининг ривожланиш суръатидан мамнунлигини билдириб, уларнинг келажакда ажойиб жамоага айланишига ишонч билдирди.

Миллатлар Лигасининг марказий учрашувларидан бирида Италия миллий терма жамоаси Франция билан сафарда 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди. Ушбу шиддатли тўқнашувдан сўнг «Скуадра Адзурра» бош мураббийи Роберто Манчини ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва шогирдларининг ҳаракатига юқори баҳо берди.

Италия устози баҳс жуда мураккаб кечганини, бироқ жамоаси дунёнинг энг кучли термаларидан бирига қарши майдонда муносиб қаршилик кўрсата олганини таъкидлади.

«Доннарумма керакли пайтда қутқарди»

Роберто Манчини учрашувнинг сўнгги дақиқаларидаги кескинлик ва дарвозабон Жанлуижи Доннарумманинг ишончли сейвларига алоҳида тўхталди:

«Натижа фикрларни ўзгартиради. Бугун жуда қийин учрашув бўлди. Доннарумма ўйин охирида, энг зарур пайтда бизни муқаррар голдан қутқариб қолди. Аммо умумий ҳисобда биз жуда кучли рақибга қарши яхши ўйин ўтказдик.

Агар бу йигитлар худди шундай ишлашда давом этишса, ажойиб жамоага айланишлари мумкин. Бунинг учун маълум вақт талаб этилади, бироқ биз тўғри ва яхши суръатда ривожланяпмиз», — деди Манчини.

Жамоа ўйинидаги ижобий ўзгаришлар

Италия бош мураббийи сўнгги учрашувларда таркибда кўзга ташланаётган ижобий ўсишни ҳам қайд этиб ўтди:

«Бельгияга қарши баҳснинг иккинчи бўлимидан бошлаб жамоамиз анча яхшироқ ҳаракат қила бошлаган эди. Бугун ҳам тўғри қарорлар қабул қилишга интилдик ва зарур бўлган вазиятларда ҳимояда ҳам ниҳоятда ишончли ўйнадик», — дея қўшимча қилди мутахассис.

Мазкур дуранг натижасидан сўнг, Италия терма жамоаси ўз гуруҳида муҳим очкони қўлга киритиб, таркибни янгилаш ва ўйин сифатини ошириш йўлида давом этмоқда.

Миллатлар ЛигиРоберто МанчиниДоннаруммаФутзал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди1 октябр 16:04Аэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмадиАэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмади1 октябр 13:13Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлади1 октябр 07:07Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди9 сентябр 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди