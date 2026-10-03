Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия Франсия билан Миллатлар Лигаси ўйинида 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди, бу ўйинда дарвозабон Жанлуижи Доннарумма сўнгги дақиқаларда жамоасини муқаррар голдан қутқарди.
- Бош мураббий Роберто Манчини жамоасининг кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатганини таъкидлаб, Доннарумманинг ўйин охиридаги сейвларини алоҳида эътироф этди.
- Манчини шогирдларининг ривожланиш суръатидан мамнунлигини билдириб, уларнинг келажакда ажойиб жамоага айланишига ишонч билдирди.
Миллатлар Лигасининг марказий учрашувларидан бирида Италия миллий терма жамоаси Франция билан сафарда 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди. Ушбу шиддатли тўқнашувдан сўнг «Скуадра Адзурра» бош мураббийи Роберто Манчини ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва шогирдларининг ҳаракатига юқори баҳо берди.
Италия устози баҳс жуда мураккаб кечганини, бироқ жамоаси дунёнинг энг кучли термаларидан бирига қарши майдонда муносиб қаршилик кўрсата олганини таъкидлади.
«Доннарумма керакли пайтда қутқарди»
Роберто Манчини учрашувнинг сўнгги дақиқаларидаги кескинлик ва дарвозабон Жанлуижи Доннарумманинг ишончли сейвларига алоҳида тўхталди:
«Натижа фикрларни ўзгартиради. Бугун жуда қийин учрашув бўлди. Доннарумма ўйин охирида, энг зарур пайтда бизни муқаррар голдан қутқариб қолди. Аммо умумий ҳисобда биз жуда кучли рақибга қарши яхши ўйин ўтказдик.
Агар бу йигитлар худди шундай ишлашда давом этишса, ажойиб жамоага айланишлари мумкин. Бунинг учун маълум вақт талаб этилади, бироқ биз тўғри ва яхши суръатда ривожланяпмиз», — деди Манчини.
Жамоа ўйинидаги ижобий ўзгаришлар
Италия бош мураббийи сўнгги учрашувларда таркибда кўзга ташланаётган ижобий ўсишни ҳам қайд этиб ўтди:
«Бельгияга қарши баҳснинг иккинчи бўлимидан бошлаб жамоамиз анча яхшироқ ҳаракат қила бошлаган эди. Бугун ҳам тўғри қарорлар қабул қилишга интилдик ва зарур бўлган вазиятларда ҳимояда ҳам ниҳоятда ишончли ўйнадик», — дея қўшимча қилди мутахассис.
Мазкур дуранг натижасидан сўнг, Италия терма жамоаси ўз гуруҳида муҳим очкони қўлга киритиб, таркибни янгилаш ва ўйин сифатини ошириш йўлида давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…