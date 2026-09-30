Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?

·13·Спорт
Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фабио Каннаваро Сурияга қарши ўртоқлик учрашувида жамоанинг ўз фалсафасига содиқ қолишини ва юқори темпда ўйнашини кутмоқда.
  • Муҳаммадрасул Абдумажидов жароҳати сабаб ўйинда иштирок эта олмайди, дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг қўлидаги кичик жароҳати эса унинг майдонга тушишини номаълум қилиб қўйди.
  • Жанубий Кореяга қарши ўйинни ҳисобга олган ҳолда, Каннаваро таркибда ротация қилишни ва кўпроқ футболчиларга имконият беришни режалаштирмоқда.

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Сурияга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан ўтказилган матбуот анжуманида таркибдаги эҳтимолий ўзгаришлар ва футболчилар ҳолати ҳақида маълумот берди.

Италиялик мутахассиснинг айтишича, Эронга қарши баҳсдан кейин жамоанинг тайёргарлик учун вақти кўпроқ бўлган. Бироқ у Сурияга қарши учрашувдан хавотири юқорироқ эканини таъкидлади.

Каннаваро Сурияга қарши нимани кутмоқда?

Каннаваро Эронга қарши баҳсда футболчиларни алоҳида руҳлантиришга эҳтиёж бўлмаганини айтди. Чунки рақибнинг даражаси футболчилар учун етарлича мотивация бўлган.

Сурияга қарши учрашувда эса мураббий шогирдларидан янада юқори темп ва ўз фалсафасига содиқ қолишни кутмоқда.

«Биз ўз фалсафамиздан четга чиқмаслигимиз керак», — деди Каннаваро.

Бош мураббий шунингдек, Муҳаммадрасул Абдумажидов айрим муаммолар сабаб Сурияга қарши баҳсда майдонга туша олмаслигини маълум қилди.

Сурияга қарши таркиб ўзгаради

Матбуот анжуманида Каннаварога таркибда ротация бўлиши мумкинлиги ҳақида савол берилди.

Мураббий бу эҳтимолни тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоасини Суриядан кейин Жанубий Кореяга қарши яна бир учрашув кутаётганини ҳисобга олиш керак.

Шу сабабли футболчиларга юкламани тўғри тақсимлаш ва имконият қадар кўпроқ ўйинчига майдонда вақт бериш режалаштирилмоқда.

Абдувоҳид Неъматовнинг ҳолати қандай?

Ўзбекистон терма жамоаси мухлисларини қизиқтираётган яна бир масала — дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг ҳолати.

Каннаваронинг маълум қилишича, Неъматовнинг қўлида кичик жароҳат бор. Мураббий бу жиддий эмаслигини таъкидлаган бўлса-да, футболчининг Сурияга қарши ўйинда иштирок этиши ҳозирча аниқ эмас.

Жамоа шифокорларининг якуний хулосаси кутилмоқда. Шундан сўнг Неъматовнинг баҳсда майдонга тушиши ёки захирада қолиши бўйича қарор қабул қилинади.

Олимпия жамоаси футболчилари ҳам Кореяга бориши мумкин

Каннаварога олимпия терма жамоаси футболчиларининг Жанубий Кореяга қарши учрашувда иштирок этиши ҳақида ҳам савол берилди.

Каннаваро уларни Кореяга қарши баҳсга олиб боришга ҳаракат қилишини айтди. Айрим футболчиларга эса вазиятдан келиб чиқиб дам бериш эҳтимоли ҳам бор.

Демак, Сурияга қарши баҳс нафақат натижа, балки футболчиларнинг ҳолатини баҳолаш ва кейинги учрашув учун оптимал таркибни шакллантириш нуқтаи назаридан ҳам муҳим бўлади.

Энди барча эътибор Сурияга қарши баҳсда

Каннаваро учун Сурияга қарши ўйин жамоанинг янги фалсафасини яна бир бор синовдан ўтказиш имконияти бўлади.

Эронга қарши баҳсдаги жиддий рақобатдан кейин Ўзбекистон терма жамоаси энди бошқа характердаги учрашувга тайёрланмоқда. Таркибдаги эҳтимолий ротация, Неъматовнинг ҳолати ва Абдумажидовнинг иштирок этмаслиги эса учрашув олдидан асосий саволларга айланди.

Каннаваронинг ўзи эса жавобни майдонда кўрмоқчи: юқори темп, ўз фалсафаси ва футболчиларга кўпроқ имконият — Сурияга қарши баҳсда Ўзбекистонни айнан шу вазифалар кутиб турибди.

Фабио КаннавароСурияНеъматов АбдувоҳидЎзбекистон миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКаннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтди23 сентябр 18:51Миллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирдиМиллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирди24 сентябр 07:14Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор15 сентябр 18:34Каннаваро: «Машариповни мундиалга олиб борган ягона аҳмоқ мураббий бўлсам керак»Каннаваро: «Машариповни мундиалга олиб борган ягона аҳмоқ мураббий бўлсам керак»5 август 17:23Каннаваро мундиалда нега 3 ҳимоячи билан ўйнаганини айтдиКаннаваро мундиалда нега 3 ҳимоячи билан ўйнаганини айтди5 август 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди