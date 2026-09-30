Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро Сурияга қарши ўртоқлик учрашувида жамоанинг ўз фалсафасига содиқ қолишини ва юқори темпда ўйнашини кутмоқда.
- Муҳаммадрасул Абдумажидов жароҳати сабаб ўйинда иштирок эта олмайди, дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг қўлидаги кичик жароҳати эса унинг майдонга тушишини номаълум қилиб қўйди.
- Жанубий Кореяга қарши ўйинни ҳисобга олган ҳолда, Каннаваро таркибда ротация қилишни ва кўпроқ футболчиларга имконият беришни режалаштирмоқда.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Сурияга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан ўтказилган матбуот анжуманида таркибдаги эҳтимолий ўзгаришлар ва футболчилар ҳолати ҳақида маълумот берди.
Италиялик мутахассиснинг айтишича, Эронга қарши баҳсдан кейин жамоанинг тайёргарлик учун вақти кўпроқ бўлган. Бироқ у Сурияга қарши учрашувдан хавотири юқорироқ эканини таъкидлади.
Каннаваро Сурияга қарши нимани кутмоқда?
Каннаваро Эронга қарши баҳсда футболчиларни алоҳида руҳлантиришга эҳтиёж бўлмаганини айтди. Чунки рақибнинг даражаси футболчилар учун етарлича мотивация бўлган.
Сурияга қарши учрашувда эса мураббий шогирдларидан янада юқори темп ва ўз фалсафасига содиқ қолишни кутмоқда.
«Биз ўз фалсафамиздан четга чиқмаслигимиз керак», — деди Каннаваро.
Бош мураббий шунингдек, Муҳаммадрасул Абдумажидов айрим муаммолар сабаб Сурияга қарши баҳсда майдонга туша олмаслигини маълум қилди.
Сурияга қарши таркиб ўзгаради
Матбуот анжуманида Каннаварога таркибда ротация бўлиши мумкинлиги ҳақида савол берилди.
Мураббий бу эҳтимолни тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоасини Суриядан кейин Жанубий Кореяга қарши яна бир учрашув кутаётганини ҳисобга олиш керак.
Шу сабабли футболчиларга юкламани тўғри тақсимлаш ва имконият қадар кўпроқ ўйинчига майдонда вақт бериш режалаштирилмоқда.
Абдувоҳид Неъматовнинг ҳолати қандай?
Ўзбекистон терма жамоаси мухлисларини қизиқтираётган яна бир масала — дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг ҳолати.
Каннаваронинг маълум қилишича, Неъматовнинг қўлида кичик жароҳат бор. Мураббий бу жиддий эмаслигини таъкидлаган бўлса-да, футболчининг Сурияга қарши ўйинда иштирок этиши ҳозирча аниқ эмас.
Жамоа шифокорларининг якуний хулосаси кутилмоқда. Шундан сўнг Неъматовнинг баҳсда майдонга тушиши ёки захирада қолиши бўйича қарор қабул қилинади.
Олимпия жамоаси футболчилари ҳам Кореяга бориши мумкин
Каннаварога олимпия терма жамоаси футболчиларининг Жанубий Кореяга қарши учрашувда иштирок этиши ҳақида ҳам савол берилди.
Каннаваро уларни Кореяга қарши баҳсга олиб боришга ҳаракат қилишини айтди. Айрим футболчиларга эса вазиятдан келиб чиқиб дам бериш эҳтимоли ҳам бор.
Демак, Сурияга қарши баҳс нафақат натижа, балки футболчиларнинг ҳолатини баҳолаш ва кейинги учрашув учун оптимал таркибни шакллантириш нуқтаи назаридан ҳам муҳим бўлади.
Энди барча эътибор Сурияга қарши баҳсда
Каннаваро учун Сурияга қарши ўйин жамоанинг янги фалсафасини яна бир бор синовдан ўтказиш имконияти бўлади.
Эронга қарши баҳсдаги жиддий рақобатдан кейин Ўзбекистон терма жамоаси энди бошқа характердаги учрашувга тайёрланмоқда. Таркибдаги эҳтимолий ротация, Неъматовнинг ҳолати ва Абдумажидовнинг иштирок этмаслиги эса учрашув олдидан асосий саволларга айланди.
Каннаваронинг ўзи эса жавобни майдонда кўрмоқчи: юқори темп, ўз фалсафаси ва футболчиларга кўпроқ имконият — Сурияга қарши баҳсда Ўзбекистонни айнан шу вазифалар кутиб турибди.
Изоҳлар 0
…