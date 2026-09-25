Маурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қолади

·15·Спорт
Маурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган янги тўрт йиллик шартномага имзо чекди.
  • Почеттино АҚШни ва у ерда бошлаган ишларини соғина бошлагани ҳамда жамоанинг жаҳон чемпионатидаги натижаси ва мухлислар билан ўрнатилган алоқа унинг қарорига таъсир қилганини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, 16-19 ёш оралиғидаги иқтидорли ёш футболчилар авлоди келажакда жамоа ўйинини янада кучайтиради.

АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган янги тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашрининг Те Лате Рун подкастига берган интервюсида аргентиналик мутахассис ўз фаолиятини АҚШда давом эттириш қарорига нималар сабаб бўлганини батафсил сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, мураббийга мундиал бошланишиданоқ шартномани узайтириш таклиф қилинган, бироқ у турнир якунлангунга қадар келажаги ҳақидаги ҳар қандай музокаралардан бош тортган. Жейсон чемпионатидан сўнг Европага таътилга чиққан тажрибали мутахассис АҚШни ва у ерда бошлаган ишларини соғина бошлаганини тан олди.

Янги шартнома ва мухлислар билан боғлиқлик

Почеттинонинг таъкидлашича, АҚШ жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иккинчи энг яхши натижаси ва плей-офф босқичидаги ғалабаси мухлислар билан кучли алоқа ўрнатган. У Европада дам олаётган вақтида ҳам Америка футбол муҳитини ва амалга оширилаётган лойиҳаларни қўмсай бошлаганини таъкидлади.

"Биз яхши ўйин кўрсатишимиз муҳим эди ва чемпионатдан кейин гаплашиб олишга келишгандик. Ростини айтсам, мундиал тугагандан сўнг Американи ва АҚШни соғина бошладим. Биз аллақачон нимадир қура бошлаган эдик ва мухлислар билан ажойиб алоқа ўрнатилганди", — дейди бош мураббий.

Ёш истеъдодлар ва келажак режалари

Маурисио Почеттино шартномани узайтиришда жамоанинг келажагига бўлган улкан ишонч ҳам муҳим омил бўлганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, айни пайтда АҚШ футболида 16, 17, 18 ва 19 ёш оралиғидаги жуда иқтидорли ёш футболчилар авлоди вояга етиб келмоқда.

Каван Салливан, Жулиан Холл ва Адри Меҳмети каби истиқболли ёшлар миллий жамоа эшигини қоқиб келаётгани ва улар асосий таркибдаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Почеттино бу ёш ўйинчилар 2030 йилги жаҳон чемпионатигача жамоа ўйинини янада кучайтиришига ишонч билдирган.

Мутахассиснинг режаси фақат миллий жамоа натижалари билан чекланиб қолмайди. У АҚШ футбол федерацияси кўламида футболчилар, мураббийлар ва жамоалар учун йўлакчаларни мустаҳкамлаш ҳамда ўзининг бой тажрибасини мамлакат футболининг бошқа соҳаларига ҳам татбиқ этиш ниятида.

Маурисио ПочеттиноАҚШ футболиЖЧ-2030Футбол янгиликлариGoal
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди12 сентябр 01:31АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайди15 август 04:32Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди11 июн 22:37UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди19 сентябр 11:53Маурисио Почеттино Милан ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиМаурисио Почеттино Милан ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди29 май 00:30АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олди20 июн 02:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?