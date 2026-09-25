Маурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган янги тўрт йиллик шартномага имзо чекди.
- Почеттино АҚШни ва у ерда бошлаган ишларини соғина бошлагани ҳамда жамоанинг жаҳон чемпионатидаги натижаси ва мухлислар билан ўрнатилган алоқа унинг қарорига таъсир қилганини таъкидлади.
- Унинг фикрича, 16-19 ёш оралиғидаги иқтидорли ёш футболчилар авлоди келажакда жамоа ўйинини янада кучайтиради.
АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган янги тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашрининг Те Лате Рун подкастига берган интервюсида аргентиналик мутахассис ўз фаолиятини АҚШда давом эттириш қарорига нималар сабаб бўлганини батафсил сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, мураббийга мундиал бошланишиданоқ шартномани узайтириш таклиф қилинган, бироқ у турнир якунлангунга қадар келажаги ҳақидаги ҳар қандай музокаралардан бош тортган. Жейсон чемпионатидан сўнг Европага таътилга чиққан тажрибали мутахассис АҚШни ва у ерда бошлаган ишларини соғина бошлаганини тан олди.
Янги шартнома ва мухлислар билан боғлиқликПочеттинонинг таъкидлашича, АҚШ жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иккинчи энг яхши натижаси ва плей-офф босқичидаги ғалабаси мухлислар билан кучли алоқа ўрнатган. У Европада дам олаётган вақтида ҳам Америка футбол муҳитини ва амалга оширилаётган лойиҳаларни қўмсай бошлаганини таъкидлади.
"Биз яхши ўйин кўрсатишимиз муҳим эди ва чемпионатдан кейин гаплашиб олишга келишгандик. Ростини айтсам, мундиал тугагандан сўнг Американи ва АҚШни соғина бошладим. Биз аллақачон нимадир қура бошлаган эдик ва мухлислар билан ажойиб алоқа ўрнатилганди", — дейди бош мураббий.
Ёш истеъдодлар ва келажак режалариМаурисио Почеттино шартномани узайтиришда жамоанинг келажагига бўлган улкан ишонч ҳам муҳим омил бўлганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, айни пайтда АҚШ футболида 16, 17, 18 ва 19 ёш оралиғидаги жуда иқтидорли ёш футболчилар авлоди вояга етиб келмоқда.
Каван Салливан, Жулиан Холл ва Адри Меҳмети каби истиқболли ёшлар миллий жамоа эшигини қоқиб келаётгани ва улар асосий таркибдаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Почеттино бу ёш ўйинчилар 2030 йилги жаҳон чемпионатигача жамоа ўйинини янада кучайтиришига ишонч билдирган.
Мутахассиснинг режаси фақат миллий жамоа натижалари билан чекланиб қолмайди. У АҚШ футбол федерацияси кўламида футболчилар, мураббийлар ва жамоалар учун йўлакчаларни мустаҳкамлаш ҳамда ўзининг бой тажрибасини мамлакат футболининг бошқа соҳаларига ҳам татбиқ этиш ниятида.
Изоҳлар 0
…