“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 2-турни доирасида «Пахтакор» ўз уйида «Ал Қодисия»ни Тошкент вақти билан соат 18:45 да қабул қилади.
- Шунингдек, Тошкент вақти билан соат 23:15 да «Нефтчи»
- Саудия Арабистонининг «Ан Наср» жамоаси билан Риёдда баҳс олиб боради.
- Иккала учрашув ҳам «Футбол ТВ» телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бу ўйинлар ўзбек клубларининг Саудия грандларига қарши рақобатбардошлигини кўрсатади.
Бугун ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасида 2-турнинг муҳим ва шиддатли баҳсларига старт берилади. Қитъанинг энг нуфузли мусобақасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистоннинг икки етакчи клуби — Тошкентнинг «Пахтакор» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» жамоалари Саудия Арабистони клубларига қарши жиддий имтиҳондан ўтади.
Маҳаллий футбол ихлосмандларини Тошкентдаги муросасиз учрашув ва Риёд шаҳрида Криштиану Роналду етакчилигидаги гранд билан кечадиган кечки мега-баҳс кутмоқда.
Тошкентда «Пахтакор» — «Ал Қодисия»: «Шерлар» ғалаба учун майдонга тушади
Дастлабки марказий учрашув Ўзбекистон пойтахтида бўлиб ўтади:
Рақиб ва вақт: Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси ўз майдонида Саудиянинг кучли таркибга эга «Ал Қодисия» клубини қабул қилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 18:45 да бошланади;
Биринчи турдаги ҳолат: «Шерлар» мусобақанинг 1-турида сафарда Саудиянинг бошқа бир гранди «Ал Аҳли» билан муросасиз кураш олиб бориб, 1:1 ҳисобидаги муҳим сафар дурангини қайд этган эди. Бугунги уй ўйинида улар илк 3 очкони қўлга киритишга ҳаракат қилишади.
Риёдда синов: «Нефтчи» ярадор «Ан Наср»га қарши
Оқшомнинг энг кутилаётган тўқнашуви Саудия Арабистони пойтахтида кечади:
Марказий дуэль: Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Риёддаги муҳташам стадионда Криштиану Роналду сардорлигидаги «Ан Наср» жамоаси меҳмони бўлади. Беллашув Тошкент вақти билан соат 23:15 да старт олади;
Рақибнинг оғир руҳияти: «Ан Наср» дастлабки турда БААнинг «Ал Айн» клубидан қақшатқич мағлубиятни қабул қилиб олган ва ҳозирда мухлислари олдида ўзини оқлашга мажбур;
Фарғоналикларнинг ишончли старти: Ислом Исмоилов бошчилигидаги «Нефтчи» эса 1-турда Ироқнинг «Эйр Форс» клуби устидан ишончли ғалаба қозониб, Риёдга кўтаринки кайфият ва турнир жадвалидаги устунлик билан етиб келди.
Жонли эфир ва ўйинлар тақвими
Ўзбекистонлик миллионлаб футбол мухлислари ушбу ҳар икки учрашувни телевизор орқали тўғридан-тўғри кузатиш имконига эга:
18:45. «Пахтакор» — «Ал Қодисия» / Futbol TV
23:15. «Ан Наср» — «Нефтчи» / Futbol TV
Бугунги баҳслар ўзбек клубларининг қитъанинг миллиардлик инвестицияларга эга Саудия грандларига қарши қай даражада рақобатбардош эканини кўрсатиб берувчи асосий индикатор бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…