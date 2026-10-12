“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?

·121·Спорт
“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 2-турни доирасида «Пахтакор» ўз уйида «Ал Қодисия»ни Тошкент вақти билан соат 18:45 да қабул қилади.
  • Шунингдек, Тошкент вақти билан соат 23:15 да «Нефтчи»
  • Саудия Арабистонининг «Ан Наср» жамоаси билан Риёдда баҳс олиб боради.
  • Иккала учрашув ҳам «Футбол ТВ» телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бу ўйинлар ўзбек клубларининг Саудия грандларига қарши рақобатбардошлигини кўрсатади.

Бугун ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасида 2-турнинг муҳим ва шиддатли баҳсларига старт берилади. Қитъанинг энг нуфузли мусобақасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистоннинг икки етакчи клуби — Тошкентнинг «Пахтакор» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» жамоалари Саудия Арабистони клубларига қарши жиддий имтиҳондан ўтади.

Маҳаллий футбол ихлосмандларини Тошкентдаги муросасиз учрашув ва Риёд шаҳрида Криштиану Роналду етакчилигидаги гранд билан кечадиган кечки мега-баҳс кутмоқда.

Тошкентда «Пахтакор» — «Ал Қодисия»: «Шерлар» ғалаба учун майдонга тушади

Дастлабки марказий учрашув Ўзбекистон пойтахтида бўлиб ўтади:

  • Рақиб ва вақт: Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси ўз майдонида Саудиянинг кучли таркибга эга «Ал Қодисия» клубини қабул қилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 18:45 да бошланади;

  • Биринчи турдаги ҳолат: «Шерлар» мусобақанинг 1-турида сафарда Саудиянинг бошқа бир гранди «Ал Аҳли» билан муросасиз кураш олиб бориб, 1:1 ҳисобидаги муҳим сафар дурангини қайд этган эди. Бугунги уй ўйинида улар илк 3 очкони қўлга киритишга ҳаракат қилишади.

Риёдда синов: «Нефтчи» ярадор «Ан Наср»га қарши

Оқшомнинг энг кутилаётган тўқнашуви Саудия Арабистони пойтахтида кечади:

  • Марказий дуэль: Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Риёддаги муҳташам стадионда Криштиану Роналду сардорлигидаги «Ан Наср» жамоаси меҳмони бўлади. Беллашув Тошкент вақти билан соат 23:15 да старт олади;

  • Рақибнинг оғир руҳияти: «Ан Наср» дастлабки турда БААнинг «Ал Айн» клубидан қақшатқич мағлубиятни қабул қилиб олган ва ҳозирда мухлислари олдида ўзини оқлашга мажбур;

  • Фарғоналикларнинг ишончли старти: Ислом Исмоилов бошчилигидаги «Нефтчи» эса 1-турда Ироқнинг «Эйр Форс» клуби устидан ишончли ғалаба қозониб, Риёдга кўтаринки кайфият ва турнир жадвалидаги устунлик билан етиб келди.

Жонли эфир ва ўйинлар тақвими

Ўзбекистонлик миллионлаб футбол мухлислари ушбу ҳар икки учрашувни телевизор орқали тўғридан-тўғри кузатиш имконига эга:

  • 18:45. «Пахтакор» — «Ал Қодисия» / Futbol TV

  • 23:15. «Ан Наср» — «Нефтчи» / Futbol TV

Бугунги баҳслар ўзбек клубларининг қитъанинг миллиардлик инвестицияларга эга Саудия грандларига қарши қай даражада рақобатбардош эканини кўрсатиб берувчи асосий индикатор бўлиши кутилмоқда.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасиПахтакорНефтчиКриштиану Роналду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?Бугун 11:04Суперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтадиСуперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтади7 октябр 06:43«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!16 сентябр 06:48«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти15 сентябр 17:56«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди9 сентябр 21:29«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди19 август 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди