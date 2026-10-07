13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида

·36·Спорт
13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дани Карвахал «Реал Мадрид»даги 13 йиллик фаолиятидан сўнг «Хетафе» клуби билан келишувга эришди.
  • Унинг трансфери бўйича барча молиявий ва ташкилий масалалар оғзаки ҳал этилган, расмий баёнот эса тез кунда кутилмоқда.
  • 34 ёшли ҳимоячи Мадридда қолишни истагани сабабли «Хетафе»ни танлаган ва тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган.
  • Карвахал «Реал Мадрид» сафида 6 та Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган ва кўплаб бошқа совринларга эга бўлган.

Мадриднинг «Реал» клуби сафида узоқ йиллар давомида тўп суриб, жамоанинг ҳақиқий рамзларидан бирига айланган тажрибали ўнг қанот ҳимоячиси Дани Карвахаль фаолиятини Испания Ла Лигасининг бошқа бир клубида давом эттирадиган бўлди. Дунёга машҳур инсайдер ва трансферлар бўйича эксперт Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, испаниялик футболчи «Хетафе» клуби билан келишувга эришган.

Томонлар трансфернинг барча молиявий ва ташкилий бандлари бўйича оғзаки келишувга эришиб бўлди. Шартнома имзоланиши юзасидан расмий баёнот яқин соатлар ёки кунлар ичида эълон қилиниши кутилмоқда.

Тиббий кўрикдан ўтди: Трансфер тафсилотлари

Испания пойтахти минтақасида қолишни маъқул кўрган 34 ёшли ҳимоячи янги жамоаси сафига қўшилишга тўлиқ тайёр:

  • Муваффақиятли тиббий кўрик: Инсайдер хабарига кўра, Карвахаль «Хетафе» учун тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиб бўлган ва жисмоний жиҳатдан майдонга тушишга тайёр эканини тасдиқлаган;

  • Мадридда қолиш омили: Футболчи фаолиятини якунлаш олдидан оиласи билан Мадрид шаҳри атрофида қолиш ва Ла Лигада юқори темпда ўйнашда давом этиш имкониятини биринчи ўринга қўйган.

«Қироллик клуби»даги 13 йиллик буюк тарих ва 6 та ЧЛ кубоги

Дани Карвахаль «Реал Мадрид» тарихидаги энг совриндор ва садоқатли ҳимоячилардан бири сифатида ном қолдирди:

  • 13 мавсум асосий таркибда: У «Байер»даги бир йиллик ижара даврини ҳисобга олмаганда, 2013 йилдан 2026 йилга қадар узлуксиз равишда «қаймоқранглилар»нинг асосий таркибида ҳаракат қилди ва жамоа сардори мақомигача кўтарилди;

  • Афсонавий 6 та Чемпионлар лигаси: Карвахаль «Реал» билан бирга нақ 6 маротаба УЕФА Чемпионлар лигаси бош совринини боши узра баланд кўтарган кам сонли футболчилар қаторидан жой олди;

  • Тўлиқ титуллар коллекцияси: Ҳимоячи Мадрид клуби либосида Ла Лига, Испания кубоги, УЕФА Суперкубоги ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг барча совринларини бир неча бор қўлга киритди.

Ушбу трансфер «Хетафе» клубининг ҳимоя чизиғига катта халқаро тажриба, етакчилик руҳи ва ғалаба менталитетини олиб келиши шубҳасиз. Мадридлик мухлислар эса ўз сардорларини Ла Лига баҳсларида янги либосда кутиб олишга ҳозирлик кўрмоқда.

Дани КарвахальХетафеРеал МадридЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Ҳимоядаги жиддий йўқотиш: «Реал» Асенсионинг жароҳатидан сўнг 3 нафар номзодни танладиҲимоядаги жиддий йўқотиш: «Реал» Асенсионинг жароҳатидан сўнг 3 нафар номзодни танлади3 октябр 09:26Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан хайрлашув маросимидаги хатти-ҳаракати учун танқид қилиндиВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан хайрлашув маросимидаги хатти-ҳаракати учун танқид қилинди24 май 16:53Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?