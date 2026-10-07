13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дани Карвахал «Реал Мадрид»даги 13 йиллик фаолиятидан сўнг «Хетафе» клуби билан келишувга эришди.
- Унинг трансфери бўйича барча молиявий ва ташкилий масалалар оғзаки ҳал этилган, расмий баёнот эса тез кунда кутилмоқда.
- 34 ёшли ҳимоячи Мадридда қолишни истагани сабабли «Хетафе»ни танлаган ва тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган.
- Карвахал «Реал Мадрид» сафида 6 та Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган ва кўплаб бошқа совринларга эга бўлган.
Мадриднинг «Реал» клуби сафида узоқ йиллар давомида тўп суриб, жамоанинг ҳақиқий рамзларидан бирига айланган тажрибали ўнг қанот ҳимоячиси Дани Карвахаль фаолиятини Испания Ла Лигасининг бошқа бир клубида давом эттирадиган бўлди. Дунёга машҳур инсайдер ва трансферлар бўйича эксперт Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, испаниялик футболчи «Хетафе» клуби билан келишувга эришган.
Томонлар трансфернинг барча молиявий ва ташкилий бандлари бўйича оғзаки келишувга эришиб бўлди. Шартнома имзоланиши юзасидан расмий баёнот яқин соатлар ёки кунлар ичида эълон қилиниши кутилмоқда.
Тиббий кўрикдан ўтди: Трансфер тафсилотлари
Испания пойтахти минтақасида қолишни маъқул кўрган 34 ёшли ҳимоячи янги жамоаси сафига қўшилишга тўлиқ тайёр:
Муваффақиятли тиббий кўрик: Инсайдер хабарига кўра, Карвахаль «Хетафе» учун тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиб бўлган ва жисмоний жиҳатдан майдонга тушишга тайёр эканини тасдиқлаган;
Мадридда қолиш омили: Футболчи фаолиятини якунлаш олдидан оиласи билан Мадрид шаҳри атрофида қолиш ва Ла Лигада юқори темпда ўйнашда давом этиш имкониятини биринчи ўринга қўйган.
«Қироллик клуби»даги 13 йиллик буюк тарих ва 6 та ЧЛ кубоги
Дани Карвахаль «Реал Мадрид» тарихидаги энг совриндор ва садоқатли ҳимоячилардан бири сифатида ном қолдирди:
13 мавсум асосий таркибда: У «Байер»даги бир йиллик ижара даврини ҳисобга олмаганда, 2013 йилдан 2026 йилга қадар узлуксиз равишда «қаймоқранглилар»нинг асосий таркибида ҳаракат қилди ва жамоа сардори мақомигача кўтарилди;
Афсонавий 6 та Чемпионлар лигаси: Карвахаль «Реал» билан бирга нақ 6 маротаба УЕФА Чемпионлар лигаси бош совринини боши узра баланд кўтарган кам сонли футболчилар қаторидан жой олди;
Тўлиқ титуллар коллекцияси: Ҳимоячи Мадрид клуби либосида Ла Лига, Испания кубоги, УЕФА Суперкубоги ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг барча совринларини бир неча бор қўлга киритди.
Ушбу трансфер «Хетафе» клубининг ҳимоя чизиғига катта халқаро тажриба, етакчилик руҳи ва ғалаба менталитетини олиб келиши шубҳасиз. Мадридлик мухлислар эса ўз сардорларини Ла Лига баҳсларида янги либосда кутиб олишга ҳозирлик кўрмоқда.
Изоҳлар 0
…