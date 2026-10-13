Дани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзолади

·0·Спорт
Дани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзолади

Испания Ла Лигаси вакили «Хетафе» клуби Мадриднинг «Реал» жамоасида узоқ йиллар тўп сурган тажрибали ҳимоячи Даниэль Карвахаль билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Клуб матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, эркин агент мақомида бўлган 34 ёшли футболчи сешанба куни янги жамоаси билан меҳнат битимига қўл қўйган.

Мазкур келишув Ла Лига раҳбарияти томонидан расман тасдиқланди ва ҳимоячи эндиликда фаолиятини шаҳардош клуб сафида давом эттиради.

Шартнома тафсилотлари ва фаолиятдаги янги саҳифа

Трансфер ва янги битимнинг асосий жиҳатлари қуйидагича:

  • Шартнома муддати: Карвахаль ва «Хетафе» ўртасидаги келишув 2027 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган;

  • Текинга қўлга киритилган юлдуз: Футболчи «қироллик клуби» билан шартномаси тугагач эркин агентга айланган эди, шу боис «Хетафе» унинг учун ҳеч қандай трансфер пули тўламади;

  • Мадридда қолиш қарори: Фаолиятининг катта қисмини пойтахтда ўтказган футболчи яна Мадрид ҳудудида қолишни маъқул кўрди.

«Реал» билан 13 йиллик буюк тарих

Даниэль Карвахаль «Реал Мадрид» тарихидаги энг совриндор ва муҳим қанот ҳимоячиларидан бири ҳисобланади:

  • Узоқ йиллик садоқат: Карвахаль 2013 йилдан 2026 йилгача — нақ 13 йил давомида «қаймоқранглилар» шарафини муносиб ҳимоя қилди;

  • Хайрлашув: Ўтган мавсум якунлангач, томонлар ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди ва футболчи эркин агент мақомини олди.

«Хетафе»нинг ҳозирги аҳволи

Тажрибали ҳимоячининг келиши турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган клуб ҳимоясини кучайтириши кутилмоқда:

  • Испания чемпионатининг 8-туридан сўнг «Хетафе» ҳисобида 8 очко мавжуд;

  • Жамоа ҳозирда Ла Лига турнир жадвалида 14-ўринни эгаллаб турибди.

Карвахалнинг улкан халқаро тажрибаси ва ғалаба руҳияти «Хетафе»нинг жорий мавсумдаги натижаларини яхшилашда муҳим омилга айланиши кутилмоқда.

Даниэль КарвахальХетафеРеал МадридЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида7 октябр 06:48«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди11 октябр 08:35«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди10 октябр 20:57Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўрадиРақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради11 октябр 11:58Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди