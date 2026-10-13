Дани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзолади
Испания Ла Лигаси вакили «Хетафе» клуби Мадриднинг «Реал» жамоасида узоқ йиллар тўп сурган тажрибали ҳимоячи Даниэль Карвахаль билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Клуб матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, эркин агент мақомида бўлган 34 ёшли футболчи сешанба куни янги жамоаси билан меҳнат битимига қўл қўйган.
Мазкур келишув Ла Лига раҳбарияти томонидан расман тасдиқланди ва ҳимоячи эндиликда фаолиятини шаҳардош клуб сафида давом эттиради.
Шартнома тафсилотлари ва фаолиятдаги янги саҳифа
Трансфер ва янги битимнинг асосий жиҳатлари қуйидагича:
Шартнома муддати: Карвахаль ва «Хетафе» ўртасидаги келишув 2027 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган;
Текинга қўлга киритилган юлдуз: Футболчи «қироллик клуби» билан шартномаси тугагач эркин агентга айланган эди, шу боис «Хетафе» унинг учун ҳеч қандай трансфер пули тўламади;
Мадридда қолиш қарори: Фаолиятининг катта қисмини пойтахтда ўтказган футболчи яна Мадрид ҳудудида қолишни маъқул кўрди.
«Реал» билан 13 йиллик буюк тарих
Даниэль Карвахаль «Реал Мадрид» тарихидаги энг совриндор ва муҳим қанот ҳимоячиларидан бири ҳисобланади:
Узоқ йиллик садоқат: Карвахаль 2013 йилдан 2026 йилгача — нақ 13 йил давомида «қаймоқранглилар» шарафини муносиб ҳимоя қилди;
Хайрлашув: Ўтган мавсум якунлангач, томонлар ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди ва футболчи эркин агент мақомини олди.
«Хетафе»нинг ҳозирги аҳволи
Тажрибали ҳимоячининг келиши турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган клуб ҳимоясини кучайтириши кутилмоқда:
Испания чемпионатининг 8-туридан сўнг «Хетафе» ҳисобида 8 очко мавжуд;
Жамоа ҳозирда Ла Лига турнир жадвалида 14-ўринни эгаллаб турибди.
Карвахалнинг улкан халқаро тажрибаси ва ғалаба руҳияти «Хетафе»нинг жорий мавсумдаги натижаларини яхшилашда муҳим омилга айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…