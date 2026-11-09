Килиан Мбаппе Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб топилди

·49·Спорт
Килиан Мбаппе Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Испания чемпионатида октябр ойининг энг яхши футболчиси деб топилди.
  • Франсиялик форвард ўтган ойда 5 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол ва 1 та самарали узатмани амалга оширди.
  • У овоз бериш жараёнида Ламин Ямал, Гонсалу Гедеш, Алехандро Грималдо ва Матиас Дитуро каби номзодларни ортда қолдирди.

Испания чемпионатида октябрь ойининг энг яхши футболчиси номи расман маълум бўлди. Ла Лига матбуот хизмати хабарига кўра, мухлислар ва мутахассислар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига биноан Мадриднинг «Реал» клуби юлдузли марказий ҳужумчиси Килиан Мбаппе ой лауреати деб эълон қилинди.

Франциялик форвард октябрь ойида «қироллик клуби» таркибида феноменал сермаҳсуллик намойиш этиб, жамоасининг ғалабали сериясида бош қаҳрамонга айланди.

Октябрдаги бенефис: 5 та баҳсда 6 та гол

Мбаппе ўтган ой давомида барча фронтларда юқори темпни ушлаб турди:

  • Даҳшатли статистика: Футболчи октябрда «Реал» сафида жами 5 та расмий учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 6 та гол ва 1 та самарали узатма (жами 7 та самарали ҳаракат) ёздириб қўйди;

  • Овоз беришдаги мутлақ ғалаба: Килиан расмий сўровномада принципиал рақиби Ламин Ямал («Барселона»), шунингдек, Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Алехандро Гримальдо («Атлетико») ҳамда Матиас Дитуро («Эльче») каби номзодларни катта фарқ билан ортда қолдирди.

Ла Лигада ой футболчиси учун кураш ва номзодлар

Футболчи

Клуби

Мақоми / Октябрдаги фаолияти

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

Ғолиб (5 ўйин, 6 гол, 1 ассист)

Ламин Ямал

«Барселона»

Асосий рақобатчи / Пешқадам жамоа етакчиси

Гонсалу Гедеш

«Реал Сосьедад»

Сермаҳсул ҳужумчи

Алехандро Гримальдо

«Атлетико Мадрид»

Қанот ҳимоясидаги энг фаол ўйинчи

Матиас Дитуро

«Эльче»

Ойнинг энг яхши дарвозабонларидан бири

Чемпионлик пойгаси: «Реал» пешқадамни таъқиб қилмоқда

Мбаппенинг юқори формаси мадридликларга Ла Лига турнир жадвалида чемпионлик интригасини максимал даражада сақлаб қолишга ёрдам бермоқда:

  • 12-тур хулосалари: Ҳозирда Мадрид клуби 12 та учрашувдан сўнг 30 очко жамғариб, жадвалнинг 2-поғонасида бормоқда;

  • 3 очколик фарқ: Карло Анчелотти шогирдлари турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турган «Барселона»дан (33 очко) бор-йўғи уч очколик фарқ билан ортда қолмоқда.

Франциялик юлдузнинг бундай барқарор ўйини Мадрид клубининг жорий мавсумдаги бош совринлар учун курашида асосий калит бўлиб хизмат қилмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 очко ва 2-ўрин: “Реал Мадрид” Ла Лига чемпионлик пойгасидаги босимни оширмоқда30 очко ва 2-ўрин: “Реал Мадрид” Ла Лига чемпионлик пойгасидаги босимни оширмоқда8 ноябр 07:06“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди2 ноябр 12:12“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда1 ноябр 22:27“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди1 ноябр 19:25Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?