Килиан Мбаппе Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Испания чемпионатида октябр ойининг энг яхши футболчиси деб топилди.
- Франсиялик форвард ўтган ойда 5 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол ва 1 та самарали узатмани амалга оширди.
- У овоз бериш жараёнида Ламин Ямал, Гонсалу Гедеш, Алехандро Грималдо ва Матиас Дитуро каби номзодларни ортда қолдирди.
Испания чемпионатида октябрь ойининг энг яхши футболчиси номи расман маълум бўлди. Ла Лига матбуот хизмати хабарига кўра, мухлислар ва мутахассислар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига биноан Мадриднинг «Реал» клуби юлдузли марказий ҳужумчиси Килиан Мбаппе ой лауреати деб эълон қилинди.
Франциялик форвард октябрь ойида «қироллик клуби» таркибида феноменал сермаҳсуллик намойиш этиб, жамоасининг ғалабали сериясида бош қаҳрамонга айланди.
Октябрдаги бенефис: 5 та баҳсда 6 та гол
Мбаппе ўтган ой давомида барча фронтларда юқори темпни ушлаб турди:
Даҳшатли статистика: Футболчи октябрда «Реал» сафида жами 5 та расмий учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 6 та гол ва 1 та самарали узатма (жами 7 та самарали ҳаракат) ёздириб қўйди;
Овоз беришдаги мутлақ ғалаба: Килиан расмий сўровномада принципиал рақиби Ламин Ямал («Барселона»), шунингдек, Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Алехандро Гримальдо («Атлетико») ҳамда Матиас Дитуро («Эльче») каби номзодларни катта фарқ билан ортда қолдирди.
Ла Лигада ой футболчиси учун кураш ва номзодлар
Футболчи
Клуби
Мақоми / Октябрдаги фаолияти
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
Ғолиб (5 ўйин, 6 гол, 1 ассист)
Ламин Ямал
«Барселона»
Асосий рақобатчи / Пешқадам жамоа етакчиси
Гонсалу Гедеш
«Реал Сосьедад»
Сермаҳсул ҳужумчи
Алехандро Гримальдо
«Атлетико Мадрид»
Қанот ҳимоясидаги энг фаол ўйинчи
Матиас Дитуро
«Эльче»
Ойнинг энг яхши дарвозабонларидан бири
Чемпионлик пойгаси: «Реал» пешқадамни таъқиб қилмоқда
Мбаппенинг юқори формаси мадридликларга Ла Лига турнир жадвалида чемпионлик интригасини максимал даражада сақлаб қолишга ёрдам бермоқда:
12-тур хулосалари: Ҳозирда Мадрид клуби 12 та учрашувдан сўнг 30 очко жамғариб, жадвалнинг 2-поғонасида бормоқда;
3 очколик фарқ: Карло Анчелотти шогирдлари турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турган «Барселона»дан (33 очко) бор-йўғи уч очколик фарқ билан ортда қолмоқда.
Франциялик юлдузнинг бундай барқарор ўйини Мадрид клубининг жорий мавсумдаги бош совринлар учун курашида асосий калит бўлиб хизмат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…